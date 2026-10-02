Jezushning ko‘kragiga urdi: Xyoylunn va murabbiy o‘rtasidagi janjal ortida nima yotibdi?!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Millatlar Ligasining Daniya va Portugaliya o'rtasidagi uchrashuvi yakunida daniyalik hujumchi Rasmus Xyoylunn Portugaliya bosh murabbiyi Jorje Jezushning ko'kragiga urdi.
- Xyoylunn avvalroq golini Krishtianu Ronaldu uslubida nishonlagan edi.
- 72 yoshli Jezush bu provokatsiyaga kulimsirab javob qaytardi, ammo Ronaldu bilan kelishmovchiliklar tufayli allaqachon bosim ostida qolgan edi.
- Ushbu holatni UYEFA intizom qo'mitasi ko'rib chiqishi mumkin.
Millatlar Ligasining 3-turidan o‘rin olgan Daniya va Portugaliya (2:4) o‘rtasidagi uchrashuv final hushtagidan so‘ng kutilmagan janjal bilan davom etdi! Daniyaliklar hujumchisi Rasmus Xyoylunn o‘yin yakunlanishi bilanoq Portugaliya bosh murabbiyi Jorje Jezushning yoniga borib, unga nisbatan ochiq provokatsiya qildi.
Ronalduning termani shov-shuvli tarzda tark etishi fonida muxlislar nafratiga uchrab turgan 72 yoshli mutaxassisga qarshi bu hurmatsizlik butun futbol jamoatchiligini hayratga solmoqda. Xo‘sh, maydonda aslida qanday mojaro ro‘y berdi va Xyoylunn nega bunday qasoskorona harakatni amalga oshirdi?
Ronalduning «Siuuu»si va Jezushga turtki
Uchrashuv davomida daniyalik hujumchining har bir harakatida yashirin kinoya sezilib turdi:
Mazax qiluvchi nishonlash: Ikkinchi bo‘lim boshida Portugaliya darvozasiga gol urgan Xyoylunn uni aynan Krishtianu Ronalduning mashhur uslubida tantana qildi;
Ochiq hujum: O‘yin tugashi bilan Rasmus 72 yoshli Jorje Jezushning oldiga borib, kafti bilan uning ko‘krak sohasiga keskin turtdi;
Murabbiyning reaksiyasi: Tajribali portugaliyalik mutaxassis daniyalikning bu provokatsiyasiga ortiqcha reaksiya bildirmay, shunchaki kulimsirab javob qaytarish bilan cheklandi;
Tribunalar bosimi: Ronaldu bilan yuz bergan nizo ortidan muxlislar ham stadionda Jezush sha’niga tinimsiz hushtakbozlik qilishmoqda.
Ronaldu mojarosi va murabbiy atrofidagi olov
«Ikkinchi bo‘lim boshida portugallar darvozasiga gol urgan Xyoylunn uni Ronaldu uslubida nishonlagan edi. O‘yin yakunlangach esa murabbiy ko‘kragiga qo‘l tekkizdi. Krishtianu bilan kelishmovchilik sababli allaqachon bosim ostida qolgan Jezush bu holatda ham sovuqqonlikni saqladi».
Ronalduning milliy jamoa ixtiyorini tark etishi raqib futbolchilari uchun ham Portugaliya ustozining asabiga tegish quroliga aylanib ulgurgani yaqqol ko‘rindi.
Janjalli vaziyat tafsilotlari
Voqea rivoji
Maydondagi holat
Uchrashuv natijasi
Daniya 2:4 Portugaliya (Millatlar Ligasi, 3-tur)
Xyoylunnning harakati
Golni Ronaldudek nishonladi va final hushtagidan so‘ng murabbiyning ko‘kragiga turtdi
Jezushning munosabati
72 yoshli ustoz mojaroga qo‘shilmasdan, kulimsirab chetga o‘tdi
Muxlislar reaksiyasi
Ronalduning ketishi sababli Jezush stadionda kuchli hushtakbozlik ostida qolmoqda
Ehtimoliy oqibat
UYEFA intizom qo‘mitasi Xyoylunnning murabbiyga nisbatan jismoniy harakatini ko‘rib chiqishi mumkin
Sizningcha, Rasmus Xyoylunnning 72 yoshli raqib murabbiyiga qo‘l ko‘tarishi va ochiq provokatsiyasiga UYEFA qattiq jazo chorasi qo‘llashi kerakmi? Uning bu ishi Ronalduga hurmatmi yoki oddiy hurmatsizlik?
O‘z shaxsiy munosabatingizni izohlarda yozib qoldiring va futbol olamidagi ushbu kutilmagan mojaroni do‘stlaringizga Telegram orqali yuboring!
Izohlar 0
…