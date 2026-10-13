Termizda fojiali YTH: 10-sinf o‘quvchisi boshqargan Cobalt ikkiga bo‘linib ketdi

·47·Jamiyat
Termizda fojiali YTH: 10-sinf o‘quvchisi boshqargan Cobalt ikkiga bo‘linib ketdi

Surxondaryo viloyatining Termiz tumanida voyaga yetmagan o‘smir boshqargan avtomobil ishtirokida og‘ir yo‘l-transport hodisasi sodir bo‘ldi. Avariya oqibatida bir nafar maktab o‘quvchisi halok bo‘ldi, haydovchi esa og‘ir ahvolda shifoxonaga yotqizildi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, hodisa 9 oktyabr kuni yuz bergan. 2010 yilda tug‘ilgan 10-sinf o‘quvchisi haydovchilik guvohnomasiga ega bo‘lmagan holda onasiga tegishli Cobalt avtomobilini yuqori tezlikda boshqargan. Boshqaruvni yo‘qotgan avtomobil yoritish ustuniga urilgan. To‘qnashuv shu qadar kuchli bo‘lganki, mashina ikkiga bo‘linib ketgan. To‘qnashuv oqibatida avtomobilda bo‘lgan haydovchining sinfdoshi voqea joyida halok bo‘lgan. Haydovchi esa og‘ir tan jarohatlari bilan shifoxonaning jonlantirish bo‘limiga yotqizilgan.

Holat yuzasidan Termiz tumani ichki ishlar bo‘limi tomonidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Fojiali hodisadan so‘ng hududdagi 23-, 24- va 25-maktablarda o‘quvchilar hamda ularning ota-onalari ishtirokida profilaktik yig‘ilishlar tashkil etilgan. Ularda voyaga yetmaganlarning transport vositalarini boshqarishi bilan bog‘liq xavflar muhokama qilingan

SurxondaryoTermizYTHvoyaga yetmaganlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Surxondaryoda 16 yoshli o‘quvchi onasining mashinasida halokatga uchradiSurxondaryoda 16 yoshli o‘quvchi onasining mashinasida halokatga uchradiKecha 17:45«Aviachiptalar — sharmandalik, prokuror tomoshabin»: Surxondaryo hokimidan kutilmagan bayonot«Aviachiptalar — sharmandalik, prokuror tomoshabin»: Surxondaryo hokimidan kutilmagan bayonot14 avgust 10:4140 millionga 11 yoshli o‘g‘lini sotmoqchi bo‘lgan ayol jazolandi40 millionga 11 yoshli o‘g‘lini sotmoqchi bo‘lgan ayol jazolandi4 avgust 22:18Jazirama kuchaydi: Surxondaryoda yuk mashinalari harakati cheklandiJazirama kuchaydi: Surxondaryoda yuk mashinalari harakati cheklandi14 iyul 12:09Termizda erto‘ladagi yashirin onlayn qimor bunkeri fosh etildiTermizda erto‘ladagi yashirin onlayn qimor bunkeri fosh etildi11 iyul 15:26Surxondaryoda sel Tojikiston bilan bog‘lab turuvchi ko‘prikni qulab tushirdiSurxondaryoda sel Tojikiston bilan bog‘lab turuvchi ko‘prikni qulab tushirdi22 iyun 14:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?