Jezushning ko‘kragiga urdi: Xyoylunn va murabbiy o‘rtasidagi janjal ortida nima yotibdi?!

·45·Sport
Jezushning ko‘kragiga urdi: Xyoylunn va murabbiy o‘rtasidagi janjal ortida nima yotibdi?!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Millatlar Ligasining Daniya va Portugaliya o'rtasidagi uchrashuvi yakunida daniyalik hujumchi Rasmus Xyoylunn Portugaliya bosh murabbiyi Jorje Jezushning ko'kragiga urdi.
  • Xyoylunn avvalroq golini Krishtianu Ronaldu uslubida nishonlagan edi.
  • 72 yoshli Jezush bu provokatsiyaga kulimsirab javob qaytardi, ammo Ronaldu bilan kelishmovchiliklar tufayli allaqachon bosim ostida qolgan edi.
  • Ushbu holatni UYEFA intizom qo'mitasi ko'rib chiqishi mumkin.

Millatlar Ligasining 3-turidan o‘rin olgan Daniya va Portugaliya (2:4) o‘rtasidagi uchrashuv final hushtagidan so‘ng kutilmagan janjal bilan davom etdi! Daniyaliklar hujumchisi Rasmus Xyoylunn o‘yin yakunlanishi bilanoq Portugaliya bosh murabbiyi Jorje Jezushning yoniga borib, unga nisbatan ochiq provokatsiya qildi.

Ronalduning termani shov-shuvli tarzda tark etishi fonida muxlislar nafratiga uchrab turgan 72 yoshli mutaxassisga qarshi bu hurmatsizlik butun futbol jamoatchiligini hayratga solmoqda. Xo‘sh, maydonda aslida qanday mojaro ro‘y berdi va Xyoylunn nega bunday qasoskorona harakatni amalga oshirdi?

Ronalduning «Siuuu»si va Jezushga turtki

Uchrashuv davomida daniyalik hujumchining har bir harakatida yashirin kinoya sezilib turdi:

  • Mazax qiluvchi nishonlash: Ikkinchi bo‘lim boshida Portugaliya darvozasiga gol urgan Xyoylunn uni aynan Krishtianu Ronalduning mashhur uslubida tantana qildi;

  • Ochiq hujum: O‘yin tugashi bilan Rasmus 72 yoshli Jorje Jezushning oldiga borib, kafti bilan uning ko‘krak sohasiga keskin turtdi;

  • Murabbiyning reaksiyasi: Tajribali portugaliyalik mutaxassis daniyalikning bu provokatsiyasiga ortiqcha reaksiya bildirmay, shunchaki kulimsirab javob qaytarish bilan cheklandi;

  • Tribunalar bosimi: Ronaldu bilan yuz bergan nizo ortidan muxlislar ham stadionda Jezush sha’niga tinimsiz hushtakbozlik qilishmoqda.

Ronaldu mojarosi va murabbiy atrofidagi olov

«Ikkinchi bo‘lim boshida portugallar darvozasiga gol urgan Xyoylunn uni Ronaldu uslubida nishonlagan edi. O‘yin yakunlangach esa murabbiy ko‘kragiga qo‘l tekkizdi. Krishtianu bilan kelishmovchilik sababli allaqachon bosim ostida qolgan Jezush bu holatda ham sovuqqonlikni saqladi».

Ronalduning milliy jamoa ixtiyorini tark etishi raqib futbolchilari uchun ham Portugaliya ustozining asabiga tegish quroliga aylanib ulgurgani yaqqol ko‘rindi.

Janjalli vaziyat tafsilotlari

Voqea rivoji

Maydondagi holat

Uchrashuv natijasi

Daniya 2:4 Portugaliya (Millatlar Ligasi, 3-tur)

Xyoylunnning harakati

Golni Ronaldudek nishonladi va final hushtagidan so‘ng murabbiyning ko‘kragiga turtdi

Jezushning munosabati

72 yoshli ustoz mojaroga qo‘shilmasdan, kulimsirab chetga o‘tdi

Muxlislar reaksiyasi

Ronalduning ketishi sababli Jezush stadionda kuchli hushtakbozlik ostida qolmoqda

Ehtimoliy oqibat

UYEFA intizom qo‘mitasi Xyoylunnning murabbiyga nisbatan jismoniy harakatini ko‘rib chiqishi mumkin

Sizningcha, Rasmus Xyoylunnning 72 yoshli raqib murabbiyiga qo‘l ko‘tarishi va ochiq provokatsiyasiga UYEFA qattiq jazo chorasi qo‘llashi kerakmi? Uning bu ishi Ronalduga hurmatmi yoki oddiy hurmatsizlik?

O‘z shaxsiy munosabatingizni izohlarda yozib qoldiring va futbol olamidagi ushbu kutilmagan mojaroni do‘stlaringizga Telegram orqali yuboring!

Rassamus XyoylunnJorje JezushMillatlar LigasiDaniya-Portugaliya 3-tur
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cristiano Ronaldo Portugaliya yigʻinini tark etdiCristiano Ronaldo Portugaliya yigʻinini tark etdi30 sentabr 23:16Krishtianu Ronaldu 18 yilda ilk bor zaxirada qoldi va muxlislarni ranjitdiKrishtianu Ronaldu 18 yilda ilk bor zaxirada qoldi va muxlislarni ranjitdi28 sentabr 09:19Jorje Jezush Ronaldu atrofidagi shov-shuvlarga nuqta qo‘yib, Daniyadagi g‘alaba sirini ochdiJorje Jezush Ronaldu atrofidagi shov-shuvlarga nuqta qo‘yib, Daniyadagi g‘alaba sirini ochdiBugun 10:08"Ronaldu bo‘lmasa, hech kimsiz": Krishtianuning opasi butun mamlakatni keskin tanqid qildi"Ronaldu bo‘lmasa, hech kimsiz": Krishtianuning opasi butun mamlakatni keskin tanqid qildiKecha 15:53«Arazning asl ildizi ma’lum»: Jezush Ronalduning noroziligi sababini ochiq aytdi«Arazning asl ildizi ma’lum»: Jezush Ronalduning noroziligi sababini ochiq aytdiKecha 11:00«Vaqti kelganda haqiqatni aytaman»: Ronaldu tkrma jamoani nega tark etganiga izoh berdi«Vaqti kelganda haqiqatni aytaman»: Ronaldu tkrma jamoani nega tark etganiga izoh berdiKecha 06:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi