Chexiyada ishlash yo‘li ochilmoqda: hamshiralar uchun yangi loyiha muhokama qilindi
O'zbekistonlik tibbiyot xodimlari va hamshiralarni Chexiyada qonuniy ishga joylashtirish bo'yicha tashabbus hozircha muhokama bosqichida bo'lib, rasmiy qabul yoki tayyor vakansiyalar e'lon qilinmagan. O'zbekistonning Chexiyadagi elchixonasida ZYLORA kompaniyasi biznesni rivojlantirish bo'yicha menejeri Zilola Irgasheva bilan uchrashuvda nomzodlarni O'zbekistonda kasbiy va til jihatidan tayyorlash uchun maxsus kurslar tashkil etish imkoniyati ko'rib chiqildi.
O‘zbekistonlik tibbiyot xodimlari va hamshiralarni Chexiyada qonuniy ishga joylashtirish bo‘yicha yangi tashabbus muhokama qilinmoqda. O‘zbekistonning Chexiyadagi elchixonasida o‘tkazilgan uchrashuvda nomzodlarni yurtimizning o‘zida tayyorlash uchun maxsus o‘quv kurslarini tashkil etish imkoniyati ham ko‘rib chiqildi.
Biroq hozircha bu tayyor vakansiya yoki boshlangan qabul jarayoni emas. Loyihaning ishga tushish sanasi, nomzodlar soni, maosh miqdori va tanlov talablari hali e’lon qilinmagan.
Elchixonada qanday masalalar muhokama qilindi?
O‘zbekistonning Chexiyadagi elchixonasida ushbu davlatning ZYLORA kompaniyasi biznesni rivojlantirish bo‘yicha menejeri Zilola Irgasheva bilan uchrashuv o‘tkazildi.
Muloqotda O‘zbekistondan Chexiyaga tibbiyot xodimlari va hamshiralarni tartibga solingan mehnat migratsiyasi asosida jalb qilish masalalari muhokama qilindi.
Asosiy maqsad — mutaxassislarni tasodifiy vositachilar orqali emas, qonuniy va nazorat qilinadigan mexanizm asosida ishga joylashtirish.
Tomonlar quyidagi yo‘nalishlarga e’tibor qaratdi:
malakali tibbiyot xodimlarini tanlash;
ularni kasbiy va til jihatidan tayyorlash;
hujjatlarni Chexiya talablariga moslashtirish;
qonuniy ishga joylashtirish mexanizmini yaratish;
xodimlarning mehnat huquqlarini himoya qilish.
Hamshiralar O‘zbekistonning o‘zida tayyorlanishi mumkin
Kompaniya vakillari Chexiya klinikalarida ishlashni rejalashtirayotgan hamshiralar uchun O‘zbekistonda ixtisoslashtirilgan kurslar ochish imkoniyatini o‘rganayotganini ma’lum qildi.
Bunday tayyorlov dasturlarida nomzodlarga ehtimol quyidagi yo‘nalishlar bo‘yicha bilim berilishi mumkin:
chex tili va tibbiy atamalar;
bemorlar bilan muloqot qilish;
Chexiyadagi mehnat va tibbiy standartlar;
kasbiy hujjatlarni tayyorlash;
ish joyidagi xavfsizlik qoidalari;
mahalliy madaniyat va ish muhitiga moslashish.
Kurslarning aniq dasturi, davomiyligi va narxi hozircha ochiqlanmagan. Ular loyiha amaliy bosqichga o‘tganidan keyin belgilanishi kutilmoqda.
Bu yo‘nalishda avval ham muzokaralar o‘tkazilgan
O‘zbekiston va Chexiya tibbiyot mutaxassislarini tayyorlash hamda ishga joylashtirish masalasini avvaldan muhokama qilib kelmoqda.
2026 yil mart oyida Migratsiya agentligi va Chexiya elchixonasi o‘rtasidagi uchrashuvda hamshiralar va qariyalarni parvarishlovchi xodimlarni O‘zbekistonda tayyorlashga alohida e’tibor qaratilgan. O‘sha muloqotda Chexiya tomoni har yili O‘zbekiston fuqarolari uchun 150 ta mehnat vizasi kvotasi ajratishi ma’lum qilingan edi.
May oyida ikki davlat tashqi ishlar idoralari vakillari ham malakali tibbiyot xodimlarini jalb qilish, nomzodlarni kasbiy va til jihatidan tayyorlash hamda ishga joylashtirish jarayonini tizimli tashkil etish masalalarini ko‘rib chiqqan.
