Fransiyada og‘ir ahvolga tushgan o‘zbekistonlik vatanga qaytarildi

·42·Jamiyat
Fransiyada og‘ir ahvolga tushgan o‘zbekistonlik vatanga qaytarildi

Fransiyada sog‘lig‘i keskin yomonlashib, uzoq vaqt shifoxonada davolangan O‘zbekiston fuqarosi Sh.A. mamlakatga qaytarildi. Bu haqda “Dunyo” axborot agentligi xabar berdi.

Qayd etilishicha, O‘zbekistonning Fransiyadagi elchixonasi Migratsiya agentligi bilan hamkorlikda og‘ir vaziyatga tushib qolgan vatandoshimizning O‘zbekistonga qaytishiga amaliy yordam ko‘rsatgan.

Sh.A. Yevropaga yuk avtomobili haydovchisi sifatida ishlash uchun borgan. Fransiyada bo‘lib turgan vaqtida uning sog‘lig‘i keskin yomonlashib, Tur shahridagi shifoxonaga yotqizilgan. U yerda uzoq muddat davolangan.

Fuqaro shifoxonada bo‘lgan davrda O‘zbekistonning Fransiyadagi diplomatik missiyasi u va tibbiyot muassasasi bilan doimiy aloqada bo‘lib, zarur ko‘mak ko‘rsatgan.

Sog‘lig‘i yaxshilangach, Sh.A. O‘zbekistonga eson-omon olib kelingan. Endilikda u oilasi bag‘rida sog‘lig‘ini tiklab, keyingi davolanishini davom ettiradi.

Elchixona xorijda qiyin vaziyatga tushib qolgan O‘zbekiston fuqarolariga konsullik-huquqiy yordam ko‘rsatish bo‘yicha ishlarni davom ettirayotganini ma’lum qilgan.

Sh.A.Fransiyadagi elchixonaMigratsiya agentligiTur shifoxonasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyada og‘ir jarohat olgan o‘zbekistonlik vatanga qaytarildiRossiyada og‘ir jarohat olgan o‘zbekistonlik vatanga qaytarildi3 oktabr 11:30Qozog‘istondagi fojiali YTH: uch nafar o‘zbekistonlik halok bo‘ldiQozog‘istondagi fojiali YTH: uch nafar o‘zbekistonlik halok bo‘ldi22 avgust 17:09Erondan 41 nafar o‘zbekistonlik vatanga xavfsiz olib kelindiErondan 41 nafar o‘zbekistonlik vatanga xavfsiz olib kelindi6 may 14:02Koreyaga ish va’dasi: ikki fuqaro 15 ming dollardan ayrildiKoreyaga ish va’dasi: ikki fuqaro 15 ming dollardan ayrildi18 iyul 11:32AQShdan deportatsiya qilingan 26 nafar oʻzbekistonlik vatanga qaytarildiAQShdan deportatsiya qilingan 26 nafar oʻzbekistonlik vatanga qaytarildi4 may 12:28Pokistonda qolib ketgan ayol elchixona yordami bilan qaytdiPokistonda qolib ketgan ayol elchixona yordami bilan qaytdi3 may 20:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi