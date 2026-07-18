Iroq Starlink bilan rasmiy kelishuvga erishdi: mamlakatda sunʼiy yoʻldosh interneti ishga tushadi
Iroq hukumati Ilon Mask boshqaruvidagi SpaceX kompaniyasi bilan rasmiy kelishuvga erishganini eʼlon qildi. Ushbu bitimga koʻra, mamlakat hududida Starlink sunʼiy yoʻldosh internet tizimi rasman faoliyat yuritishi uchun ruxsat berildi. Bu qadam Yaqin Sharq mintaqasida raqamli texnologiyalar va global tarmoqqa ulanish imkoniyatlarini kengaytirish yoʻlidagi muhim strategik bosqich sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Iroq OAV va kommunikatsiyalar boʻyicha davlat komissiyasi ijroiya qoʻmitasi rahbari Baligʻ Abu Kalalning iXBT.com nashri tomonidan keltirilgan maʼlumotlariga koʻra, berilgan litsenziya Iroq fuqarolariga xavfsiz va yuqori tezlikdagi internetdan foydalanish imkonini beradi. Hukumat vakili ushbu texnologiyaning joriy etilishi mamlakatning telekommunikatsiya infratuzilmasini tubdan yangilashiga ishonch bildirgan.
Raqamli tengsizlikka barham berish yoʻlidaStarlink loyihasining Iroq bozoriga kirib kelishi, ayniqsa, anʼanaviy kabel interneti yoki mobil aloqa minoralari yetib bormagan chekka hududlar uchun katta ahamiyatga ega. Hozirgi kunda Iroqning koʻplab chekka provinsiyalarida internet sifati pastligi yoki aloqaning mutlaqo yoʻqligi asosiy muammolardan biri boʻlib qolmoqda. Sunʼiy yoʻldosh texnologiyasi esa bu toʻsiqlarni olib tashlashga xizmat qiladi.
Rasmiy bayonotda taʼkidlanishicha, ulanish narxlari aholining barcha qatlamlari uchun hamyonbop boʻlishi koʻzda tutilgan. Garchi Starlink uskunalari va oylik abonent toʻlovi boshqa hududlarda biroz qimmat hisoblansa-da, Iroq hukumati bu masalada maxsus tariflar yoki subsidiyalar boʻyicha muzokaralar olib borgan boʻlishi mumkin.
Ushbu loyiha nafaqat oddiy foydalanuvchilar, balki taʼlim va sogʻliqni saqlash tizimi uchun ham yangi imkoniyatlar ochadi. Chekka hududlardagi maktablar va shifoxonalar barqaror aloqa bilan taʼminlanishi natijasida masofaviy taʼlim va telemeditsina xizmatlarini rivojlantirish imkoni tugʻiladi. Bu esa mamlakatning umumiy ijtimoiy-iqtisodiy holatiga ijobiy taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda.
Mintaqaviy kontekst va xavfsizlikIroq hukumati Starlink tarmogʻining xavfsizlik jihatlariga ham alohida eʼtibor qaratgan. Baligʻ Abu Kalalning soʻzlariga koʻra, tizim barcha zaruriy xavfsizlik standartlariga javob beradi va davlat nazorati ostida faoliyat yuritadi. Bu esa milliy axborot xavfsizligini taʼminlash nuqtai nazaridan muhim hisoblanadi.
Oʻzbekiston va boshqa Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun ham Starlink kabi yirik loyihalarning qoʻshni mintaqalarda kengayishi qiziqarli tajriba boʻlishi mumkin. Hozirda koʻplab rivojlanayotgan davlatlar qiyin relyefli hududlarni internet bilan taʼminlashda aynan sunʼiy yoʻldosh texnologiyalariga tayanmoqda.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Starlink loyihasining Iroqda ishga tushishi mamlakatni global axborot makoniga yanada mustahkamroq bogʻlaydi. Yaqin oylarda foydalanuvchilar uchun terminallarni sotib olish va xizmatga ulanish boʻyicha batafsil yoʻriqnomalar eʼlon qilinishi kutilmoqda.
…