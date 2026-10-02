Grem Potter Shvetsiya safidagi kadrlar inqirozi va Manchester Siti haqida hazillashdi

·3·Sport
Grem Potter Shvetsiya safidagi kadrlar inqirozi va Manchester Siti haqida hazillashdi

Shvetsiya milliy jamoasi bosh murabbiyi Grem Potter jamoani qamrab olgan misli koʻrilmagan jarohatlar va virusli infeksiya toʻlqini fonida oʻziga xos qora yumor bilan vaziyatni izohladi. Goal.com xabar berishicha, terma jamoa oldinda turgan UEFA Millatlar ligasining Bosniya va Gersegovinaga qarshi hal qiluvchi uchrashuvi oldidan bir yoʻla 11 nafar futbolchisidan ayrilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Xalqaro tanaffus vaqtida yuzaga kelgan bu kadrlar tanqisligi shved futbol jamoatchiligini shokka soldi. Avvaliga Taha Ali, Gustaf Nilsson va Mattias Svanberg yigʻingacha safdan chiqqan boʻlsa, keyinchalik Emil Xolm, Xyalmar Ekdal hamda bosh hujumchi Aleksandr Isak ham jarohat sabab tarkibni tark etishga majbur boʻldi.

Kadrlar inqirozi va virus xuruji

Vaziyat Polsha bilan oʻyindan keyin yanada keskinlashdi. Lagerga toʻsatdan yopirilgan virusli infeksiya yana besh nafar futbolchini safdan chiqardi va murabbiylar shtabini shoshilinch ravishda zaxira variantlarini qidirishga majbur qildi. Natijada birgina yigʻin davomida 11 nafar asosiy futbolchining yoʻqolishi jamoaning Zenica shahridagi safar oʻyini oldidagi imkoniyatlarini keskin pasaytirib yubordi.

Shvetsiya terma jamoasining sobiq hujumchisi Yohan Elmander Radiosporten nashriga bergan intervyusida oʻz faoliyati davomida birorta ham shunday tibbiy favqulodda holatga duch kelmaganini tan oldi. SVT tahlilchisi Magnus Eriksson ham bu fikrni qoʻllab-quvvatlab, shunday miqyosdagi jarohatlar toʻlqini jamoaning imkoniyatlariga jiddiy taʼsir koʻrsatishini taʼkidladi.

Grem Potter hazili va vaziyatga baho

Matbuot anjumanida jamoadagi murakkab vaziyat haqida gapirar ekan, sobiq Chelsi ustozi Grem Potter shunday dedi: «Bizni infeksiya yoki virus qamrab oldi. Bu albatta ideal holat emas». Biroq ingliz mutaxassisi kayfiyatni biroz koʻtarish maqsadida ingliz futbolidagi maydondan tashqari voqealarga ishora qilib, oʻziga xos hazil qildi.

Potter shunday deya hazilomuz qiyos keltirdi: «Bu xuddi Manchester Siti klubiga qoʻyilgan jinoiy ayblovlar sonidek gap». Shunga qaramay, murabbiy Manchester klubi atrofidagi kengroq vaziyatga jiddiyroq yondashib, bu holat umuman futbol va Angliya chempionati uchun yaxshi emasligini, vaziyat aslida achinarli ekanini qoʻshimcha qildi.

Oldinda turgan oʻta masʼuliyatli safar uchrashuvi haqida gapirar ekan, Grem Potter mavjud tarkib bilan gʻalaba qozonishga eʼtibor qaratishini bildirdi. U barcha futbolchilar sogʻ-salomat boʻladigan dunyoda yashashni istashini, biroq hozirgi reallik boshqacha ekanini qayd etdi.

Grem PotterShvetsiyaManchester SitiMillatlar ligasiFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erling Xoland Manchester Siti atrofidagi voqealarga qaramay xotirjamErling Xoland Manchester Siti atrofidagi voqealarga qaramay xotirjamKecha 01:31Grem Potter JCh-2026 pley-off bosqichida Fransiyaga qarshi oʻyin oldidan fikr bildirdiGrem Potter JCh-2026 pley-off bosqichida Fransiyaga qarshi oʻyin oldidan fikr bildirdi27 iyun 18:51Renato Veyga Krishtianu Ronaldu mojarosi haqida gapirishdan bosh tortdiRenato Veyga Krishtianu Ronaldu mojarosi haqida gapirishdan bosh tortdiBugun 11:10Usmon Dembele Kilian Mbappe bilan munosabatlariga oydinlik kiritdiUsmon Dembele Kilian Mbappe bilan munosabatlariga oydinlik kiritdiKecha 21:57Krishtianu Ronaldu Portugaliya ixtiyorini tark etdiKrishtianu Ronaldu Portugaliya ixtiyorini tark etdiKecha 15:16Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasi ixtiyorini tark etdiCristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasi ixtiyorini tark etdiKecha 00:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi