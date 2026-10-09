Munisa Rizayeva o‘z muxlisasining nikoh oqshomida davrani qizdirdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Munisa Rizayeva o‘zining ashaddiy muxlisasi bo‘lgan kelinchakning nikoh bazmiga tashrif buyurib, uning hayotidagi eng muhim kunini chinakam ertakka aylantirdi.
- Xonanda o‘zining samimiyligi va oliyjanobligi bilan barchaning olqishiga sazovor bo‘ldi.
- Uning muxlisasiga ko‘rsatgan bunday ehtiromi san’atkor va xalq o‘rtasidagi samimiy rishtalarning yana bir yorqin namunasiga aylandi.
O‘zbek estradasining eng yorqin va talabgir yulduzlaridan biri Munisa Rizayeva navbatdagi to‘y oqshomlaridan birida o‘zining samimiyligi va oliyjanobligi bilan barchaning olqishiga sazovor bo‘ldi. Xonanda o‘zining ashaddiy muxlisasi bo‘lgan kelinchakning nikoh bazmiga tashrif buyurib, uning hayotidagi eng muhim kunini chinakam ertakka aylantirdi.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolavhalarda san’atkorning davraga kirib kelishi, kelinchak bilan diydorlashuv lahzalari va mehmonlarga ulashgan yuqori kayfiyati muxlislar tomonidan katta qiziqish bilan kutib olindi.
Mehrli quchoq va ko‘zdagi quvonch: Kelinchakning kutilmagan baxti
To‘yxona to‘rida yuz bergan holat kechaning eng ta’sirli nuqtasiga aylandi:
Samimiy bag‘riga bosish: Munisa Rizayeva sahnaga chiqishi bilanoq uni hayajon va ko‘z yoshlari bilan kutib olgan kelinchak tomon oshiqdi hamda uni samimiy bag‘riga bosdi;
Orzudagi uchrashuv: O‘z sevimli xonandasini to‘yida ko‘rgan kelinchakning cheksiz quvonchi va hayajoni kadrlarda yaqqol aks etib, yig‘ilganlarni to‘lqinlantirdi;
Erkin va kreativ obraz: Xonanda ushbu kecha uchun oq rangli keng uslubdagi bejirim ko‘ylak, qora yubka, nafis marvarid taqinchoqlar va qora qo‘lqopdan iborat noodatiy, zamonaviy sahna libosini tanlagan.
Davrani «portlatgan» xitlar va birgalikdagi raqslar
Munisa Rizayeva to‘yxonaga kirib kelishi bilan oqshom muhiti tubdan o‘zgardi va haqiqiy bayramona ruh hukm surdi:
Jonli ijro va to‘xtovsiz raqs: San’atkor o‘zining eng sho‘x va mashhur qo‘shiqlarini kuylar ekan, kelin va kuyov hamda davradagi barcha mehmonlar bir daqiqa ham to‘xtamay unga jo‘r bo‘lishdi;
Kelin-kuyov bilan bir safda: Xonanda kelin-kuyovning yonidan bir qadam ham jilmasdan, ular bilan yonma-yon raqsga tushib, ularga cheksiz baxt va totuvlik tiladi;
Mehmonlarning jo‘shqinligi: Zaldagi barcha yoshdagi mehmonlar qo‘llarida telefon bilan ushbu noyob onlarni videoga muhrlashga oshiqdi.
Muxlislar olqishi: «Haqiqiy xalq suygan san’atkor»
Nikoh oqshomidan olingan foto va videolavhalar tez orada Instagram va Telegram kanallarida virus darajasida tarqaldi:
Ijobiy izohlar yomg‘iri: Internet foydalanuvchilari xonandaning muxlislariga bo‘lgan samimiy va iliq munosabatini alohida e’tirof etib, uning kibru havodan xoli ekanligini yuqori baholadilar;
Eng yaxshi to‘yona: Muxlislar sevimli ijrochining to‘yga tashrifi kelinchak uchun umrbod unutilmas eng go‘zal to‘yona bo‘lganini qayd etishdi.
Munisa Rizayevaning muxlisasiga ko‘rsatgan bunday ehtiromi san’atkor va xalq o‘rtasidagi samimiy rishtalarning yana bir yorqin namunasiga aylandi.
Izohlar 0
…