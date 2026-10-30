Mashhur bokschi Edgar Berlanga og‘ir jinoyatda ayblanib hibsga olindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Amerikalik 29 yoshli bokschi Edgar Berlanga Florida shtatida ikki holat bo‘yicha og‘ir tan jarohati yetkazishda ayblanib, politsiya tomonidan hibsga olindi.
- 18 oktyabr kuni sodir bo‘lgan hodisa uchun sportchiga 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanishi mumkin.
- Sud bokschining vaqtincha ozodlikda bo‘lishi uchun 16 ming AQSH dollari miqdorida garov puli belgiladi.
- Mazkur ish bo‘yicha asosiy dastlabki sud majlisi 17 noyabr sanasiga tayinlandi.
Professional boks olamida navbatdagi shov-shuvli jinoiy mojaro portladi. Amerikalik mashhur charm qo‘lqop ustasi, 29 yoshli Edgar Berlanga AQSHning Florida shtatida ikki holat bo‘yicha og‘ir tan jarohati yetkazishda ayblanib, huquq-tartibot organlari tomonidan hibsga olindi.
Nufuzli «Boxing Scene» nashrining xabar berishicha, agar sportchining aybi sud jarayonida to‘liq isbotlansa, uni 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi kutmoqda. Bu holat sportchining istiqbolli karyerasiga butunlay nuqta qo‘yishi mumkin.
Hodisa tafsilotlari va sud belgilagan garov puli
Tergov organlari va politsiya hisobotiga ko‘ra, voqealar rivoji quyidagicha kechgan:
Qo‘lga olinish va sanalar: Berlanga 26 oktyabr kuni Leyklend shahar politsiyasi tomonidan qo‘lga olingan. Unga qo‘yilgan ayblovlar 18 oktyabr kuni yuz bergan noxush hodisa bilan bevosita bog‘liq;
Ayblov mazmuni: Tergov hujjatlarida bokschining og‘irlashtiruvchi holatlarda fuqarolarga og‘ir tan jarohati yetkazgani qayd etilgan;
Garov puli: Seshanba kuni bo‘lib o‘tgan dastlabki eshituvda sud bokschining vaqtincha ozodlikda bo‘lishi uchun garov miqdorini 16 ming AQSH dollari etib belgiladi;
Sud muddati: Mazkur jinoiy ish bo‘yicha asosiy dastlabki sud majlisi 17 noyabr sanasiga tayinlangan bo‘lib, unda Berlanga o‘ziga qo‘yilgan og‘ir ayblovlarga nisbatan rasmiy pozitsiyasini e’lon qilishi kutilmoqda.
Ringdagi muvaffaqiyat va kutilmagan qulash
Edgar Berlanga ushbu jinoiy mojaroga qadar faoliyatining muhim cho‘qqisida turgan edi:
So‘nggi jangdagi nokaut: U o‘zining so‘nggi jangini joriy yilning iyul oyida Nyu-Yorkda bo‘lib o‘tgan Zuffa Boxing 9 turnirining markaziy bahsida o‘tkazgan;
Batler ustidan g‘alaba: O‘sha kechada u Stiven Batlerga qarshi murosasiz jang olib borib, 7-raundda raqibini texnik nokautga uchratgan va yorqin g‘alabaga erishgandi;
Taqdir sinovi: Ketma-ket g‘alabalar bilan muxlislar e’tiborini qozonayotgan bokschining aybdor yoki aybsiz ekani, uning ringga qaytish imkoniyati endi to‘liq 17 noyabrda boshlanadigan sud hay’ati qaroriga bog‘liq bo‘lib turibdi.
AQSH sportida zo‘ravonlik va jismoniy kuch ishlatish bilan bog‘liq holatlarga qonunchilik tomonidan o‘ta qattiq jazo choralari ko‘rilishini inobatga olsak, Berlangani hayotidagi eng og‘ir «raund» kutmoqda.
Izohlar 0
…