Migratsiya agentligining keyingi xabarida esa o‘zbekistonlik tibbiyot mutaxassislarini Chexiyaning davlat va xususiy klinikalarida ishlashga tayyorlash bo‘yicha muzokaralar amaliy bosqichga o‘tayotgani bildirilgan.
Nega Chexiyaga tibbiyot xodimlari kerak?
Chexiya tomonining hamshiralar va parvarishlash xodimlariga qiziqishi ikki davlat o‘rtasidagi mehnat migratsiyasi hamkorligining ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylanmoqda.
Shu bilan birga, xorijda hamshira bo‘lib ishlash uchun faqat tibbiy diplomning o‘zi yetarli bo‘lmasligi mumkin. Nomzodlar kasbiy malakasini tan oldirishi, til talablarini bajarishi va ishlash huquqini beruvchi tegishli hujjatlarni rasmiylashtirishi talab etiladi.
ZYLORA vakili bilan uchrashuvda kompaniya O‘zbekistondan tibbiyot xodimlarini yuborishni tartibga soluvchi amaldagi qonunchilik va tartib-taomillarni batafsil o‘rganishini ma’lum qilgan. Bu esa loyiha hali tashkiliy va huquqiy mexanizmlarni ishlab chiqish bosqichida ekanini ko‘rsatadi.
Nomzodlar uchun qanday imkoniyat paydo bo‘lishi mumkin?
Loyiha to‘liq ishga tushsa, o‘zbekistonlik hamshiralar uchun bir nechta muhim imkoniyat yaratilishi mumkin:
Yo‘nalish
Kutilayotgan imkoniyat
Tayyorgarlik
O‘zbekistonda maxsus kurslarda o‘qish
Til
Chex tili va tibbiy terminlarni o‘rganish
Hujjatlar
Qonuniy tartibda rasmiylashtirish
Ish joyi
Chexiyadagi davlat yoki xususiy klinikalar
Himoya
Rasmiy shartnoma asosida ishlash
Moslashuv
Safardan oldin kasbiy tayyorgarlik
Bunday tizim ishga tushsa, nomzod xorijga borgandan keyingina talablarni o‘rganish o‘rniga, kerakli bilim va hujjatlarni O‘zbekistonning o‘zida tayyorlab olishi mumkin bo‘ladi.
Firibgar vositachilardan ehtiyot bo‘lish kerak
Loyiha haqida dastlabki xabarlar tarqalishi bilan «Chexiyaga hamshira yuborish» nomi ostida soxta takliflar paydo bo‘lishi ehtimoli ham yo‘q emas.
Hozircha:
rasmiy qabul boshlanmagan;
vakansiyalar soni e’lon qilinmagan;
maosh va ish shartlari ochiqlanmagan;
o‘quv kurslariga ro‘yxatga olish boshlanmagan;
to‘lov talab qilinadigan rasmiy platforma ko‘rsatilmagan.
Shu sabab fuqarolar faqat Migratsiya agentligi, O‘zbekistonning Chexiyadagi elchixonasi va boshqa vakolatli idoralarning rasmiy e’lonlariga ishonishi lozim. Shaxsiy kartaga pul o‘tkazishni yoki «kafolatlangan viza» uchun oldindan to‘lovni talab qiladigan shaxslardan ehtiyot bo‘lish zarur.
Muhokamadan amaliy ishgacha yana bir necha bosqich bor
O‘zbekistonlik hamshiralarni Chexiyada ishga tayyorlash tashabbusi ikki davlat uchun ham manfaatli yo‘nalishga aylanishi mumkin. Chexiya tibbiyot muassasalari malakali xodimlar bilan ta’minlanadi, o‘zbekistonlik mutaxassislar esa qonuniy va tartibli ravishda xorijda ishlash imkoniga ega bo‘ladi.
Biroq hozirgi uchrashuv kelishuvning yakuniy bosqichi emas. Avvalo huquqiy mexanizmlar, diplom va malakani tan olish tartibi, til tayyorgarligi, ish beruvchilar ro‘yxati hamda mehnat shartlari aniqlashtirilishi kerak.
Eng muhim o‘zgarish shundaki, O‘zbekiston va Chexiya o‘rtasidagi tibbiy mehnat migratsiyasi haqidagi muzokaralar umumiy g‘oyadan nomzodlarni maxsus tayyorlash imkoniyatini o‘rganish bosqichiga o‘tmoqda.
Sizningcha, xorijda ishlaydigan hamshiralar uchun til va kasbiy tayyorgarlik kurslari davlat nazoratida tashkil etilishi kerakmi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani do‘stlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…