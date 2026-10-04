Ronalduning ketishi Portugaliyaga qimmatga tushdi: 2 million obunachidan ayrildi!

·6·Sport
Ronalduning ketishi Portugaliyaga qimmatga tushdi: 2 million obunachidan ayrildi!

Portugaliya milliy terma jamoasida bosh murabbiy Jorje Jezush va afsonaviy hujumchi Krishtianu Ronaldu o‘rtasida chiqqan mojaro jamoaning media makondagi mavqeiga kuchli zarba berdi. Yulduz futbolchining jamoani tark etishi ortidan terma jamoaning rasmiy sahifasidan bir necha kun ichida 2 milliondan ortiq obunachi chiqib ketdi.

41 yoshli faxriy futbolchining milliy jamoa bilan xayrlashuvi muxlislar orasida katta norozilik to‘lqinini keltirib chiqardi.

Statistikadagi keskin qulash: «Ronaldu effekti»

Ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari raqamlardagi keskin farqni qayd etishmoqda:

  • Mojaroga qadar Portugaliya terma jamoasining rasmiy akkauntini 25 milliondan ortiq muxlis kuzatib borayotgan edi.

  • 3 oktyabr holatiga ko‘ra, sahifadagi obunachilar soni 22,9 milliongacha tushib ketdi. Qisqa vaqt ichida 2,1 milliondan ziyod foydalanuvchi akkauntni tark etgan.

Ronaldusiz dastlabki g‘alaba va Jezushning 100 foizlik natijasi

Mediadagi yo‘qotishlarga qaramay, maydondagi natijalar hozircha murabbiy Jorje Jezushning foydasiga ishlamoqda:

  • Krishtianu Ronaldusiz maydonga tushgan ilk uchrashuvda portugaliyaliklar safarda Daniya terma jamoasini 4:2 hisobida taslim etdi.

  • Jezush boshqaruvi ostida jamoa o‘tkazilgan barcha 3 ta o‘yinda g‘alaba qozonib, 9 ochko bilan o‘z guruhida yakkapeshqadamlik qilmoqda.

  • Portugaliyaliklar navbatdagi rasmiy uchrashuvni 4 oktyabr kuni o‘z maydonida Norvegiyaga qarshi o‘tkazadi.

Ronalduning ketishi milliy jamoaning sport formasiga ta’sir qilmagan bo‘lsa-da, uning global mashhurligi va marketing salohiyatiga jiddiy putur yetkazganini ko‘rsatmoqda.

Krishtianu RonalduJorje JezushPortugaliya milliy terma jamoasiRonaldu effekti
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Portugaliyada to‘polon: Muxlislar Ronaldu va Jezush tarafdorlariga bo‘linib ketdiPortugaliyada to‘polon: Muxlislar Ronaldu va Jezush tarafdorlariga bo‘linib ketdi2 oktabr 22:12Portugaliya Ronaldusiz kuchliroqmi? Jezushning qat’iyati va afsonaning og‘riqli demarshi...Portugaliya Ronaldusiz kuchliroqmi? Jezushning qat’iyati va afsonaning og‘riqli demarshi...Kecha 09:17Ular o‘rtasida aslida nima yuz berdi? Ronalduning terma jamoani tark etishi tafsilotlariUlar o‘rtasida aslida nima yuz berdi? Ronalduning terma jamoani tark etishi tafsilotlari2 oktabr 22:19Ronaldu terma jamoa bilan xayrlashadimi? PFF Krishtianu bilan sulh tuzishga urinmoqdaRonaldu terma jamoa bilan xayrlashadimi? PFF Krishtianu bilan sulh tuzishga urinmoqda2 oktabr 18:20Arturo Vidal Ronalduning yonini olib, Jezush va tanqidchilarga keskin javob qaytardiArturo Vidal Ronalduning yonini olib, Jezush va tanqidchilarga keskin javob qaytardi2 oktabr 14:38Jorje Jezush Ronaldu atrofidagi shov-shuvlarga nuqta qo‘yib, Daniyadagi g‘alaba sirini ochdiJorje Jezush Ronaldu atrofidagi shov-shuvlarga nuqta qo‘yib, Daniyadagi g‘alaba sirini ochdi2 oktabr 10:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi