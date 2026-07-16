Aina startapi AI agentlarni boshqarishga moʻljallangan yangi qurilmalar uchun 5,5 mln dollar jalb qildi

·21·Texno
Aina startapi AI agentlarni boshqarishga moʻljallangan yangi qurilmalar uchun 5,5 mln dollar jalb qildi

Sunʼiy intellekt (AI) olamida nafaqat dasturiy taʼminot, balki ushbu texnologiyalar bilan muloqot qilish imkonini beruvchi apparat vositalari oʻrtasida ham raqobat kuchayib bormoqda. Ultrahuman kompaniyasining sobiq vitse-prezidenti Apoorv Shankar tomonidan asos solingan Aina startapi inson va kompyuter oʻrtasidagi oʻzaro aloqani yangi bosqichga olib chiqishni maqsad qilgan. Kompaniya Redstart Labs va 360 ONE yetakchiligidagi investitsiya raundida 5,5 million dollar mablagʻ toʻplashga muvaffaq boʻldi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ushbu loyihada WhatsApp rahbari Kunal Shah va Razorpay asoschilari kabi nufuzli investorlarning ishtirok etishi sohadagi yangi yoʻnalishga boʻlgan ishonchni koʻrsatmoqda. Aina (hind tilida “koʻzgu” degan maʼnoni anglatadi) shunchaki foydalanuvchi nutqini yozib oluvchi emas, balki sunʼiy intellekt agentlarini bevosita boshqarishga xizmat qiluvchi gadjetlar ustida ishlamoqda. TechCrunch nashrining xabar berishicha, loyiha asoschisi avvalroq aqlli uzuklar ishlab chiqaruvchi Ultrahuman kompaniyasida apparat taʼminoti boʻyicha yuqori lavozimda faoliyat yuritgan.

Anʼanaviy gadjetlardan farqli yondashuv

Hozirgi vaqtda bozorda Rabbit R1 yoki Humane Pin kabi qurilmalar mavjud boʻlsa-da, Aina oʻzining Dune deb nomlangan birinchi mahsuloti bilan farqli yoʻlni tanladi. Dune — bu uchta tugmadan iborat ixcham klaviatura boʻlib, u foydalanuvchi ishlatayotgan ilovaga qarab oʻz funksiyasini oʻzgartiradi. Masalan, onlayn majlislar paytida u mikrofon va kamerani boshqarishi, boshqa vaqtda esa murakkab skriptlarni ishga tushirishi mumkin.

Kompaniya dastlab uch xil qurilmani sinovdan oʻtkazdi: masofaviy boshqaruv pulti Radiance, bir marta bosish orqali AI vazifalarini bajaruvchi Shift tugmasi va Dune klaviaturasi. Sinovlar natijasida foydalanuvchilar aynan Dune modeliga koʻproq qiziqish bildirishgani maʼlum boʻldi. Shu sababli, ishlab chiquvchilar qolgan ikki qurilmaning funksiyalarini ham ushbu klaviaturaga birlashtirishga qaror qilishdi.

Kelajakdagi rejalar va agentli interfeyslar

Apoorv Shankarning soʻzlariga koʻra, zamonaviy AI gadjetlarining aksariyati faqatgina “passiv maʼlumot yigʻish” bilan shugʻullanadi, yaʼni atrofda sodir boʻlayotgan voqealarni yozib oladi. Aina esa foydalanuvchiga jarayonlarni faol boshqarish imkonini beruvchi vositalarni taqdim etmoqchi. Bu qurilmalar shunchaki ovozli yordamchi emas, balki foydalanuvchi nomidan muayyan topshiriqlarni bajaruvchi agentlarni ishga tushirish markaziga aylanadi.

Yaqin haftalarda kompaniya oʻzining yangi avlod qurilmasini cheklangan miqdordagi foydalanuvchilar orasida sinovdan oʻtkazishni boshlaydi. Hozircha yangi mahsulotning barcha tafsilotlari ochiqlanmagan boʻlsa-da, u sunʼiy intellekt bilan kundalik muloqotni yanada osonlashtirishi kutilmoqda. Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlarda ham bunday ixcham va funksional qurilmalar IT-mutaxassislar va masofadan ishlovchilar uchun qulay ish quroliga aylanishi mumkin.

  • Dune — kontekstga moslashuvchi aqlli klaviatura;
  • Radiance — video muloqotlar uchun maxsus kontroller;
  • Shift — AI agentlarini bir marta bosish bilan faollashtiruvchi tugma.
Investitsiya raundida olingan mablagʻlar mahsulotni ommaviy ishlab chiqarishga tayyorlash va dasturiy taʼminot qismini yanada takomillashtirishga yoʻnaltiriladi. Aina jamoasi apparat va sunʼiy intellektning uygʻunligi kelajakda smartfonlarga boʻlgan bogʻliqlikni kamaytirishiga ishonmoqda.

AinaSunʼii IntellektGadjetlarInvestitsiyaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elon Musk dunyodagi eng yirik chip zavodini qurmoqda: ASML unga moslashishni boshladiElon Musk dunyodagi eng yirik chip zavodini qurmoqda: ASML unga moslashishni boshladiBugun, 17:24CATL Yevropada ulkan natriy-ionli energiya omborlarini barpo etadiCATL Yevropada ulkan natriy-ionli energiya omborlarini barpo etadiBugun, 16:59Google Play doʻkonidan VK va Max messenjeri olib tashlandiGoogle Play doʻkonidan VK va Max messenjeri olib tashlandiBugun, 16:28Meta oʻsmirlar xavfsizligi uchun yangi tizimni ishga tushirdi: Sunʼiy intellekt nazoratdaMeta oʻsmirlar xavfsizligi uchun yangi tizimni ishga tushirdi: Sunʼiy intellekt nazoratdaBugun, 16:24Huawei sanksiyalarga qaramay oʻsishda davom etmoqda: 2026-yil uchun ulkan rejalarHuawei sanksiyalarga qaramay oʻsishda davom etmoqda: 2026-yil uchun ulkan rejalarBugun, 15:57SpaceX aksiyalari keskin arzonlashdi: Kompaniya kapitallashuvi 1 trillion dollarga kamaydiSpaceX aksiyalari keskin arzonlashdi: Kompaniya kapitallashuvi 1 trillion dollarga kamaydiBugun, 15:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi