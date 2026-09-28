Motorola keng formatli yangi buklama smartfon tayyorlamoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Motorola kengroq formatdagi, 6,92 dyuymli asosiy va 4,97 dyuymli tashqi displeyga ega yangi buklama smartfon ustida ishlamoqda.
- Qurilmaning ochiq holatdagi oʻlchamlari 149 × 110 × 5,8 mm, yigʻilgan holatda esa 12,6 mm qalinlikka ega boʻladi.
- Yangi model Pantone Coriander va Dark Botanical Garden ranglarida taqdim etilishi kutilmoqda.
Smartfonlar bozorida buklanuvchi qurilmalar segmenti tobora kengayib borayotgan bir paytda, Motorola kompaniyasi ham zamonaviy tendensiyalardan ortda qolmaslikka harakat qilmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur brend kengroq formatdagi nisbatga ega boʻlgan yangi bukma telefon ustida ish olib bormoqda va hatto uning dastlabki tasvirlari ham internetga sizdirildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Android Headlines nashri eʼlon qilgan renderlar ilk sizdirilgan maʼlumotlarga asoslangan boʻlib, ulardan kelib chiqib aytish mumkinki, kelgusida taqdim etiladigan yakuniy qurilma dizayn jihatidan biroz farq qilishi ham mumkin. Shunga qaramay, mazkur konseptual tasvirlar kompaniyaning kelajakdagi flagman qurilmalari qanday koʻrinish olishi haqida dastlabki taassurot uygʻotadi.
Texnik xususiyatlar va gabaritlarManbaga koʻra, yangi avlod qurilmasi ichki qismida kattalashtirilgan, diagonali 6,92 dyuymga teng asosiy ekran bilan jihozlanadi. Shuningdek, foydalanuvchilar qulayligi uchun tashqi tomondan 4,97 dyuymli qoʻshimcha displey oʻrnatilishi kutilmoqda, bu esa smartfondan yopiq holatda ham toʻlaqonli foydalanish imkonini beradi.
Qurilmaning oʻlchamlari borasida ham aniqroq maʼlumotlar maʼlum qilingan. Unga koʻra, ochiq, yaʼni yoyilgan holatdagi gabaritlar 149 × 110 × 5,8 millimetrni tashkil etadi. Agar smartfon yigʻilgan holatda boʻlsa, uning qalinligi 12,6 millimetrga yetib, eni va boʻyi mos ravishda 110 hamda 76 millimetrni tashkil qiladi.
Dizayn va ranglar palitrasiMobil qurilmaning orqa panelidagi asosiy kamera moduli ikkita obyektivni oʻz ichiga oladi. Motorola har doimgidek dizayn va ranglar uygʻunligiga alohida eʼtibor qaratib, oʻzining anʼanaviy hamkorligi doirasida Pantone palitrasidan foydalanishi kutilmoqda.
Xabarlarga koʻra, xaridorlarga yangi modelni Pantone Coriander hamda Dark Botanical Garden ranglarida, yaʼni ochiq jigarrang va chuqur yashil tuslarda xarid qilish imkoniyati taqdim etiladi. Ushbu ranglar qurilmaning tashqi koʻrinishiga yanada jozibadorlik baxsh etadi.
Hozirgi bosqichda mazkur yangi qurilma qanday texnik xususiyatlarga, jumladan, qaysi protsessorga ega boʻlishi va toʻlaqonli flagman darajasini koʻrsatishi nomaʼlumligicha qolmoqda. Shunga qaramay, sanoat kuzatuvchilari Motorola kelgusida ushbu model tafsilotlarini rasman eʼlon qilishini kutishmoqda.
Izohlar 0
…