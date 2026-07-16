Mahallalarga o‘rtacha 5,5 mlrd so‘mdan mablag‘ ajratilgani ma’lum qilindi

·0·Jamiyat
Mahallalarga o‘rtacha 5,5 mlrd so‘mdan mablag‘ ajratilgani ma’lum qilindi

Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida mahallalarga yangi muhit olib kirish va “mahalla yettiligi” faoliyatini yangicha tashkil qilish masalalariga bag‘ishlangan videoselektor yig‘ilishi boshlandi.

Davlat rahbari bu yil infratuzilmani yaxshilash, aholi va tadbirkorlar uchun qulay sharoit yaratish maqsadida tumanlarga o‘rtacha 250 mlrd so‘mdan, mahallalarga esa 5,5 mlrd so‘mdan mablag‘ berilganini aytdi.

Tuman hokimlari va mahalla raislarining tushumlar bo‘yicha vakolatlari kengaytirilgan. Buning natijasida hududda qoladigan qo‘shimcha daromad 2 barobargacha oshgan. Tumanlarda o‘rtacha 22 mlrd so‘mdan qo‘shimcha mablag‘ qolgan, mahalla budjetiga esa o‘rtacha 150–200 mln so‘m tushgan.

Prezidentning ta’kidlashicha, hududdagi masalalarni hal qilish uchun hokimda ham, mahalla raisida ham, “yettilik”ning har bir vakilida ham resurs va vakolat bor. Davlat rahbari yetishmayotgan jihat sifatida mas’uliyat va tashabbuskorlikni ko‘rsatdi.

“Lo‘nda aytganda, hududdagi masalalarni hal qilish uchun hokimda ham, mahalla raisida ham, umuman, “yettilik”ning har bir vakilida resurs va vakolat bor. Yetishmayotgan jihat, mas’uliyat va tashabbuskorlik”, dedi Prezident.

Shavkat MirziyoyevMahallaMahalla yettiligiVideoselektorTuman hokimlariMahalla budjeti
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mahallalardagi «katta o‘yin»: Hokim yordamchilari imtiyozli kreditlarni "tuya" qilishdiMahallalardagi «katta o‘yin»: Hokim yordamchilari imtiyozli kreditlarni "tuya" qilishdiBugun, 14:1218 yoshdan kattalar uchun imkoniyat: ekonazoratchi bo‘ling18 yoshdan kattalar uchun imkoniyat: ekonazoratchi bo‘lingBugun, 14:03Toshkentda aholi uchun bepul cho‘milish joylari tashkil etiladiToshkentda aholi uchun bepul cho‘milish joylari tashkil etiladiBugun, 12:51Gulistonda avtomoykada yong‘in chiqib, Cobalt ham yonib ketdiGulistonda avtomoykada yong‘in chiqib, Cobalt ham yonib ketdiBugun, 12:39Toshkent viloyatida barcha bog‘chalar vaqtincha yopildiToshkent viloyatida barcha bog‘chalar vaqtincha yopildiBugun, 11:49Toshkent viloyatida soliq xodimi pora bilan bog‘liq holatda fosh etildiToshkent viloyatida soliq xodimi pora bilan bog‘liq holatda fosh etildiBugun, 10:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda