Andijonda sobiq erini o‘ldirish uchun qotil yollamoqchi bo‘lgan ayol ushlandi

·61·Jamiyat
Andijonda sobiq erini o‘ldirish uchun qotil yollamoqchi bo‘lgan ayol ushlandi

Andijon viloyatining Asaka tumanida sobiq turmush o‘rtog‘ini o‘ldirish uchun yollanma qotil izlagani gumon qilingan 52 yoshli ayol qo‘lga olindi. Bu haqda viloyat Ichki ishlar boshqarmasi xabar qildi.

Ma’lum qilinishicha, 1974 yilda tug‘ilgan ayol uy-joy bilan bog‘liq nizo sabab birga yashayotgan 1972 yilda tug‘ilgan sobiq turmush o‘rtog‘ini o‘ldirishni rejalashtirgan. Buning uchun u 3 ming AQSH dollari evaziga ijrochi izlayotgani haqida tezkor ma’lumot olingan.

Shundan so‘ng huquqni muhofaza qiluvchi organlar tezkor tadbir tashkil etgan. Unda shartli yollanma qotil jalb qilingan. Ayol 10 iyul kuni qotil sifatida tanishtirilgan shaxs bilan uchrashib, rejani muhokama qilgan va avvaldan kelishilgan mablag‘ning 5 million so‘mini bergan. Qolgan pulni esa ish bajarilganidan keyin to‘lashini bildirib, tilxat yozib bergan.

11 iyulga o‘tar kechasi tezkor tadbir davomida ayolga sobiq turmush o‘rtog‘i o‘ldirilgani haqida sahnalashtirilgan holat ko‘rsatilgan. U voqea joyiga kelib, bu holatga ishonch hosil qilganidan keyin kelishilgan mablag‘ni berishini aytgan vaqtda daliliy ashyolar bilan ushlangan.

Mazkur holat yuzasidan ayolga nisbatan Jinoyat kodeksining 25 va 97-moddasi 2-qismi «i» bandi bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. U dastlabki ko‘rsatmasida qilgan ishidan pushaymon ekanini bildirgan.

AndijonAsakaYollanma qotilJinoyatIchki ishlarTergov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda 6 oyda ish joylarida 137 kishi hayotdan ko‘z yumdiO‘zbekistonda 6 oyda ish joylarida 137 kishi hayotdan ko‘z yumdiBugun, 19:14Toshkentdagi "O‘zbekiston" mehmonxonasida yong‘in yuz berdi (video)Toshkentdagi "O‘zbekiston" mehmonxonasida yong‘in yuz berdi (video)Bugun, 18:26Jizzaxdagi restoranda yong‘in sodir bo‘ldiJizzaxdagi restoranda yong‘in sodir bo‘ldiBugun, 17:25Samarqandda kuchli yong‘in: «Saturn» ombori atrofini qora tutun qopladiSamarqandda kuchli yong‘in: «Saturn» ombori atrofini qora tutun qopladiBugun, 16:16Uch oyda 1 548 ta noqonuniy chiqindi tashlash holati kameraga tushdiUch oyda 1 548 ta noqonuniy chiqindi tashlash holati kameraga tushdiBugun, 15:43“Qamchiq” dovonida Lacetti avtomobili buntunlay yonib ketdi“Qamchiq” dovonida Lacetti avtomobili buntunlay yonib ketdiBugun, 12:46
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)