Motorola keng formatli yangi buklama smartfon tayyorlamoqda

·33·Texno
Motorola keng formatli yangi buklama smartfon tayyorlamoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Motorola kengroq formatdagi, 6,92 dyuymli asosiy va 4,97 dyuymli tashqi displeyga ega yangi buklama smartfon ustida ishlamoqda.
  • Qurilmaning ochiq holatdagi oʻlchamlari 149 × 110 × 5,8 mm, yigʻilgan holatda esa 12,6 mm qalinlikka ega boʻladi.
  • Yangi model Pantone Coriander va Dark Botanical Garden ranglarida taqdim etilishi kutilmoqda.

Smartfonlar bozorida buklanuvchi qurilmalar segmenti tobora kengayib borayotgan bir paytda, Motorola kompaniyasi ham zamonaviy tendensiyalardan ortda qolmaslikka harakat qilmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur brend kengroq formatdagi nisbatga ega boʻlgan yangi bukma telefon ustida ish olib bormoqda va hatto uning dastlabki tasvirlari ham internetga sizdirildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Android Headlines nashri eʼlon qilgan renderlar ilk sizdirilgan maʼlumotlarga asoslangan boʻlib, ulardan kelib chiqib aytish mumkinki, kelgusida taqdim etiladigan yakuniy qurilma dizayn jihatidan biroz farq qilishi ham mumkin. Shunga qaramay, mazkur konseptual tasvirlar kompaniyaning kelajakdagi flagman qurilmalari qanday koʻrinish olishi haqida dastlabki taassurot uygʻotadi.

Texnik xususiyatlar va gabaritlar

Manbaga koʻra, yangi avlod qurilmasi ichki qismida kattalashtirilgan, diagonali 6,92 dyuymga teng asosiy ekran bilan jihozlanadi. Shuningdek, foydalanuvchilar qulayligi uchun tashqi tomondan 4,97 dyuymli qoʻshimcha displey oʻrnatilishi kutilmoqda, bu esa smartfondan yopiq holatda ham toʻlaqonli foydalanish imkonini beradi.

Qurilmaning oʻlchamlari borasida ham aniqroq maʼlumotlar maʼlum qilingan. Unga koʻra, ochiq, yaʼni yoyilgan holatdagi gabaritlar 149 × 110 × 5,8 millimetrni tashkil etadi. Agar smartfon yigʻilgan holatda boʻlsa, uning qalinligi 12,6 millimetrga yetib, eni va boʻyi mos ravishda 110 hamda 76 millimetrni tashkil qiladi.

Dizayn va ranglar palitrasi

Mobil qurilmaning orqa panelidagi asosiy kamera moduli ikkita obyektivni oʻz ichiga oladi. Motorola har doimgidek dizayn va ranglar uygʻunligiga alohida eʼtibor qaratib, oʻzining anʼanaviy hamkorligi doirasida Pantone palitrasidan foydalanishi kutilmoqda.

Xabarlarga koʻra, xaridorlarga yangi modelni Pantone Coriander hamda Dark Botanical Garden ranglarida, yaʼni ochiq jigarrang va chuqur yashil tuslarda xarid qilish imkoniyati taqdim etiladi. Ushbu ranglar qurilmaning tashqi koʻrinishiga yanada jozibadorlik baxsh etadi.

Hozirgi bosqichda mazkur yangi qurilma qanday texnik xususiyatlarga, jumladan, qaysi protsessorga ega boʻlishi va toʻlaqonli flagman darajasini koʻrsatishi nomaʼlumligicha qolmoqda. Shunga qaramay, sanoat kuzatuvchilari Motorola kelgusida ushbu model tafsilotlarini rasman eʼlon qilishini kutishmoqda.

MotorolaSmartfonlarTexnologiyalarGadjetlarAndroid Headlines
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Motorola keng formatli buklanuvchi smartfon chiqarishga hozirlik koʻrmoqdaMotorola keng formatli buklanuvchi smartfon chiqarishga hozirlik koʻrmoqda5 sentabr 22:24Motorola Signature 27flagmani GrapheneOS qoʻllab-quvvatlashini oladiMotorola Signature 27flagmani GrapheneOS qoʻllab-quvvatlashini oladi25 sentabr 09:28Motorola Signature 27 taqdim etildi: Snapdragon 8 Elite va Bang & Olufsen ovoziMotorola Signature 27 taqdim etildi: Snapdragon 8 Elite va Bang & Olufsen ovozi23 sentabr 10:50Samsung Galaxy A18 4G taqdimotigacha fosh qilindi: eski model qimmatlashadimiSamsung Galaxy A18 4G taqdimotigacha fosh qilindi: eski model qimmatlashadimi6 sentabr 01:52Samsung Galaxy S27 Ultra flagmani uchta kameraga ega boʻlishi mumkinSamsung Galaxy S27 Ultra flagmani uchta kameraga ega boʻlishi mumkinBugun 09:53Oppo Find X10 flagmanlari savdosi kutilganidan past boʻlib chiqdiOppo Find X10 flagmanlari savdosi kutilganidan past boʻlib chiqdiKecha 14:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi