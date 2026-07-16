Pasport yoki ID-kartani yo‘qotganlar uchun muhim yangilik e’lon qilindi

·36·O‘zbekiston
Pasport yoki ID-kartani yo‘qotganlar uchun muhim yangilik e’lon qilindi

O‘zbekistonda fuqarolik pasporti, ID-karta yoki xorijga chiqish pasportini yo‘qotib qo‘ygan yoki uni yaroqsiz holga keltirgan shaxslarni ma’muriy javobgarlikka tortmaslik tartibi joriy etilishi kutilmoqda. Bu haqda Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan 15 iyul kuni imzolangan “Aholiga ko‘rsatilayotgan davlat xizmatlarini takomillashtirish hamda fuqarolar uchun qo‘shimcha qulayliklar yaratish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 265-sonli qarorda belgilangan.

Mazkur yangi tartib kuchga kirsa, shaxsini tasdiqlovchi hujjatini yo‘qotgan fuqarolar avvalgi kabi ma’muriy jarima to‘lamaydi. Ular faqat yangi hujjatni rasmiylashtirish uchun belgilangan davlat bojiga qo‘shimcha to‘lovni amalga oshirish orqali pasport, ID-karta yoki xorijga chiqish pasportini qayta rasmiylashtirishi va olishi mumkin bo‘ladi.

Qarorga muvofiq, ushbu mexanizmni amaliyotga joriy etish uchun zarur takliflar hamda tegishli normativ-huquqiy hujjatlar loyihalari joriy yilning oktyabr oyiga qadar Ichki ishlar vazirligi va Adliya vazirligi tomonidan ishlab chiqilib, Vazirlar Mahkamasiga kiritilishi lozim.

Ma’lumot uchun, hozirgi amaldagi qonunchilikka ko‘ra, pasport, ID-karta yoki xorijga chiqish pasportini yo‘qotgan yoki yaroqsiz holga keltirgan shaxslarga nisbatan ma’muriy choralar qo‘llanadi. Yangi tartib esa hujjatlarni qayta rasmiylashtirish jarayonini yanada soddalashtirish, byurokratik to‘siqlarni kamaytirish hamda aholi uchun qo‘shimcha qulayliklar yaratishga qaratilgan.

UzbekistanShavkat MirziyoyevIchki ishlar vazirligiAdliya vazirligi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pasport yo‘qotganlar uchun katta yengillik: jarima bekor qilinadiPasport yo‘qotganlar uchun katta yengillik: jarima bekor qilinadiBugun, 16:22Qo‘qon patiri endi himoyada: mashhur nonga yangi maqom berildiQo‘qon patiri endi himoyada: mashhur nonga yangi maqom berildiBugun, 15:38Toshkentda tunda uxlamaydi: Yunusobodda 24/7 ko‘cha qurilmoqdaToshkentda tunda uxlamaydi: Yunusobodda 24/7 ko‘cha qurilmoqdaBugun, 14:1848 darajagacha issiq: O‘zbekistonda xavfli uch kun kelmoqda...48 darajagacha issiq: O‘zbekistonda xavfli uch kun kelmoqda...Bugun, 12:20O‘zbekistonda reklamali qo‘ng‘iroq va SMS xabarlarga yangi cheklovlar kiritiladiO‘zbekistonda reklamali qo‘ng‘iroq va SMS xabarlarga yangi cheklovlar kiritiladiBugun, 11:36O‘zbekistonda 18–20 iyul kunlari harorat 48 darajagacha ko‘tarilishi mumkinO‘zbekistonda 18–20 iyul kunlari harorat 48 darajagacha ko‘tarilishi mumkinBugun, 10:47
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
O‘zbek tili uchun 41 ta yangi atama rasman qabul qilindi
O‘zbek tili uchun 41 ta yangi atama rasman qabul qilindi