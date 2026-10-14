Gripp va O‘RVI holatlari keskin ko‘paymoqda — shifokorlar nimalardan ogohlantirmoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonda so‘nggi yetti kunda gripp va O‘RVI holatlari keskin ko‘paydi, ayniqsa ofis xodimlari va jamoat transportidan foydalanuvchilar orasida kasallanish yuqori.
- Hozirda bir nechta turdagi respirator viruslar tarqalmoqda, bu esa immuniteti zaif odamlarda kasallikning og‘ir kechishiga olib kelishi mumkin.
O‘zbekistonda kuzgi mavsum boshlanishi bilan gripp va o‘tkir respirator virusli infeksiyalar (O‘RVI) tarqalishi sezilarli darajada faollashdi. So‘nggi bir hafta ichida aholi, xususan, yopiq binolarda faoliyat yurituvchi ofis xodimlari va jamoat transportidan foydalanuvchilar orasida kasallanish ko‘rsatkichlari keskin oshgani kuzatilmoqda.
Infeksiya ayniqsa ishxonalarda — hamkasblar, tanishlar va oila a’zolari o‘rtasida tez zanjirli tarzda tarqalib, ko‘plab fuqarolarni to‘shakka mixlab qo‘ymoqda.
Hozirgi vaziyat: Simptomlar va tarqalish omillari
Mamlakat bo‘ylab kuzatilayotgan epidemiologik holatning asosiy jihatlari:
So‘nggi 7 kundagi keskin o‘sish: Respirator kasalliklar bilan murojaat qiluvchilar soni oxirgi yetti kun ichida keskin ko‘paygan;
Yopiq jamoalarda yuqori yuquvchanlik: Ofis va tashkilotlarda havo almashinuvi yetarli bo‘lmagan yopiq sharoitlar tufayli virusning bir kishidan boshqalarga tez yuqishi odatiy holga aylangan;
Turli infeksiyalar to‘lqini: Mutaxassislarning qayd etishicha, hozirda bir emas, bir nechta turdagi mavsumiy respirator viruslar va turli infeksiyalar aylanmoqda, bu esa immuniteti past fuqarolarda kasallikning og‘irroq kechishiga sabab bo‘lmoqda.
Shifokorlar tavsiyasi: Kasallik zanjirini qanday uzish mumkin?
Tibbiyot mutaxassislari aholini ehtiyot choralarini kuchaytirishga va o‘z sog‘lig‘iga bee’tibor bo‘lmaslikka chaqirmoqda:
Gavjum joylardan tiyilish: O‘zida tumov, tomoq og‘rig‘i, yo‘tal yoki tana harorati ko‘tarilishi kabi alomatlarni sezgan odamlar kasallikni boshqalarga yuqtirmaslik uchun odam gavjum joylarga bormasligi zarur;
Ish joyiga bormaslik va uy sharoitida davolanish: Ofis xodimlariga alomatlar paydo bo‘lgan ilk kunlardanoq ishga chiqmay, uyda izolyatsiyada bo‘lish tavsiya etiladi;
Shaxsiy gigiyena va niqob: Jamoat transportida tibbiy niqob taqish, qo‘llarni tez-tez sovunlab yuvish va xonalarni muntazam shamollatib turish virus yuqish xavfini bir necha barobarga kamaytiradi.
Mutaxassislar, shuningdek, o‘zboshimchalik bilan antibiotiklar qabul qilmaslikni va kasallik belgilari kuchaygan taqdirda zudlik bilan oilaviy shifokorga murojaat qilishni eslatmoqda.
Izohlar 0
…