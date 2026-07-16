CATL Yevropada ulkan natriy-ionli energiya omborlarini barpo etadi

·33·Texno
CATL Yevropada ulkan natriy-ionli energiya omborlarini barpo etadi

Xitoyning akkumulyatorlar ishlab chiqarish boʻyicha dunyodagi yetakchi kompaniyasi CATL va Yevropaning energetik yechimlar yetkazib beruvchi Alfen korxonasi strategik hamkorlikni eʼlon qildi. Mazkur kelishuv doirasida butun Yevropa boʻylab umumiy quvvati 5 GW·soatga teng boʻlgan Tener Sodium tizimidagi energiya saqlash omborlari barpo etiladi. Bu loyiha natriy-ion texnologiyasini tijoriy maqsadlarda keng koʻlamda joriy etish boʻyicha dunyodagi eng yirik tashabbuslardan biri boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Loyiha doirasidagi ilk obʼektlar 2027-yilda foydalanishga topshirilishi rejalashtirilgan. Maʼlumot oʻrnida aytish joizki, CATL va Alfen 2023-yildan buyon hamkorlik qilib keladi, biroq shu vaqtga qadar faqat litiy-ionli batareyalardan foydalanib kelingan. Natriy-ionli texnologiyaga oʻtish litiy xomashyosiga boʻlgan qaramlikni kamaytirish va bozor narxlarining oʻzgaruvchanligidan himoyalanish imkonini beradi.

Texnik imkoniyatlar va chidamlilik

Tener Sodium tizimining asosiy ustunligi uning uzoq muddatli xizmat koʻrsatishidadir. Ishlab chiqaruvchilarning taʼkidlashicha, ushbu batareyalar 15 000 ish sikliga moʻljallangan boʻlib, bu taxminan 25–30 yillik ekspluatatsiyaga tengdir. Eng muhimi, shuncha vaqt oʻtgandan keyin ham akkumulyatorlar oʻzining dastlabki sigʻimini kamida 70 foiz darajasida saqlab qoladi.

Yangi arxitektura 690 V kuchlanishni taʼminlaydi va energiyani qayta ishlash samaradorligini deyarli 2 foizga oshiradi. Tizimning oʻz ehtiyojlari uchun sarflaydigan energiya miqdori esa 1 foizgacha tushirilgan — bu sohadagi oʻrtacha koʻrsatkichdan ikki baravar kam demakdir. ixbt.com xabariga koʻra, ushbu texnologiya energiya yoʻqotishlarini sezilarli darajada kamaytiradi.

Haroratga chidamlilik va xavfsizlik

Natriy-ionli akkumulyatorlar ekstremal ob-havo sharoitlarida ham barqaror ishlashi bilan ajralib turadi. Ular -20 °C sovuqda ham oʻz sigʻimining 92 foizidan koʻprogʻini saqlab qoladi. Issiq iqlim sharoitida esa, xususan +45 °C haroratda qoʻshimcha sovutish tizimisiz 10 000 dan ortiq siklga bardosh bera oladi. Bu xususiyat Oʻzbekiston kabi keskin kontinental iqlimga ega hududlar uchun ham kelajakda juda istiqbolli yechim boʻlishi mumkin.

Alfen bosh direktori Maykl Koleynning soʻzlariga koʻra, natriy-ionli batareyalar energiya saqlash sohasidagi navbatdagi qadam boʻlib, ular yanada diversifikatsiyalangan va barqaror tizimni shakllantirishga xizmat qiladi. CATL vakili Tan Libin esa ushbu texnologiya Yevropaning "yashil" energetikaga oʻtish jarayonini tezlashtirishini va mijozlar uchun oʻzgacha qiymat yaratishini taʼkidladi.

Ushbu hamkorlik nafaqat texnologik yangilik, balki global energetika bozorida litiyga muqobil arzonroq va xavfsizroq xomashyo manbalariga oʻtishning muhim bosqichidir. Kelajakda bunday yirik loyihalar qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish samaradorligini butunlay yangi bosqichga olib chiqadi.

CATLAlfenEnergetikaNatriy-ionTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elon Musk dunyodagi eng yirik chip zavodini qurmoqda: ASML unga moslashishni boshladiElon Musk dunyodagi eng yirik chip zavodini qurmoqda: ASML unga moslashishni boshladiBugun, 17:24Aina startapi AI agentlarni boshqarishga moʻljallangan yangi qurilmalar uchun 5,5 mln dollar jalb qildiAina startapi AI agentlarni boshqarishga moʻljallangan yangi qurilmalar uchun 5,5 mln dollar jalb qildiBugun, 16:55Google Play doʻkonidan VK va Max messenjeri olib tashlandiGoogle Play doʻkonidan VK va Max messenjeri olib tashlandiBugun, 16:28Meta oʻsmirlar xavfsizligi uchun yangi tizimni ishga tushirdi: Sunʼiy intellekt nazoratdaMeta oʻsmirlar xavfsizligi uchun yangi tizimni ishga tushirdi: Sunʼiy intellekt nazoratdaBugun, 16:24Huawei sanksiyalarga qaramay oʻsishda davom etmoqda: 2026-yil uchun ulkan rejalarHuawei sanksiyalarga qaramay oʻsishda davom etmoqda: 2026-yil uchun ulkan rejalarBugun, 15:57SpaceX aksiyalari keskin arzonlashdi: Kompaniya kapitallashuvi 1 trillion dollarga kamaydiSpaceX aksiyalari keskin arzonlashdi: Kompaniya kapitallashuvi 1 trillion dollarga kamaydiBugun, 15:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi