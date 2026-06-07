1-sinf qabuli boshlanmoqda: ota-onalar nimalarni bilishi kerak?

·40·O‘zbekiston
1-sinf qabuli boshlanmoqda: ota-onalar nimalarni bilishi kerak?

O‘zbekistonda 2026/27 o‘quv yilida 795 ming nafardan ziyod bolaning 1-sinfga qabul qilinishi kutilmoqda. Bu haqda Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligining 1-sinfga qabul jarayonlariga bag‘ishlangan jonli muloqotida berilgan ma’lumotlarga tayanib, “Xalq ta’lim info” xabar qildi.

Jonli muloqot davomida vazirlik mas’ullari qabul tartibi, onlayn tizimdagi yangiliklar hamda ota-onalarni qiziqtirayotgan qator savollarga javob berdi. Ma’lum qilinishicha, bu yil qabul jarayonlari 20 iyundan start oladi. 1-sinfga 2019 yil 31 dekabrgacha tug‘ilgan, yetti yoshga to‘ladigan bolalar qabul qilinadi.

Qabul ikki bosqichda tashkil etiladi. Birinchi bosqich 20 iyundan 31 iyulgacha davom etadi va unda arizalar bola biriktirilgan mikrohudud doirasida qabul qilinadi. Ikkinchi bosqichda esa mikrohududdan tashqari qabul maktabning imkoniyati va quvvatiga qarab amalga oshiriladi.

Shuningdek, 10 avgustga qadar 1-sinfga qabul qilingan o‘quvchilar uchun 12 turdagi o‘quv jihozlaridan iborat Prezident sovg‘alari tuman va shahar bo‘limlariga to‘liq yetkazib beriladi.

Farzand qaysi maktabga biriktirilganini qanday aniqlash mumkin?

Har bir maktabning mikrohududi tuman yoki shahar hokimlari qarori bilan tasdiqlangan. Qulaylik yaratish maqsadida my.maktab.uz portalida maxsus xizmat yo‘lga qo‘yilgan. Ota-onalar mahalla, ko‘cha va uy raqamini kiritish orqali farzandi qaysi ta’lim muassasasiga biriktirilganini bilishi mumkin.

Onlayn qabul qamrovi kengaydi

Bu yil onlayn qabul amalga oshiriladigan hududlar soni ikki baravarga yaqin oshdi. Agar o‘tgan yili 74 ta tuman va shahardagi qariyb 1500 ta maktab onlayn qabulga jalb qilingan bo‘lsa, bu yil 135 ta tuman va shahardagi 5500 dan ortiq maktab ushbu tizimga o‘tadi. Shu bilan birga, Toshkent shahri qatorida Buxoro viloyatidagi barcha maktablarda ham qabul jarayonlari to‘liq onlayn shaklda tashkil etiladi.

Bir nechta maktabga ariza berish mumkinmi?

Amaldagi tartibga ko‘ra, bir vaqtning o‘zida faqat bitta maktabga ariza topshirish mumkin. Biroq ota-ona avval 31 iyulgacha mikrohudud bo‘yicha asosiy kvotaga ariza berib, keyin 1 avgustdan boshlab mikrohududdan tashqari maktablarga qo‘shimcha kvota bo‘yicha murojaat qilishi mumkin.

Qabul jarayonlariga o‘qituvchilar jalb etilmaydi

Vazirlik ma’lumotiga ko‘ra, yozgi mehnat ta’tilida bo‘lgan pedagoglar qabul ishlariga jalb qilinmaydi. Bu vazifalar maktab ma’muriyati va mas’ul xodimlar tomonidan bajariladi. Onlayn qabul tizimi o‘qituvchilar uchun ortiqcha yuklama yuzaga keltirmaydi.

OʻzbekistonMaktabgacha va maktab ta'limi vazirligiXalq ta'lim infomy.maktab.uzToshkent
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston banklari to‘rt oyda rekord foyda ko‘rdiO‘zbekiston banklari to‘rt oyda rekord foyda ko‘rdiBugun, 17:34Opa-singil Mirziyoyevalar qo‘g‘irchoq teatridagi spektaklni tomosha qildiOpa-singil Mirziyoyevalar qo‘g‘irchoq teatridagi spektaklni tomosha qildiBugun, 17:24Sayyoramizdagi eng yirik oltin kon O‘zbekistonda ekani ma’lum bo‘ldiSayyoramizdagi eng yirik oltin kon O‘zbekistonda ekani ma’lum bo‘ldiBugun, 16:23Toshkentda poyezd va avtobuslar uchun yagona tariflar joriy etilmoqdaToshkentda poyezd va avtobuslar uchun yagona tariflar joriy etilmoqdaBugun, 13:41O‘zbekiston soliq tizimi 2030 yilgacha to‘liq raqamlashtiriladiO‘zbekiston soliq tizimi 2030 yilgacha to‘liq raqamlashtiriladiBugun, 10:58Sentyabrdan avtobuslarda yo‘l haqini to‘lashning yangi tartibi kuchga kiradiSentyabrdan avtobuslarda yo‘l haqini to‘lashning yangi tartibi kuchga kiradiBugun, 10:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi