Iroq Starlink bilan rasmiy kelishuvga erishdi: mamlakatda sunʼiy yoʻldosh interneti ishga tushadi

·29·Texno
Iroq Starlink bilan rasmiy kelishuvga erishdi: mamlakatda sunʼiy yoʻldosh interneti ishga tushadi

Iroq hukumati Ilon Mask boshqaruvidagi SpaceX kompaniyasi bilan rasmiy kelishuvga erishganini eʼlon qildi. Ushbu bitimga koʻra, mamlakat hududida Starlink sunʼiy yoʻldosh internet tizimi rasman faoliyat yuritishi uchun ruxsat berildi. Bu qadam Yaqin Sharq mintaqasida raqamli texnologiyalar va global tarmoqqa ulanish imkoniyatlarini kengaytirish yoʻlidagi muhim strategik bosqich sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Iroq OAV va kommunikatsiyalar boʻyicha davlat komissiyasi ijroiya qoʻmitasi rahbari Baligʻ Abu Kalalning iXBT.com nashri tomonidan keltirilgan maʼlumotlariga koʻra, berilgan litsenziya Iroq fuqarolariga xavfsiz va yuqori tezlikdagi internetdan foydalanish imkonini beradi. Hukumat vakili ushbu texnologiyaning joriy etilishi mamlakatning telekommunikatsiya infratuzilmasini tubdan yangilashiga ishonch bildirgan.

Raqamli tengsizlikka barham berish yoʻlida

Starlink loyihasining Iroq bozoriga kirib kelishi, ayniqsa, anʼanaviy kabel interneti yoki mobil aloqa minoralari yetib bormagan chekka hududlar uchun katta ahamiyatga ega. Hozirgi kunda Iroqning koʻplab chekka provinsiyalarida internet sifati pastligi yoki aloqaning mutlaqo yoʻqligi asosiy muammolardan biri boʻlib qolmoqda. Sunʼiy yoʻldosh texnologiyasi esa bu toʻsiqlarni olib tashlashga xizmat qiladi.

Rasmiy bayonotda taʼkidlanishicha, ulanish narxlari aholining barcha qatlamlari uchun hamyonbop boʻlishi koʻzda tutilgan. Garchi Starlink uskunalari va oylik abonent toʻlovi boshqa hududlarda biroz qimmat hisoblansa-da, Iroq hukumati bu masalada maxsus tariflar yoki subsidiyalar boʻyicha muzokaralar olib borgan boʻlishi mumkin.

Ushbu loyiha nafaqat oddiy foydalanuvchilar, balki taʼlim va sogʻliqni saqlash tizimi uchun ham yangi imkoniyatlar ochadi. Chekka hududlardagi maktablar va shifoxonalar barqaror aloqa bilan taʼminlanishi natijasida masofaviy taʼlim va telemeditsina xizmatlarini rivojlantirish imkoni tugʻiladi. Bu esa mamlakatning umumiy ijtimoiy-iqtisodiy holatiga ijobiy taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda.

Mintaqaviy kontekst va xavfsizlik

Iroq hukumati Starlink tarmogʻining xavfsizlik jihatlariga ham alohida eʼtibor qaratgan. Baligʻ Abu Kalalning soʻzlariga koʻra, tizim barcha zaruriy xavfsizlik standartlariga javob beradi va davlat nazorati ostida faoliyat yuritadi. Bu esa milliy axborot xavfsizligini taʼminlash nuqtai nazaridan muhim hisoblanadi.

Oʻzbekiston va boshqa Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun ham Starlink kabi yirik loyihalarning qoʻshni mintaqalarda kengayishi qiziqarli tajriba boʻlishi mumkin. Hozirda koʻplab rivojlanayotgan davlatlar qiyin relyefli hududlarni internet bilan taʼminlashda aynan sunʼiy yoʻldosh texnologiyalariga tayanmoqda.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Starlink loyihasining Iroqda ishga tushishi mamlakatni global axborot makoniga yanada mustahkamroq bogʻlaydi. Yaqin oylarda foydalanuvchilar uchun terminallarni sotib olish va xizmatga ulanish boʻyicha batafsil yoʻriqnomalar eʼlon qilinishi kutilmoqda.

StarlinkIroqInternetSpaceXTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt ortidan kelayotgan boyliklar: Dunyoda mablagʻlarni qayta taqsimlash vaqti keldimi?Sunʼiy intellekt ortidan kelayotgan boyliklar: Dunyoda mablagʻlarni qayta taqsimlash vaqti keldimi?Bugun, 10:00Quyosh bagʻrida kutilganidan ancha koʻp kumush borligi aniqlandiQuyosh bagʻrida kutilganidan ancha koʻp kumush borligi aniqlandiBugun, 09:25Sunʼiy intelekt bumining banklarga foydasi: AQSH moliya gigantlari rekord daromad koʻrmoqdaSunʼiy intelekt bumining banklarga foydasi: AQSH moliya gigantlari rekord daromad koʻrmoqdaBugun, 05:22Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildiOkean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildiBugun, 05:00NVIDIA hamkorlari GeForce RTX 50 Super grafik kartalarini qabul qila boshladiNVIDIA hamkorlari GeForce RTX 50 Super grafik kartalarini qabul qila boshladiBugun, 04:30Avstraliya startaplari uchun San-Fransiskoga yoʻl: Stripe va TechCrunch hamkorligiAvstraliya startaplari uchun San-Fransiskoga yoʻl: Stripe va TechCrunch hamkorligiBugun, 04:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi