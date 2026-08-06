“Chilonzor” metrosidan Arnasoy ko‘chasigach bo‘lgan yo‘l vaqtincha yopiladi
Toshkent shahrining Chilonzor tumanida “Chilonzor” metro bekatidan Arnasoy ko‘chasigacha, 16-shahar shifoxonasi yo‘nalishidagi avtomobil yo‘li vaqtincha yopiladi. Cheklov 6 avgust soat 00:00 dan 10 avgust soat 08:00 ga qadar amal qiladi. Bu davrda yo‘l infratuzilmasini yaxshilash bo‘yicha ta’mirlash ishlari yakunlanishi rejalashtirilgan. Haydovchilardan harakatni oldindan rejalashtirish va muqobil yo‘nalishlardan foydalanish so‘ralgan.
Toshkent shahrining Chilonzor tumanida yo‘l infratuzilmasini yaxshilash maqsadida ta’mirlash ishlari olib borilishi munosabati bilan “Chilonzor” metro bekatidan Arnasoy ko‘chasigacha, 16-shahar shifoxonasi yo‘nalishidagi avtomobil yo‘li vaqtincha transport harakati uchun yopiladi.
Ma’lum qilinishicha, mazkur cheklov 6 avgust soat 00:00 dan 10 avgust soat 08:00 ga qadar amal qiladi. Shu davr mobaynida ushbu yo‘nalishda barcha ta’mirlash ishlari yakunlanishi rejalashtirilgan.
Mutasaddilar haydovchilardan harakatni oldindan rejalashtirishni, tirbandliklarning oldini olish maqsadida muqobil yo‘nalishlardan foydalanishni so‘ramoqda. Shuningdek, vaqtinchalik noqulayliklar uchun fuqarolardan tushunish bilan yondashish iltimos qilingan.
…