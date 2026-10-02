Portugalmaning Cristiano Ronaldosiz ilk oʻyini va Daniya bilan shiddatli bahs

·30·Sport
Portugalmaning Cristiano Ronaldosiz ilk oʻyini va Daniya bilan shiddatli bahs
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Cristiano Ronaldosiz maydonga chiqqan Portugaliya terma jamoasi Daniya bilan o'tkazgan o'yinda 4:2 hisobida g'alaba qozondi.
  • O'yin davomida Rafael Leao 7-raqam ostida harakat qilib, o'zining yorqin va xato daqiqalarini namoyish etdi.
  • Daniyalik Rasmus Hojlund esa gol urib, Cristiano Ronaldoning mashhur "siuuum" nishonlash uslubini takrorladi.
  • Bu o'yin post-Ronaldo davrining qiziqarli bo'lishidan darak berdi.

Futbol olamida har qanday yulduzning soyasi katta boʻladi, biroq Cristiano Ronaldosiz maydonga chiqqan Portugaliya terma jamoasi muxlislarga gollar shousi va keskin kurashlarga boy uchrashuvni taqdim etdi. Daniya hamda Portugaliya oʻrtasidagi oʻyin mezbonlarning hujumkor oʻyini va himoyadagi boʻshliqlari bilan yodda qoldi. Goal.com xabar berishicha, uchrashuv toʻrtta gol va koʻplab xavfli vaziyatlarga boy oʻtdi hamda yakunda portugaliyaliklar 4:2 hisobida ustun kelishdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻyindan oldin murabbiy Jorge Jesus Cristiano Ronaldo davridan keyingi yangi sahifani boshlashga tayyor ekanini va bu borada vijdoni toza ekanini taʼkidlagan edi. Shunga qaramay, maydonda maydonga tushmagan boʻlsa-da, CR7 shaxsi oʻyinning asosiy muhokama markazida qoldi. Xususan, murabbiy tomonidan afsonaviy 7-raqamli libos topshirilgan Rafael Leao katta bosim ostida harakat qildi.

Rafael Leaoning 7-raqamdagi imtihoni

Milan hujumchisi Rafael Leao uchun bu bahs oʻziga xos sinov boʻldi. Uchrashuv davomida u oʻzining yorqin daqiqalarini ham, qoʻpol xatolarini ham namoyish etdi. Dastlabki daqiqalarda u qanotdan markazga harakatlanib, darvozani ishgʻol qilishga yaqin keldi, biroq qulay imkoniyatlarni koʻkka sovurdi va hal qiluvchi pallalarda toʻpni boy berib qoʻydi.

Natijada, 63-daqiqaga kelib bosh murabbiy uni maydondan oldi va oʻrniga Trincaoni tushirdi. Shunga qaramay, ilk bor Cristiano Ronaldosiz rasmiy uchrashuvda 7-raqam ostida maydonga tushish kelajakdagi oʻzgarishlardan darak beruvchi muhim signal sifatida baholandi.

Rasmus Hojlundning mashhur nishonlashi

Uchrashuvning eng esda qolarli lahzalaridan biri daniyaliklar hujumchisi Rasmus Hojlundning golidan keyingi harakati boʻldi. U 53-daqiqada hisobni 2:2 koʻrinishiga keltirib, muxlislarni lol qoldirdi. Hojlund oʻziga xos tarzda sakrab, Cristiano Ronaldoga tegishli boʻlgan mashhur “siuuum” nishonlash uslubini takrorladi.

Napoli hujumchisi avvalroq ham bu usuldan foydalangani va CR7 uning kumiri ekanini ochiq aytib oʻtgan edi. Garchi bu harakat muxlislar va mutaxassislar oʻrtasida turli bahs-munozaralarga sabab boʻlgan boʻlsa-da, Hojlund maydondagi faolligi va goli bilan oʻz jamoasiga katta foyda keltirdi. Oʻyin davomidagi bunday yorqin voqealar post-Ronaldo davri qanchalik qiziqarli kechishini yana bir bor koʻrsatdi.

Cristiano RonaldoPortugaliyaDaniyaRafael LeaoRasmus Hojlund
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Krishtianu Ronaldu Portugaliya ixtiyorini tark etdiKrishtianu Ronaldu Portugaliya ixtiyorini tark etdiKecha 15:16Cristiano Ronaldo Portugaliya safidan chiqib ketgani uchun diskvalifikatsiya qilinishi mumkinCristiano Ronaldo Portugaliya safidan chiqib ketgani uchun diskvalifikatsiya qilinishi mumkinKecha 11:18Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasi ixtiyorini tark etdiCristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasi ixtiyorini tark etdiKecha 00:52Cristiano Ronaldo Portugaliya yigʻinini tark etdiCristiano Ronaldo Portugaliya yigʻinini tark etdi30 sentabr 23:16Jorje Jezush Ronaldu atrofidagi shov-shuvlarga nuqta qo‘yib, Daniyadagi g‘alaba sirini ochdiJorje Jezush Ronaldu atrofidagi shov-shuvlarga nuqta qo‘yib, Daniyadagi g‘alaba sirini ochdiBugun 10:08Krishtianu Ronaldu merosi va Daniya hamda Portugaliya bahsiKrishtianu Ronaldu merosi va Daniya hamda Portugaliya bahsiBugun 02:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi