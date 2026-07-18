Toshkentda nizoli oilalar bilan profilaktik suhbatlar o‘tkazildi

·28·Jamiyat
Toshkentda nizoli oilalar bilan profilaktik suhbatlar o‘tkazildi

Toshkent shahrida “Zo‘ravonlikka qarshi birdamlik” shiori ostida hamkorlik tadbiri o‘tkazildi, deb xabar berdi Toshkent shahar IIBB rasmiy kanali.

Tadbir Toshkent shahar Oila va xotin-qizlar boshqarmasi hamda Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi Huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi hamkorligida tashkil etildi.

Unda Toshkent shahar hokimi o‘rinbosari Shahnoza Sultanova, shuningdek, Huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi vakillari ishtirok etdi. Uchrashuv davomida tazyiq va zo‘ravonlikka uchragan xotin-qizlar, shuningdek, zo‘ravonlik sodir etgan yoki bunday xatti-harakatlarga moyil shaxslar bilan profilaktik suhbatlar olib borildi.

Tadbirdan ko‘zlangan asosiy maqsad zo‘ravonlik holatlarining takrorlanishiga yo‘l qo‘ymaslik, tajovuzkor xulq-atvorni o‘zgartirish hamda ishtirokchilarga zarur ijtimoiy, huquqiy, tibbiy va psixologik yordam ko‘rsatishdan iborat bo‘ldi.

Mazkur tashabbus oilalarda sog‘lom muhitni shakllantirish, xotin-qizlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish hamda tazyiq va zo‘ravonlikning oldini olish bo‘yicha idoralararo hamkorlikni kuchaytirishga qaratilgan.

ToshkentZo‘ravonlikka qarshi birdamlikShahnoza SultanovaXotin-qizlarIIBBOila
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Koreyaga ish va’dasi: ikki fuqaro 15 ming dollardan ayrildiKoreyaga ish va’dasi: ikki fuqaro 15 ming dollardan ayrildiBugun, 11:32Tesla haydovchisiga qattiq jazo: huquqidan mahrum qilindi (video)Tesla haydovchisiga qattiq jazo: huquqidan mahrum qilindi (video)Bugun, 11:30Abbosbek Fayzullayevning to‘yidagi siz ko‘rmagan video...Abbosbek Fayzullayevning to‘yidagi siz ko‘rmagan video...Bugun, 10:452026/2027-o‘quv yili uchun OTMlariga qabul kvotalari tasdiqlandi2026/2027-o‘quv yili uchun OTMlariga qabul kvotalari tasdiqlandiBugun, 09:57Jazirama kundan keyin toshkentliklar favvoralar atrofida hordiq chiqarmoqdaJazirama kundan keyin toshkentliklar favvoralar atrofida hordiq chiqarmoqdaBugun, 05:27Yakkasaroydagi qurilishi tugallanmagan ko‘p qavatli binoda yong‘in yuz berdiYakkasaroydagi qurilishi tugallanmagan ko‘p qavatli binoda yong‘in yuz berdiKecha, 18:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda