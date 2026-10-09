Buxoro sud raisi xonasidan topilgan 50 ming dollar yuzasidan tekshiruv boshlandi

·76·Jamiyat
Buxoro sud raisi xonasidan topilgan 50 ming dollar yuzasidan tekshiruv boshlandi

Buxoro shahar sudi raisining xizmat xonasidan 50 ming dollar topilgani haqidagi xabarlar yuzasidan Sudyalar oliy kengashi rasmiy munosabat bildirdi.

Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarda ushbu mablag‘ning 10 ming dollari sud raisining xonasida bo‘lgan advokatning cho‘ntagidan, qolgan 40 ming dollari esa xonadagi shkafdan topilgani aytilgandi.

Sudyalar oliy kengashi ma’lum qilishicha, mazkur holat bo‘yicha advokatga nisbatan tergov harakatlari olib borilmoqda. Sudyaning harakatlari esa Kengash tomonidan xizmat tekshiruvi doirasida o‘rganilmoqda.

Hozirga qadar tergov va xizmat tekshiruvi jarayonida sudyaning advokatdan pul so‘ragani yoki olganini tasdiqlovchi dalillar aniqlanmagan.

Kengash ma’lumotiga ko‘ra, pul mablag‘lari advokatning yonidan hamda sudyaning xizmat xonasiga kirish qismidagi shkafning ochiq, barchaga ko‘rinib turadigan o‘rta qismidan rasmiy tartibda olingan.

Ayni paytda tergov harakatlari va xizmat tekshiruvi davom etmoqda. Ularning natijalari yuzasidan qo‘shimcha axborot berilishi bildirilgan.

Sudyalar oliy kengashi fuqarolarni tasdiqlanmagan ma’lumotlarni tarqatmaslikka, aybsizlik prezumpsiyasiga rioya qilishga va tekshiruv yakunlanmasdan turib shoshilinch xulosalar chiqarmaslikka chaqirdi.

BuxoroSudyalar oliy kengashi50 ming dollarsud raisining xizmat xonasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda 3-sinf o‘quvchisi bilan bog‘liq holat tekshirilmoqdaToshkentda 3-sinf o‘quvchisi bilan bog‘liq holat tekshirilmoqda8 sentabr 10:41Sergelidagi kaltaklash videosi ortidan tekshiruv boshlandi: janjalga nima sabab bo‘lgan?Sergelidagi kaltaklash videosi ortidan tekshiruv boshlandi: janjalga nima sabab bo‘lgan?25 avgust 16:50Sud kursisida: Toshkent shahar soliq boshqarmasining sobiq boshlig‘i nimalarda ayblanmoqda?Sud kursisida: Toshkent shahar soliq boshqarmasining sobiq boshlig‘i nimalarda ayblanmoqda?21 sentabr 09:04Tomdi tuman sudi raisi Aziza Mirzayeva YTHda halok bo‘ldiTomdi tuman sudi raisi Aziza Mirzayeva YTHda halok bo‘ldi17 avgust 10:31Samarqandda kelinga shahvoniy shilqimlik qilgan mahalla raisi jazolandiSamarqandda kelinga shahvoniy shilqimlik qilgan mahalla raisi jazolandi5 oktabr 12:56Angrenda to‘y arafasidagi juftlik mashinada halok bo‘ldiAngrenda to‘y arafasidagi juftlik mashinada halok bo‘ldi24 iyul 09:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi