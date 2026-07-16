Aina startapi AI agentlarni boshqarishga moʻljallangan yangi qurilmalar uchun 5,5 mln dollar jalb qildi
Sunʼiy intellekt (AI) olamida nafaqat dasturiy taʼminot, balki ushbu texnologiyalar bilan muloqot qilish imkonini beruvchi apparat vositalari oʻrtasida ham raqobat kuchayib bormoqda. Ultrahuman kompaniyasining sobiq vitse-prezidenti Apoorv Shankar tomonidan asos solingan Aina startapi inson va kompyuter oʻrtasidagi oʻzaro aloqani yangi bosqichga olib chiqishni maqsad qilgan. Kompaniya Redstart Labs va 360 ONE yetakchiligidagi investitsiya raundida 5,5 million dollar mablagʻ toʻplashga muvaffaq boʻldi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Ushbu loyihada WhatsApp rahbari Kunal Shah va Razorpay asoschilari kabi nufuzli investorlarning ishtirok etishi sohadagi yangi yoʻnalishga boʻlgan ishonchni koʻrsatmoqda. Aina (hind tilida “koʻzgu” degan maʼnoni anglatadi) shunchaki foydalanuvchi nutqini yozib oluvchi emas, balki sunʼiy intellekt agentlarini bevosita boshqarishga xizmat qiluvchi gadjetlar ustida ishlamoqda. TechCrunch nashrining xabar berishicha, loyiha asoschisi avvalroq aqlli uzuklar ishlab chiqaruvchi Ultrahuman kompaniyasida apparat taʼminoti boʻyicha yuqori lavozimda faoliyat yuritgan.
Anʼanaviy gadjetlardan farqli yondashuvHozirgi vaqtda bozorda Rabbit R1 yoki Humane Pin kabi qurilmalar mavjud boʻlsa-da, Aina oʻzining Dune deb nomlangan birinchi mahsuloti bilan farqli yoʻlni tanladi. Dune — bu uchta tugmadan iborat ixcham klaviatura boʻlib, u foydalanuvchi ishlatayotgan ilovaga qarab oʻz funksiyasini oʻzgartiradi. Masalan, onlayn majlislar paytida u mikrofon va kamerani boshqarishi, boshqa vaqtda esa murakkab skriptlarni ishga tushirishi mumkin.
Kompaniya dastlab uch xil qurilmani sinovdan oʻtkazdi: masofaviy boshqaruv pulti Radiance, bir marta bosish orqali AI vazifalarini bajaruvchi Shift tugmasi va Dune klaviaturasi. Sinovlar natijasida foydalanuvchilar aynan Dune modeliga koʻproq qiziqish bildirishgani maʼlum boʻldi. Shu sababli, ishlab chiquvchilar qolgan ikki qurilmaning funksiyalarini ham ushbu klaviaturaga birlashtirishga qaror qilishdi.
Kelajakdagi rejalar va agentli interfeyslarApoorv Shankarning soʻzlariga koʻra, zamonaviy AI gadjetlarining aksariyati faqatgina “passiv maʼlumot yigʻish” bilan shugʻullanadi, yaʼni atrofda sodir boʻlayotgan voqealarni yozib oladi. Aina esa foydalanuvchiga jarayonlarni faol boshqarish imkonini beruvchi vositalarni taqdim etmoqchi. Bu qurilmalar shunchaki ovozli yordamchi emas, balki foydalanuvchi nomidan muayyan topshiriqlarni bajaruvchi agentlarni ishga tushirish markaziga aylanadi.
Yaqin haftalarda kompaniya oʻzining yangi avlod qurilmasini cheklangan miqdordagi foydalanuvchilar orasida sinovdan oʻtkazishni boshlaydi. Hozircha yangi mahsulotning barcha tafsilotlari ochiqlanmagan boʻlsa-da, u sunʼiy intellekt bilan kundalik muloqotni yanada osonlashtirishi kutilmoqda. Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlarda ham bunday ixcham va funksional qurilmalar IT-mutaxassislar va masofadan ishlovchilar uchun qulay ish quroliga aylanishi mumkin.
- Dune — kontekstga moslashuvchi aqlli klaviatura;
- Radiance — video muloqotlar uchun maxsus kontroller;
- Shift — AI agentlarini bir marta bosish bilan faollashtiruvchi tugma.
…