Ronalduning ketishi Portugaliyaga qimmatga tushdi: 2 million obunachidan ayrildi!
Portugaliya milliy terma jamoasida bosh murabbiy Jorje Jezush va afsonaviy hujumchi Krishtianu Ronaldu o‘rtasida chiqqan mojaro jamoaning media makondagi mavqeiga kuchli zarba berdi. Yulduz futbolchining jamoani tark etishi ortidan terma jamoaning rasmiy sahifasidan bir necha kun ichida 2 milliondan ortiq obunachi chiqib ketdi.
41 yoshli faxriy futbolchining milliy jamoa bilan xayrlashuvi muxlislar orasida katta norozilik to‘lqinini keltirib chiqardi.
Statistikadagi keskin qulash: «Ronaldu effekti»
Ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari raqamlardagi keskin farqni qayd etishmoqda:
Mojaroga qadar Portugaliya terma jamoasining rasmiy akkauntini 25 milliondan ortiq muxlis kuzatib borayotgan edi.
3 oktyabr holatiga ko‘ra, sahifadagi obunachilar soni 22,9 milliongacha tushib ketdi. Qisqa vaqt ichida 2,1 milliondan ziyod foydalanuvchi akkauntni tark etgan.
Ronaldusiz dastlabki g‘alaba va Jezushning 100 foizlik natijasi
Mediadagi yo‘qotishlarga qaramay, maydondagi natijalar hozircha murabbiy Jorje Jezushning foydasiga ishlamoqda:
Krishtianu Ronaldusiz maydonga tushgan ilk uchrashuvda portugaliyaliklar safarda Daniya terma jamoasini 4:2 hisobida taslim etdi.
Jezush boshqaruvi ostida jamoa o‘tkazilgan barcha 3 ta o‘yinda g‘alaba qozonib, 9 ochko bilan o‘z guruhida yakkapeshqadamlik qilmoqda.
Portugaliyaliklar navbatdagi rasmiy uchrashuvni 4 oktyabr kuni o‘z maydonida Norvegiyaga qarshi o‘tkazadi.
Ronalduning ketishi milliy jamoaning sport formasiga ta’sir qilmagan bo‘lsa-da, uning global mashhurligi va marketing salohiyatiga jiddiy putur yetkazganini ko‘rsatmoqda.
Izohlar 0
…