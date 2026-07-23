«Arsenal» yangi qurolini topdi: Xristos Solis Londonga ko‘chib o‘tdi
Angliya chempioni «Arsenal» yangi mavsum oldidan hujum chizig‘ini jiddiy kuchaytirdi. London klubi «Bryugge» safida 108 o‘yinda 88 ta samarali harakat qayd etgan Xristos Solis bilan uzoq muddatli shartnoma imzolaganini rasman e’lon qildi.
24 yoshli futbolchining transferi «kanonirlar»ning chempionlik unvonini himoya qilish rejasidagi muhim qadamlardan biri bo‘lishi mumkin. Endi asosiy savol — Solis Belgiyadagi yuqori samaradorligini Premer-ligada ham takrorlay oladimi?
«Arsenal» transferni rasman tasdiqladi
Klub rasmiy sayti orqali Xristos Solisning «Bryugge»dan Londonga ko‘chib o‘tganini ma’lum qildi.
«Biz Xristos Solis bilan uzoq muddatli shartnoma imzolaganimizni e’lon qilishdan mamnunmiz», — deyiladi «Arsenal» bayonotida.
Kelishuvning aniq muddati va transferning moliyaviy shartlari ochiqlanmagan. Biroq «uzoq muddatli shartnoma» ta’rifi klub futbolchini kelajak rejalarining muhim qismi sifatida ko‘rayotganini anglatadi.
108 o‘yinda 43 gol va 45 ta pas
Solis «Bryugge» safida nafaqat gol urish, balki jamoadoshlari uchun vaziyat yaratishda ham yuqori natija ko‘rsatgan.
Belgiya klubidagi statistikasi:
Ko‘rsatkich
Natija
Uchrashuvlar
108
Gollar
43
Golli uzatmalar
45
Jami samarali harakat
88
Uning har ikki qanotda va hujumning markaziga yaqin pozitsiyalarda harakat qila olishi «Arsenal» murabbiylar shtabiga taktik tanlovlarni ko‘paytirishi mumkin.
Chempion jamoaga nima beradi?
«Arsenal» 2025/26 yilgi mavsumda 38 uchrashuvdan 85 ochko to‘plab, Angliya Premer-ligasi chempioni bo‘lgandi.
Yangi mavsumda klub oldida unvonni himoya qilish bilan birga, bir nechta musobaqada yuqori natija qayd etish vazifasi turadi. Shu bois hujum chizig‘ida raqobat va tarkib chuqurligini oshirish muhim ahamiyatga ega.
Solisning asosiy ustunliklari sifatida quyidagilarni ko‘rsatish mumkin:
yuqori tezlik va yakkama-yakka vaziyatlardagi faollik;
gol urish va so‘nggi uzatmani berish qobiliyati;
qanotlar va markazda harakat qila olishi;
katta hajmdagi o‘yin amaliyoti.
Biroq Premer-liganing sur’ati va jismoniy kurashi Belgiya chempionatiga nisbatan jiddiyroq sinov bo‘ladi.
Ilk imkoniyat 21 avgustda bo‘lishi mumkin
«Arsenal» yangi mavsumning birinchi turida 21 avgust kuni «Koventri Siti»ga qarshi maydonga tushadi.
Solisning ushbu bahsda debyut qilishi uning jismoniy tayyorgarligi va jamoaga moslashish jarayoniga bog‘liq bo‘ladi. Muxlislar esa yangi futbolchining chempion jamoa hujumida qanday o‘rin egallashini intiqlik bilan kutmoqda.
«Arsenal»ning bu transferi faqat zaxirani kuchaytirish emas, balki asosiy tarkibdagi raqobatni oshirishga qaratilgan harakat sifatida ham baholanishi mumkin.
Sizningcha, Xristos Solis Premer-ligada o‘zini ko‘rsata oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va yangilikni «Arsenal» muxlisi bo‘lgan do‘stingizga yuboring.
…