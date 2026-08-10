Navoiyda dahshatli fojia: 59 yoshli ishchini qum bosib qoldi (video)

·116·Jamiyat
Navoiyda dahshatli fojia: 59 yoshli ishchini qum bosib qoldi (video)
Qisqacha

7 avgust kuni Navoiy viloyati Qiziltepa tumanining «Navoiy» mahallasida yer osti quvurlarini ta'mirlayotgan 59 yoshli ishchi ustiga qum o'pirilib tushishi oqibatida voqea joyida halok bo'ldi. Marhum S.Q. «Sfat plyus qurilish» MCHJda yollanma ishchi bo'lib faoliyat yuritgan. Qiziltepa tumani IIB xodimlari hodisa sabablarini va mehnat xavfsizligi qoidalariga rioya etilganini tekshirmoqda.

Navoiy viloyatining Qiziltepa tumanida yer osti quvurlarini ta’mirlash ishlarini olib borayotgan 59 yoshli ishchi ustiga qum o‘pirilib tushishi oqibatida halok bo‘ldi. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsutdinov ma’lum qildi.

Mehnat muhofazasi va xavfsizlik qoidalariga rioya etilishi bilan bog‘liq navbatdagi ayanchli hodisa qurilish sohasidagi xavf-xatarlarni yana bir bor kun tartibiga olib chiqdi.

Voqea tafsilotlari

Ayanchli hodisa 7 avgust kuni Qiziltepa tumanining «Navoiy» mahallasi hududida sodir bo‘lgan.

Olingan ma’lumotlarga ko‘ra:

  • Fuqaro S.Q. yer ostidan o‘tgan eski quvurlarni ta’mirlash va tiklash ishlarini bajarayotgan bo‘lgan.

  • Ish jarayonida to‘satdan tuproq/qum qatlami o‘pirilib, uning ustiga tushgan.

  • Ishchi olgan og‘ir jarohatlari oqibatida voqea joyida vafot etgan.

Ma’lum qilinishicha, marhum «Sfat plyus qurilish» MCHJda yollanma ishchi sifatida faoliyat yuritib kelayotgan bo‘lgan.

Surishtiruv ishlari va rasmiy munosabat

Mudhish holat yuzasidan tuman markaziy shifoxonasi orqali hududiy ichki ishlar bo‘limiga xabar berilgan. Hozirda Qiziltepa tumani IIB xodimlari tomonidan hodisa sabablarini aniqlash va mehnat xavfsizligi qoidalariga rioya qilinganini tekshirish bo‘yicha surishtiruv ishlari olib borilmoqda.

Achchiq statistika: 2026 yilning 6 oyida 137 kishi halok bo‘lgan

Davlat mehnat inspeksiyasi taqdim etgan ma’lumotlarga ko‘ra, mamlakatda mehnat xavfsizligi bilan bog‘liq vaziyat xavotirliligicha qolmoqda.

2026 yilning birinchi yarmida:

  • Mehnat faoliyati bilan bog‘liq 447 ta baxtsiz hodisa sodir bo‘lgan;

  • Ushbu hodisalar oqibatida 494 nafar xodim turli darajada jabrlangan;

  • Afsuski, 137 nafar ishchi-xizmatchi ish joyida halok bo‘lgan.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

NavoiyQiziltepaHayot ShamsutdinovTelegram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xabib Nurmagomedovdan muhim maslahat: «Shunchaki uni chetga suring!»Xabib Nurmagomedovdan muhim maslahat: «Shunchaki uni chetga suring!»Bugun, 18:04Valyuta xaridida yangi yengillik: limit 5 baravar oshdiValyuta xaridida yangi yengillik: limit 5 baravar oshdiBugun, 16:01Qimor reklamasiga aralashgan o‘zbekistonlik bloger qidiruvga berildiQimor reklamasiga aralashgan o‘zbekistonlik bloger qidiruvga berildiBugun, 14:28Denovda uyi buzilgan oilaga yangi uy quriladiDenovda uyi buzilgan oilaga yangi uy quriladiBugun, 12:58Boshqaruv servis kompaniyalari foydasiga undiruvlar tashkil qilinmoqdaBoshqaruv servis kompaniyalari foydasiga undiruvlar tashkil qilinmoqdaBugun, 12:47Sirdaryoda dahshatli YTH: Captiva yonib ketdi, 3 kishi voqea joyida vafot etdiSirdaryoda dahshatli YTH: Captiva yonib ketdi, 3 kishi voqea joyida vafot etdiBugun, 11:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi