Toshkentda qalbaki 20 ming dollar sotmoqchi bo‘lganlar ushlandi

·0·O‘zbekiston
Toshkentda qalbaki 20 ming dollar sotmoqchi bo‘lganlar ushlandi

Toshkent shahrining Shayxontohur tumanida qalbaki valyuta muomalasi bilan bog‘liq holat fosh etildi. Tezkor tadbirlarda bir guruh shaxslar katta miqdordagi qalbaki AQSH dollari va so‘mni ancha arzon narxda sotishga uringan vaqtda ushlangan.

Holat yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, tergov harakatlari boshlangan.

10 ming dollar va 20 million so‘m sotilayotgan edi

Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Shayxontohur tumani bo‘limi va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar hamkorligida tezkor tadbir o‘tkazilgan.

Tergovga qadar tekshiruv materiallariga ko‘ra, fuqarolar M.A., M.A. va B.B. qalbaki deb ko‘rsatilgan:

  • 10 ming AQSH dollari;

  • 20 million so‘mni fuqaro B.L.ga 14 million so‘m evaziga sotishga uringan.

Ular pullarni topshirayotgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan ushlangan.

Yana 10 ming dollar 8,4 million so‘mga baholangan

Tezkor tadbir davomida mazkur shaxslar bilan bog‘liq yana bir holat aniqlangan.

Ma’lum qilinishicha, ular qalbaki yana 10 ming AQSH dollarini fuqaro O‘.A.ga 8,4 million so‘m evaziga sotgan vaqtida ham huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan ushlangan.

Shu tariqa, ikki holatda muomalaga kiritilishi rejalashtirilgan qalbaki dollarlar miqdori jami 20 ming AQSH dollarini tashkil qilgan.

Jinoyat ishi qo‘zg‘atildi

Mazkur holatlar yuzasidan Jinoyat kodeksining 176-moddasi bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan.

Ushbu modda qalbaki pul, aksiz markasi yoki qimmatli qog‘ozlarni yasash va ularni muomalaga kiritish bilan bog‘liq jinoyatlar uchun javobgarlikni nazarda tutadi.

Hozirda jinoyat ishi doirasida tergov harakatlari olib borilmoqda. Gumonlanuvchilarning aybi sudning qonuniy kuchga kirgan hukmi bilan aniqlanadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rustam Jo‘rayev Prezident davlat xavfsizlik xizmati rahbari etib tayinlandiRustam Jo‘rayev Prezident davlat xavfsizlik xizmati rahbari etib tayinlandiBugun, 10:34Toshkent va Bekobod o‘rtasida yangi elektropoyezd qatnovi boshlandiToshkent va Bekobod o‘rtasida yangi elektropoyezd qatnovi boshlandiBugun, 10:18Rustam Jo‘rayev Prezident xavfsizlik xizmati rahbari etib tayinlandiRustam Jo‘rayev Prezident xavfsizlik xizmati rahbari etib tayinlandiBugun, 10:10Jaziramada 103 xizmati qancha chaqiriq qabul qildi?Jaziramada 103 xizmati qancha chaqiriq qabul qildi?Kecha, 16:40Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildiAnomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildiKecha, 16:18O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindiO‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindiKecha, 12:48
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi