Otaxon «Marry me» bilan sevgilisini hayratda qoldirdi

·40·Jamiyat
Otaxon «Marry me» bilan sevgilisini hayratda qoldirdi

O‘zbekistonda bir otaxon sevgan insoniga ko‘l bo‘yida romantik tarzda turmush qurish taklifini bildirib, ijtimoiy tarmoqlarda ko‘pchilikning e’tiborini tortdi. Shamlar, nafis bezatilgan arka va iliq muhitda tashkil etilgan ushbu lahzalar muhabbatning yosh bilan emas, qalb bilan bog‘liq ekanini yana bir bor namoyon etdi.

Tarqalgan videoda otaxon sevgilisiga uzuk taqdim etib, unga turmush qurish taklifini bildirayotgani aks etgan. Eng quvonarlisi, ayol ushbu taklifga «Ha!» deb javob berib, yig‘ilganlar tomonidan qarsaklar bilan qutlangan.

Mazkur video ijtimoiy tarmoqlarda iliq qarshi olindi. Izohlarda ko‘plab foydalanuvchilar juftlikka baxt va uzoq umr tilab, chin muhabbat yosh tanlamasligi haqidagi fikrlarini bildirishmoqda.

O'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qo‘qon muzeyida 500 ga yaqin eksponat topilmadi...Qo‘qon muzeyida 500 ga yaqin eksponat topilmadi...Bugun, 00:39Tibbiyot xodimlariga uy-joy subsidiyasi uchun ariza qabul qilish boshlandiTibbiyot xodimlariga uy-joy subsidiyasi uchun ariza qabul qilish boshlandiBugun, 00:32Ipoteka subsidiyasi uchun arizalar 27 iyulda ochiladiIpoteka subsidiyasi uchun arizalar 27 iyulda ochiladiBugun, 00:17Tanishini shaxsiy siri bilan qo‘rqitib pul talab qilgan ayol ushlandiTanishini shaxsiy siri bilan qo‘rqitib pul talab qilgan ayol ushlandiKecha, 20:14Andijonda uyini qimorxonaga aylantirgan erkak qo‘lga olindi (video)Andijonda uyini qimorxonaga aylantirgan erkak qo‘lga olindi (video)Kecha, 19:55Sement ortilgan HOWO yuk mashinasi tuproq cho‘kishi oqibatida ag‘darildiSement ortilgan HOWO yuk mashinasi tuproq cho‘kishi oqibatida ag‘darildiKecha, 19:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi