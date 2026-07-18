Rustam Jo‘rayev Prezident davlat xavfsizlik xizmati rahbari etib tayinlandi

·40·O‘zbekiston
Rustam Jo‘rayev Prezident davlat xavfsizlik xizmati rahbari etib tayinlandi

Prezident davlat xavfsizlik xizmatiga yangi rahbar tayinlandi. Ichki ishlar vazirining birinchi o‘rinbosari lavozimida ishlab kelgan Rustam Mirzayevich Jo‘rayev ushbu xizmatga rahbar bo‘ldi.

Ma’lumotga ko‘ra, Rustam Jo‘rayevga general-leytenant harbiy unvoni berilgan. U bunga qadar ichki ishlar tizimida rahbarlik lavozimida faoliyat yuritib kelayotgan edi.

Shuningdek, Prezident davlat xavfsizlik xizmati rahbari lavozimida ishlab kelgan Alisher Abrorovich Usmonov vazifasidan ozod etildi.

Tayinlov va lavozimdan ozod etishga oid boshqa tafsilotlar hozircha ochiqlanmagan.

Rustam Jo‘rayevPrezident davlat xavfsizlik xizmatiAlisher UsmonovIchki ishlar vazirligiGeneral-leytenant
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkent va Bekobod o‘rtasida yangi elektropoyezd qatnovi boshlandiToshkent va Bekobod o‘rtasida yangi elektropoyezd qatnovi boshlandiBugun, 10:18Rustam Jo‘rayev Prezident xavfsizlik xizmati rahbari etib tayinlandiRustam Jo‘rayev Prezident xavfsizlik xizmati rahbari etib tayinlandiBugun, 10:10Jaziramada 103 xizmati qancha chaqiriq qabul qildi?Jaziramada 103 xizmati qancha chaqiriq qabul qildi?Kecha, 16:40Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildiAnomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildiKecha, 16:18O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindiO‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindiKecha, 12:48Afg‘oniston O‘zbekiston haqidagi bahsli bayonotlarga rasmiy javob berdiAfg‘oniston O‘zbekiston haqidagi bahsli bayonotlarga rasmiy javob berdi16.07, 20:40
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi