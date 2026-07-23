Namanganda kuchli do‘l yog‘di: bulutlarga qarshi snaryadlar ishlatildi

·61·O‘zbekiston
Namanganda kuchli do‘l yog‘di: bulutlarga qarshi snaryadlar ishlatildi

23 iyul kuni Namangan viloyatining Yangiqo‘rg‘on tumanida kuchli do‘l yog‘ishi kuzatildi. Bu haqda O‘zgidromet rasmiy ma’lumot berdi. Tabiat hodisasi kuzatilishi bilan bir vaqtda do‘lning oldini olish maqsadida maxsus choralar ham amalga oshirilgan.

Ma’lum qilinishicha, Yangiqo‘rg‘on tumaniga qo‘shni Qirg‘iziston hududining shimoli-g‘arbiy qismi tomonidan konvektiv do‘lli bulutlar kirib kelgan. Shu munosabat bilan do‘l yog‘ishining oldini olish hamda qishloq xo‘jaligi ekinlari va mahsulotlarini muhofaza qilish maqsadida Yangiqo‘rg‘on GJTK BMS tomonidan jami 18 dona «Alazan-6» do‘lga qarshi vositasi qo‘llangan.

Xususan, 1-sonli TKPdan Iskovot, Yangihayot va Hadikent hududlari yo‘nalishida 6 dona, 3-sonli TKPdan Bog‘iston va O‘rtayalang‘och hududlari bo‘yicha yana 6 dona, 4-sonli TKPdan esa Bog‘iston, O‘rtayalang‘och hamda Hadikent tomonlarga qaratilgan holda 6 dona snaryad uchirilgan.

Shunga qaramay, ta’sir ishlari yakunlanganidan so‘ng, soat 14:03 da Yangiqo‘rg‘on tumanining Zarkent, O‘zak va Yangihayot qishloqlari hududida do‘l yog‘ishi qayd etilgan.

Mutaxassislar ma’lum qilishicha, do‘l hodisasi 41 daraja 22 daqiqa 25,5 soniya shimoliy kenglik va 71 daraja 40 daqiqa 56,7 soniya sharqiy uzunlik geografik koordinatalarida kuzatilgan.

Hozirgi vaqtda mutaxassislar tomonidan qo‘llanilgan ta’sir choralarining samaradorligini baholash, shuningdek, ehtimoliy zararlar ko‘lamini aniqlash maqsadida do‘l kuzatilgan hududlarda maxsus dala o‘rganish ishlari olib borilmoqda. Ularning natijalari asosida hodisaning qishloq xo‘jaligi va boshqa sohalarga ta’siriga oid qo‘shimcha ma’lumotlar taqdim etilishi kutilmoqda.

NamanganYangikurganQirgizistonUzhydrometAlazan-6
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Prezident O‘zbekistondagi ilk pulli yo‘l qachon ochilishini ma’lum qildiPrezident O‘zbekistondagi ilk pulli yo‘l qachon ochilishini ma’lum qildiKecha, 20:16150 km/soatlik Toshkent–Samarqand yo‘li: to‘lov qancha bo‘ladi?150 km/soatlik Toshkent–Samarqand yo‘li: to‘lov qancha bo‘ladi?Kecha, 19:25Endi 56,7 balldan past olgan abiturentlarga “super-kontrakt” ham yo‘qEndi 56,7 balldan past olgan abiturentlarga “super-kontrakt” ham yo‘qKecha, 11:56Besh soatlik yo‘l 2,5 soatga qisqaradi! Toshkent – Samarqandni bog‘lovchi yangi pullik avtomagistral quriladiBesh soatlik yo‘l 2,5 soatga qisqaradi! Toshkent – Samarqandni bog‘lovchi yangi pullik avtomagistral quriladiKecha, 11:52O‘zbekistonda o‘rtacha pensiya 2 million so‘mdan oshishi kutilmoqdaO‘zbekistonda o‘rtacha pensiya 2 million so‘mdan oshishi kutilmoqda22.07, 14:35Onlayn savdo uchun yangi tartib: QR-kodli tasdiqnoma beriladiOnlayn savdo uchun yangi tartib: QR-kodli tasdiqnoma beriladi22.07, 11:42
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi