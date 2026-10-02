Grem Potter Shvetsiya safidagi kadrlar inqirozi va Manchester Siti haqida hazillashdi
Shvetsiya milliy jamoasi bosh murabbiyi Grem Potter jamoani qamrab olgan misli koʻrilmagan jarohatlar va virusli infeksiya toʻlqini fonida oʻziga xos qora yumor bilan vaziyatni izohladi. Goal.com xabar berishicha, terma jamoa oldinda turgan UEFA Millatlar ligasining Bosniya va Gersegovinaga qarshi hal qiluvchi uchrashuvi oldidan bir yoʻla 11 nafar futbolchisidan ayrilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Xalqaro tanaffus vaqtida yuzaga kelgan bu kadrlar tanqisligi shved futbol jamoatchiligini shokka soldi. Avvaliga Taha Ali, Gustaf Nilsson va Mattias Svanberg yigʻingacha safdan chiqqan boʻlsa, keyinchalik Emil Xolm, Xyalmar Ekdal hamda bosh hujumchi Aleksandr Isak ham jarohat sabab tarkibni tark etishga majbur boʻldi.
Kadrlar inqirozi va virus xurujiVaziyat Polsha bilan oʻyindan keyin yanada keskinlashdi. Lagerga toʻsatdan yopirilgan virusli infeksiya yana besh nafar futbolchini safdan chiqardi va murabbiylar shtabini shoshilinch ravishda zaxira variantlarini qidirishga majbur qildi. Natijada birgina yigʻin davomida 11 nafar asosiy futbolchining yoʻqolishi jamoaning Zenica shahridagi safar oʻyini oldidagi imkoniyatlarini keskin pasaytirib yubordi.
Shvetsiya terma jamoasining sobiq hujumchisi Yohan Elmander Radiosporten nashriga bergan intervyusida oʻz faoliyati davomida birorta ham shunday tibbiy favqulodda holatga duch kelmaganini tan oldi. SVT tahlilchisi Magnus Eriksson ham bu fikrni qoʻllab-quvvatlab, shunday miqyosdagi jarohatlar toʻlqini jamoaning imkoniyatlariga jiddiy taʼsir koʻrsatishini taʼkidladi.
Grem Potter hazili va vaziyatga bahoMatbuot anjumanida jamoadagi murakkab vaziyat haqida gapirar ekan, sobiq Chelsi ustozi Grem Potter shunday dedi: «Bizni infeksiya yoki virus qamrab oldi. Bu albatta ideal holat emas». Biroq ingliz mutaxassisi kayfiyatni biroz koʻtarish maqsadida ingliz futbolidagi maydondan tashqari voqealarga ishora qilib, oʻziga xos hazil qildi.
Potter shunday deya hazilomuz qiyos keltirdi: «Bu xuddi Manchester Siti klubiga qoʻyilgan jinoiy ayblovlar sonidek gap». Shunga qaramay, murabbiy Manchester klubi atrofidagi kengroq vaziyatga jiddiyroq yondashib, bu holat umuman futbol va Angliya chempionati uchun yaxshi emasligini, vaziyat aslida achinarli ekanini qoʻshimcha qildi.
Oldinda turgan oʻta masʼuliyatli safar uchrashuvi haqida gapirar ekan, Grem Potter mavjud tarkib bilan gʻalaba qozonishga eʼtibor qaratishini bildirdi. U barcha futbolchilar sogʻ-salomat boʻladigan dunyoda yashashni istashini, biroq hozirgi reallik boshqacha ekanini qayd etdi.
Izohlar 0
…