Munisa Rizayeva o‘z muxlisasining nikoh oqshomida davrani qizdirdi (video)

·81·Jamiyat
Munisa Rizayeva o‘z muxlisasining nikoh oqshomida davrani qizdirdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Munisa Rizayeva o‘zining ashaddiy muxlisasi bo‘lgan kelinchakning nikoh bazmiga tashrif buyurib, uning hayotidagi eng muhim kunini chinakam ertakka aylantirdi.
  • Xonanda o‘zining samimiyligi va oliyjanobligi bilan barchaning olqishiga sazovor bo‘ldi.
  • Uning muxlisasiga ko‘rsatgan bunday ehtiromi san’atkor va xalq o‘rtasidagi samimiy rishtalarning yana bir yorqin namunasiga aylandi.

O‘zbek estradasining eng yorqin va talabgir yulduzlaridan biri Munisa Rizayeva navbatdagi to‘y oqshomlaridan birida o‘zining samimiyligi va oliyjanobligi bilan barchaning olqishiga sazovor bo‘ldi. Xonanda o‘zining ashaddiy muxlisasi bo‘lgan kelinchakning nikoh bazmiga tashrif buyurib, uning hayotidagi eng muhim kunini chinakam ertakka aylantirdi.

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolavhalarda san’atkorning davraga kirib kelishi, kelinchak bilan diydorlashuv lahzalari va mehmonlarga ulashgan yuqori kayfiyati muxlislar tomonidan katta qiziqish bilan kutib olindi.

Mehrli quchoq va ko‘zdagi quvonch: Kelinchakning kutilmagan baxti

To‘yxona to‘rida yuz bergan holat kechaning eng ta’sirli nuqtasiga aylandi:

  • Samimiy bag‘riga bosish: Munisa Rizayeva sahnaga chiqishi bilanoq uni hayajon va ko‘z yoshlari bilan kutib olgan kelinchak tomon oshiqdi hamda uni samimiy bag‘riga bosdi;

  • Orzudagi uchrashuv: O‘z sevimli xonandasini to‘yida ko‘rgan kelinchakning cheksiz quvonchi va hayajoni kadrlarda yaqqol aks etib, yig‘ilganlarni to‘lqinlantirdi;

  • Erkin va kreativ obraz: Xonanda ushbu kecha uchun oq rangli keng uslubdagi bejirim ko‘ylak, qora yubka, nafis marvarid taqinchoqlar va qora qo‘lqopdan iborat noodatiy, zamonaviy sahna libosini tanlagan.

Davrani «portlatgan» xitlar va birgalikdagi raqslar

Munisa Rizayeva to‘yxonaga kirib kelishi bilan oqshom muhiti tubdan o‘zgardi va haqiqiy bayramona ruh hukm surdi:

  • Jonli ijro va to‘xtovsiz raqs: San’atkor o‘zining eng sho‘x va mashhur qo‘shiqlarini kuylar ekan, kelin va kuyov hamda davradagi barcha mehmonlar bir daqiqa ham to‘xtamay unga jo‘r bo‘lishdi;

  • Kelin-kuyov bilan bir safda: Xonanda kelin-kuyovning yonidan bir qadam ham jilmasdan, ular bilan yonma-yon raqsga tushib, ularga cheksiz baxt va totuvlik tiladi;

  • Mehmonlarning jo‘shqinligi: Zaldagi barcha yoshdagi mehmonlar qo‘llarida telefon bilan ushbu noyob onlarni videoga muhrlashga oshiqdi.

Muxlislar olqishi: «Haqiqiy xalq suygan san’atkor»

Nikoh oqshomidan olingan foto va videolavhalar tez orada Instagram va Telegram kanallarida virus darajasida tarqaldi:

  • Ijobiy izohlar yomg‘iri: Internet foydalanuvchilari xonandaning muxlislariga bo‘lgan samimiy va iliq munosabatini alohida e’tirof etib, uning kibru havodan xoli ekanligini yuqori baholadilar;

  • Eng yaxshi to‘yona: Muxlislar sevimli ijrochining to‘yga tashrifi kelinchak uchun umrbod unutilmas eng go‘zal to‘yona bo‘lganini qayd etishdi.

Munisa Rizayevaning muxlisasiga ko‘rsatgan bunday ehtiromi san’atkor va xalq o‘rtasidagi samimiy rishtalarning yana bir yorqin namunasiga aylandi.

Munisa RizayevaTo‘y oqshomKelinchakInstagram
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Munisa Rizayeva Toshkent manzarasini ko‘rib: «Dubaydamizmi?» (video)Munisa Rizayeva Toshkent manzarasini ko‘rib: «Dubaydamizmi?» (video)16 avgust 12:14Rayhon Rashid Xoliqovning xonadonidagi dabdabali to‘yda sahnani yondirdi (video)Rayhon Rashid Xoliqovning xonadonidagi dabdabali to‘yda sahnani yondirdi (video)Bugun 10:39Toshkentda kesarcha kesishdan so‘ng og‘ir ahvolga tushgan ayol ishi tekshirilmoqdaToshkentda kesarcha kesishdan so‘ng og‘ir ahvolga tushgan ayol ishi tekshirilmoqdaBugun 10:00Buxoro sud raisi xonasidan topilgan 50 ming dollar yuzasidan tekshiruv boshlandiBuxoro sud raisi xonasidan topilgan 50 ming dollar yuzasidan tekshiruv boshlandiBugun 09:22Ijtimoiy tarmoqlarda qiz uzatayotgan otaning samimiy hazili keng muhokamadaIjtimoiy tarmoqlarda qiz uzatayotgan otaning samimiy hazili keng muhokamadaBugun 09:01«Real Sanjik» 5 yilga qamaldi, sud apellyatsiya bo‘yicha qaror chiqardi«Real Sanjik» 5 yilga qamaldi, sud apellyatsiya bo‘yicha qaror chiqardiBugun 08:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi