Rustam Jo‘rayev Prezident davlat xavfsizlik xizmati rahbari etib tayinlandi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Prezident davlat xavfsizlik xizmatiga yangi rahbar tayinlandi. Ichki ishlar vazirining birinchi o‘rinbosari lavozimida ishlab kelgan Rustam Mirzayevich Jo‘rayev ushbu xizmatga rahbar bo‘ldi.
Ma’lumotga ko‘ra, Rustam Jo‘rayevga general-leytenant harbiy unvoni berilgan. U bunga qadar ichki ishlar tizimida rahbarlik lavozimida faoliyat yuritib kelayotgan edi.
Shuningdek, Prezident davlat xavfsizlik xizmati rahbari lavozimida ishlab kelgan Alisher Abrorovich Usmonov vazifasidan ozod etildi.
Tayinlov va lavozimdan ozod etishga oid boshqa tafsilotlar hozircha ochiqlanmagan.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…