Toshkentda qalbaki 20 ming dollar sotmoqchi bo‘lganlar ushlandi
Toshkent shahrining Shayxontohur tumanida qalbaki valyuta muomalasi bilan bog‘liq holat fosh etildi. Tezkor tadbirlarda bir guruh shaxslar katta miqdordagi qalbaki AQSH dollari va so‘mni ancha arzon narxda sotishga uringan vaqtda ushlangan.
Holat yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, tergov harakatlari boshlangan.
10 ming dollar va 20 million so‘m sotilayotgan edi
Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Shayxontohur tumani bo‘limi va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar hamkorligida tezkor tadbir o‘tkazilgan.
Tergovga qadar tekshiruv materiallariga ko‘ra, fuqarolar M.A., M.A. va B.B. qalbaki deb ko‘rsatilgan:
10 ming AQSH dollari;
20 million so‘mni fuqaro B.L.ga 14 million so‘m evaziga sotishga uringan.
Ular pullarni topshirayotgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan ushlangan.
Yana 10 ming dollar 8,4 million so‘mga baholangan
Tezkor tadbir davomida mazkur shaxslar bilan bog‘liq yana bir holat aniqlangan.
Ma’lum qilinishicha, ular qalbaki yana 10 ming AQSH dollarini fuqaro O‘.A.ga 8,4 million so‘m evaziga sotgan vaqtida ham huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan ushlangan.
Shu tariqa, ikki holatda muomalaga kiritilishi rejalashtirilgan qalbaki dollarlar miqdori jami 20 ming AQSH dollarini tashkil qilgan.
Jinoyat ishi qo‘zg‘atildi
Mazkur holatlar yuzasidan Jinoyat kodeksining 176-moddasi bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan.
Ushbu modda qalbaki pul, aksiz markasi yoki qimmatli qog‘ozlarni yasash va ularni muomalaga kiritish bilan bog‘liq jinoyatlar uchun javobgarlikni nazarda tutadi.
Hozirda jinoyat ishi doirasida tergov harakatlari olib borilmoqda. Gumonlanuvchilarning aybi sudning qonuniy kuchga kirgan hukmi bilan aniqlanadi.
…