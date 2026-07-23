«Arsenal» yangi qurolini topdi: Xristos Solis Londonga ko‘chib o‘tdi

·55·Sport
«Arsenal» yangi qurolini topdi: Xristos Solis Londonga ko‘chib o‘tdi

Angliya chempioni «Arsenal» yangi mavsum oldidan hujum chizig‘ini jiddiy kuchaytirdi. London klubi «Bryugge» safida 108 o‘yinda 88 ta samarali harakat qayd etgan Xristos Solis bilan uzoq muddatli shartnoma imzolaganini rasman e’lon qildi.

24 yoshli futbolchining transferi «kanonirlar»ning chempionlik unvonini himoya qilish rejasidagi muhim qadamlardan biri bo‘lishi mumkin. Endi asosiy savol — Solis Belgiyadagi yuqori samaradorligini Premer-ligada ham takrorlay oladimi?

«Arsenal» transferni rasman tasdiqladi

Klub rasmiy sayti orqali Xristos Solisning «Bryugge»dan Londonga ko‘chib o‘tganini ma’lum qildi.

«Biz Xristos Solis bilan uzoq muddatli shartnoma imzolaganimizni e’lon qilishdan mamnunmiz», — deyiladi «Arsenal» bayonotida.

Kelishuvning aniq muddati va transferning moliyaviy shartlari ochiqlanmagan. Biroq «uzoq muddatli shartnoma» ta’rifi klub futbolchini kelajak rejalarining muhim qismi sifatida ko‘rayotganini anglatadi.

108 o‘yinda 43 gol va 45 ta pas

Solis «Bryugge» safida nafaqat gol urish, balki jamoadoshlari uchun vaziyat yaratishda ham yuqori natija ko‘rsatgan.

Belgiya klubidagi statistikasi:

Ko‘rsatkich

Natija

Uchrashuvlar

108

Gollar

43

Golli uzatmalar

45

Jami samarali harakat

88

Uning har ikki qanotda va hujumning markaziga yaqin pozitsiyalarda harakat qila olishi «Arsenal» murabbiylar shtabiga taktik tanlovlarni ko‘paytirishi mumkin.

Chempion jamoaga nima beradi?

«Arsenal» 2025/26 yilgi mavsumda 38 uchrashuvdan 85 ochko to‘plab, Angliya Premer-ligasi chempioni bo‘lgandi.

Yangi mavsumda klub oldida unvonni himoya qilish bilan birga, bir nechta musobaqada yuqori natija qayd etish vazifasi turadi. Shu bois hujum chizig‘ida raqobat va tarkib chuqurligini oshirish muhim ahamiyatga ega.

Solisning asosiy ustunliklari sifatida quyidagilarni ko‘rsatish mumkin:

  • yuqori tezlik va yakkama-yakka vaziyatlardagi faollik;

  • gol urish va so‘nggi uzatmani berish qobiliyati;

  • qanotlar va markazda harakat qila olishi;

  • katta hajmdagi o‘yin amaliyoti.

Biroq Premer-liganing sur’ati va jismoniy kurashi Belgiya chempionatiga nisbatan jiddiyroq sinov bo‘ladi.

Ilk imkoniyat 21 avgustda bo‘lishi mumkin

«Arsenal» yangi mavsumning birinchi turida 21 avgust kuni «Koventri Siti»ga qarshi maydonga tushadi.

Solisning ushbu bahsda debyut qilishi uning jismoniy tayyorgarligi va jamoaga moslashish jarayoniga bog‘liq bo‘ladi. Muxlislar esa yangi futbolchining chempion jamoa hujumida qanday o‘rin egallashini intiqlik bilan kutmoqda.

«Arsenal»ning bu transferi faqat zaxirani kuchaytirish emas, balki asosiy tarkibdagi raqobatni oshirishga qaratilgan harakat sifatida ham baholanishi mumkin.

Sizningcha, Xristos Solis Premer-ligada o‘zini ko‘rsata oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va yangilikni «Arsenal» muxlisi bo‘lgan do‘stingizga yuboring.

ArsenalChristos TzolisClub BruggeLondonPremier League
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...