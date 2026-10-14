Gripp va O‘RVI holatlari keskin ko‘paymoqda — shifokorlar nimalardan ogohlantirmoqda?

·45·Salomatlik
Gripp va O‘RVI holatlari keskin ko‘paymoqda — shifokorlar nimalardan ogohlantirmoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonda so‘nggi yetti kunda gripp va O‘RVI holatlari keskin ko‘paydi, ayniqsa ofis xodimlari va jamoat transportidan foydalanuvchilar orasida kasallanish yuqori.
  • Hozirda bir nechta turdagi respirator viruslar tarqalmoqda, bu esa immuniteti zaif odamlarda kasallikning og‘ir kechishiga olib kelishi mumkin.

O‘zbekistonda kuzgi mavsum boshlanishi bilan gripp va o‘tkir respirator virusli infeksiyalar (O‘RVI) tarqalishi sezilarli darajada faollashdi. So‘nggi bir hafta ichida aholi, xususan, yopiq binolarda faoliyat yurituvchi ofis xodimlari va jamoat transportidan foydalanuvchilar orasida kasallanish ko‘rsatkichlari keskin oshgani kuzatilmoqda.

Infeksiya ayniqsa ishxonalarda — hamkasblar, tanishlar va oila a’zolari o‘rtasida tez zanjirli tarzda tarqalib, ko‘plab fuqarolarni to‘shakka mixlab qo‘ymoqda.

Hozirgi vaziyat: Simptomlar va tarqalish omillari

Mamlakat bo‘ylab kuzatilayotgan epidemiologik holatning asosiy jihatlari:

  • So‘nggi 7 kundagi keskin o‘sish: Respirator kasalliklar bilan murojaat qiluvchilar soni oxirgi yetti kun ichida keskin ko‘paygan;

  • Yopiq jamoalarda yuqori yuquvchanlik: Ofis va tashkilotlarda havo almashinuvi yetarli bo‘lmagan yopiq sharoitlar tufayli virusning bir kishidan boshqalarga tez yuqishi odatiy holga aylangan;

  • Turli infeksiyalar to‘lqini: Mutaxassislarning qayd etishicha, hozirda bir emas, bir nechta turdagi mavsumiy respirator viruslar va turli infeksiyalar aylanmoqda, bu esa immuniteti past fuqarolarda kasallikning og‘irroq kechishiga sabab bo‘lmoqda.

Shifokorlar tavsiyasi: Kasallik zanjirini qanday uzish mumkin?

Tibbiyot mutaxassislari aholini ehtiyot choralarini kuchaytirishga va o‘z sog‘lig‘iga bee’tibor bo‘lmaslikka chaqirmoqda:

  • Gavjum joylardan tiyilish: O‘zida tumov, tomoq og‘rig‘i, yo‘tal yoki tana harorati ko‘tarilishi kabi alomatlarni sezgan odamlar kasallikni boshqalarga yuqtirmaslik uchun odam gavjum joylarga bormasligi zarur;

  • Ish joyiga bormaslik va uy sharoitida davolanish: Ofis xodimlariga alomatlar paydo bo‘lgan ilk kunlardanoq ishga chiqmay, uyda izolyatsiyada bo‘lish tavsiya etiladi;

  • Shaxsiy gigiyena va niqob: Jamoat transportida tibbiy niqob taqish, qo‘llarni tez-tez sovunlab yuvish va xonalarni muntazam shamollatib turish virus yuqish xavfini bir necha barobarga kamaytiradi.

Mutaxassislar, shuningdek, o‘zboshimchalik bilan antibiotiklar qabul qilmaslikni va kasallik belgilari kuchaygan taqdirda zudlik bilan oilaviy shifokorga murojaat qilishni eslatmoqda.

O‘zbekistongrippo‘tkir respirator virusli infeksiyalaryopiq binolar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyada O‘RVI, gripp va COVID-19 bilan kasallanish keskin oshdiRossiyada O‘RVI, gripp va COVID-19 bilan kasallanish keskin oshdi24 sentabr 14:46Shifokorlar behining inson tanasi uchun 8 ta mo‘jizaviy foydasini sanab o‘tdiShifokorlar behining inson tanasi uchun 8 ta mo‘jizaviy foydasini sanab o‘tdi5 oktabr 18:49Sut, sarimsoq va kivi: 12 maslahatdan qay biri ishlaydi?Sut, sarimsoq va kivi: 12 maslahatdan qay biri ishlaydi?1 avgust 00:27Bostirilgan tuyg‘ular tanani kasal qiladimi? Ilm nima deydi?Bostirilgan tuyg‘ular tanani kasal qiladimi? Ilm nima deydi?12 avgust 14:13Og‘ir zaharlanish va onkologiya xavfi: elektron sigaretlarning yashirin xavfi oshkor qilindiOg‘ir zaharlanish va onkologiya xavfi: elektron sigaretlarning yashirin xavfi oshkor qilindi3 oktabr 16:51Shamollash va xastalik paytida qaysi oziq-ovqatlardan voz kechish kerak?Shamollash va xastalik paytida qaysi oziq-ovqatlardan voz kechish kerak?11 oktabr 10:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?
O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?
Si Szinpin salomatligida sirli muammo: Vashington safari arafasida xavotir!
Si Szinpin salomatligida sirli muammo: Vashington safari arafasida xavotir!
Uzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulot
Uzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulot
Rossiyalik akademik inson umrining maksimal chegarasi haqidagi haqiqatni ochdi
Rossiyalik akademik inson umrining maksimal chegarasi haqidagi haqiqatni ochdi
Och qolish tanani qanday davolaydi? 12 soatdan 72 soatgacha sodir bo‘ladigan ichki mo‘jizalar
Och qolish tanani qanday davolaydi? 12 soatdan 72 soatgacha sodir bo‘ladigan ichki mo‘jizalar
Boshning qayeri og‘rishi nimadan darak beradi: Og‘riq joylashuvi nimani anglatishi mumkin?
Boshning qayeri og‘rishi nimadan darak beradi: Og‘riq joylashuvi nimani anglatishi mumkin?
Ko‘p uxlash ham zararmi? Olimlar 10 yillik tadqiqot natijasini e’lon qildi
Ko‘p uxlash ham zararmi? Olimlar 10 yillik tadqiqot natijasini e’lon qildi
Mo‘jiza: Nima uchun farzand kutayotgan erkaklarga ko‘proq pomidor yeyish tavsiya etiladi?
Mo‘jiza: Nima uchun farzand kutayotgan erkaklarga ko‘proq pomidor yeyish tavsiya etiladi?