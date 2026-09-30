Shavkatjon Boltayev Osiyo o‘yinlarida bronza medali oldi
O‘zbekistonlik bokschi Shavkatjon Boltayev Aichi–Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida bronza medaliga sazovor bo‘ldi. -70 kg vazn toifasida ishtirok etgan sportchi final yo‘llanmasi uchun qozog‘istonlik Torexan Sabirxanga qarshi jang qildi.
Murosasiz kechgan yarimfinal bahsida Boltayev munosib harakat qildi va raqibiga jiddiy qarshilik ko‘rsatdi. Biroq hakamlar yakuniy qarorida ustunlikni Sabirxanga berdi.
Qozog‘istonlik bokschi 5:0 hisobida g‘alaba qozonib, finalga yo‘l oldi.
Yarimfinal — bronza kafolati
Boltayev finalga chiqish imkoniyatini boy bergan bo‘lsa-da, yarimfinalgacha yetib borgani unga Osiyo o‘yinlari medalini kafolladi.
Boks musobaqalari nizomiga ko‘ra, yarimfinalda mag‘lub bo‘lgan ikki sportchi bronza medallari bilan taqdirlanadi.
Shu tariqa Shavkatjon Boltayev Aichi–Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarining bronza medali sohibi bo‘ldi.
Uning raqibi Torexan Sabirxan esa finalda oltin medal uchun kurashish imkoniyatiga ega bo‘ldi.
O‘zbekiston bokschilari uchun kurash davom etmoqda
Boltayevning natijasi O‘zbekiston delegatsiyasiga navbatdagi medalni taqdim etdi. Milliy boks jamoasi vakillari musobaqaning qolgan bahslarida ham sovrinlar uchun kurashni davom ettirmoqda.
Shavkatjon Boltayev uchun Aichi–Nagoya-2026 bronza medali bilan yakunlandi.
Izohlar 0
…