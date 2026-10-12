Dream Park o‘rdaklarga nisbatan harakatlar bo‘yicha uzr so‘radi

·0·Jamiyat
Dream Park o‘rdaklarga nisbatan harakatlar bo‘yicha uzr so‘radi

Dream Park ma’muriyati o‘rdaklarga chillakdan o‘q uzilayotgani tasvirlangan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalganidan keyin vaziyatga izoh berdi. Park vakillarining bildirishicha, xodimlar qushlarga zarar yetkazishni emas, yovvoyi o‘rdaklarni parkdagi qushlar bilan aloqa qilishdan qaytarishni maqsad qilgan.

Ma’muriyat o‘tgan yili yovvoyi o‘rdaklar park ko‘liga kelib qo‘shilganini ma’lum qildi. Shundan keyin parkda yashovchi ayrim qushlar kasallanib, nobud bo‘lgan. Bayonotda keltirilishicha, shu voqeadan keyin qushlarni himoya qilish choralari kuchaytirilgan.

Shu bilan birga, park vakillari qushlar orasida qanday kasallik tarqalgani va uning manbai aynan yovvoyi o‘rdaklar bo‘lgani qanday aniqlanganiga oydinlik kiritmagan.

Dream Park ma’muriyati qushlarga qasddan zarar yetkazish niyati bo‘lmaganini ta’kidlagan. Biroq videodagi harakatlar jamoatchilikda qushlarga shafqatsiz munosabat ko‘rsatilayotgani haqida tasavvur paydo qilishi mumkinligini tan olgan va yuzaga kelgan tushunmovchilik uchun uzr so‘ragan.

Park bunday vaziyatlarda kelgusida ehtiyotkorroq yo‘l tutishini hamda o‘z harakatlari sabablarini jamoatchilikka o‘z vaqtida tushuntirib borishini bildirgan.

Dream ParkYovvoyi o‘rdaklarQushlarPark ma’muriyatiToshkent
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dream Parkda svet o‘chishi sababli charxpalakdagi odamlar havoda qolib ketdiDream Parkda svet o‘chishi sababli charxpalakdagi odamlar havoda qolib ketdi29 iyun 13:51Odilxon qori apellyatsiya sudidan so‘ng ozodlikka chiqarildiOdilxon qori apellyatsiya sudidan so‘ng ozodlikka chiqarildiBugun 18:22Surxondaryoda 16 yoshli o‘quvchi onasining mashinasida halokatga uchradiSurxondaryoda 16 yoshli o‘quvchi onasining mashinasida halokatga uchradiBugun 17:45Qashqadaryoda bir kechada ikki do‘konni o‘margan 19 yoshli yigit 5 yilga qamaldiQashqadaryoda bir kechada ikki do‘konni o‘margan 19 yoshli yigit 5 yilga qamaldiBugun 16:43Qarzdorlarga tegishli garovdagi avtoulovlar topilib, xatlovga olindiQarzdorlarga tegishli garovdagi avtoulovlar topilib, xatlovga olindiBugun 14:59Kommunal qarzdorlik uchun Cobalt avtomobili xatlovga olindiKommunal qarzdorlik uchun Cobalt avtomobili xatlovga olindiBugun 14:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi