Portugalmaning Cristiano Ronaldosiz ilk oʻyini va Daniya bilan shiddatli bahs
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Cristiano Ronaldosiz maydonga chiqqan Portugaliya terma jamoasi Daniya bilan o'tkazgan o'yinda 4:2 hisobida g'alaba qozondi.
- O'yin davomida Rafael Leao 7-raqam ostida harakat qilib, o'zining yorqin va xato daqiqalarini namoyish etdi.
- Daniyalik Rasmus Hojlund esa gol urib, Cristiano Ronaldoning mashhur "siuuum" nishonlash uslubini takrorladi.
- Bu o'yin post-Ronaldo davrining qiziqarli bo'lishidan darak berdi.
Futbol olamida har qanday yulduzning soyasi katta boʻladi, biroq Cristiano Ronaldosiz maydonga chiqqan Portugaliya terma jamoasi muxlislarga gollar shousi va keskin kurashlarga boy uchrashuvni taqdim etdi. Daniya hamda Portugaliya oʻrtasidagi oʻyin mezbonlarning hujumkor oʻyini va himoyadagi boʻshliqlari bilan yodda qoldi. Goal.com xabar berishicha, uchrashuv toʻrtta gol va koʻplab xavfli vaziyatlarga boy oʻtdi hamda yakunda portugaliyaliklar 4:2 hisobida ustun kelishdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻyindan oldin murabbiy Jorge Jesus Cristiano Ronaldo davridan keyingi yangi sahifani boshlashga tayyor ekanini va bu borada vijdoni toza ekanini taʼkidlagan edi. Shunga qaramay, maydonda maydonga tushmagan boʻlsa-da, CR7 shaxsi oʻyinning asosiy muhokama markazida qoldi. Xususan, murabbiy tomonidan afsonaviy 7-raqamli libos topshirilgan Rafael Leao katta bosim ostida harakat qildi.
Rafael Leaoning 7-raqamdagi imtihoniMilan hujumchisi Rafael Leao uchun bu bahs oʻziga xos sinov boʻldi. Uchrashuv davomida u oʻzining yorqin daqiqalarini ham, qoʻpol xatolarini ham namoyish etdi. Dastlabki daqiqalarda u qanotdan markazga harakatlanib, darvozani ishgʻol qilishga yaqin keldi, biroq qulay imkoniyatlarni koʻkka sovurdi va hal qiluvchi pallalarda toʻpni boy berib qoʻydi.
Natijada, 63-daqiqaga kelib bosh murabbiy uni maydondan oldi va oʻrniga Trincaoni tushirdi. Shunga qaramay, ilk bor Cristiano Ronaldosiz rasmiy uchrashuvda 7-raqam ostida maydonga tushish kelajakdagi oʻzgarishlardan darak beruvchi muhim signal sifatida baholandi.
Rasmus Hojlundning mashhur nishonlashiUchrashuvning eng esda qolarli lahzalaridan biri daniyaliklar hujumchisi Rasmus Hojlundning golidan keyingi harakati boʻldi. U 53-daqiqada hisobni 2:2 koʻrinishiga keltirib, muxlislarni lol qoldirdi. Hojlund oʻziga xos tarzda sakrab, Cristiano Ronaldoga tegishli boʻlgan mashhur “siuuum” nishonlash uslubini takrorladi.
Napoli hujumchisi avvalroq ham bu usuldan foydalangani va CR7 uning kumiri ekanini ochiq aytib oʻtgan edi. Garchi bu harakat muxlislar va mutaxassislar oʻrtasida turli bahs-munozaralarga sabab boʻlgan boʻlsa-da, Hojlund maydondagi faolligi va goli bilan oʻz jamoasiga katta foyda keltirdi. Oʻyin davomidagi bunday yorqin voqealar post-Ronaldo davri qanchalik qiziqarli kechishini yana bir bor koʻrsatdi.
Izohlar 0
…