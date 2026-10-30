Mashhur bokschi Edgar Berlanga og‘ir jinoyatda ayblanib hibsga olindi

·8·Dunyo
Mashhur bokschi Edgar Berlanga og‘ir jinoyatda ayblanib hibsga olindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Amerikalik 29 yoshli bokschi Edgar Berlanga Florida shtatida ikki holat bo‘yicha og‘ir tan jarohati yetkazishda ayblanib, politsiya tomonidan hibsga olindi.
  • 18 oktyabr kuni sodir bo‘lgan hodisa uchun sportchiga 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanishi mumkin.
  • Sud bokschining vaqtincha ozodlikda bo‘lishi uchun 16 ming AQSH dollari miqdorida garov puli belgiladi.
  • Mazkur ish bo‘yicha asosiy dastlabki sud majlisi 17 noyabr sanasiga tayinlandi.

Professional boks olamida navbatdagi shov-shuvli jinoiy mojaro portladi. Amerikalik mashhur charm qo‘lqop ustasi, 29 yoshli Edgar Berlanga AQSHning Florida shtatida ikki holat bo‘yicha og‘ir tan jarohati yetkazishda ayblanib, huquq-tartibot organlari tomonidan hibsga olindi.

Nufuzli «Boxing Scene» nashrining xabar berishicha, agar sportchining aybi sud jarayonida to‘liq isbotlansa, uni 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi kutmoqda. Bu holat sportchining istiqbolli karyerasiga butunlay nuqta qo‘yishi mumkin.

Hodisa tafsilotlari va sud belgilagan garov puli

Tergov organlari va politsiya hisobotiga ko‘ra, voqealar rivoji quyidagicha kechgan:

  • Qo‘lga olinish va sanalar: Berlanga 26 oktyabr kuni Leyklend shahar politsiyasi tomonidan qo‘lga olingan. Unga qo‘yilgan ayblovlar 18 oktyabr kuni yuz bergan noxush hodisa bilan bevosita bog‘liq;

  • Ayblov mazmuni: Tergov hujjatlarida bokschining og‘irlashtiruvchi holatlarda fuqarolarga og‘ir tan jarohati yetkazgani qayd etilgan;

  • Garov puli: Seshanba kuni bo‘lib o‘tgan dastlabki eshituvda sud bokschining vaqtincha ozodlikda bo‘lishi uchun garov miqdorini 16 ming AQSH dollari etib belgiladi;

  • Sud muddati: Mazkur jinoiy ish bo‘yicha asosiy dastlabki sud majlisi 17 noyabr sanasiga tayinlangan bo‘lib, unda Berlanga o‘ziga qo‘yilgan og‘ir ayblovlarga nisbatan rasmiy pozitsiyasini e’lon qilishi kutilmoqda.

Ringdagi muvaffaqiyat va kutilmagan qulash

Edgar Berlanga ushbu jinoiy mojaroga qadar faoliyatining muhim cho‘qqisida turgan edi:

  • So‘nggi jangdagi nokaut: U o‘zining so‘nggi jangini joriy yilning iyul oyida Nyu-Yorkda bo‘lib o‘tgan Zuffa Boxing 9 turnirining markaziy bahsida o‘tkazgan;

  • Batler ustidan g‘alaba: O‘sha kechada u Stiven Batlerga qarshi murosasiz jang olib borib, 7-raundda raqibini texnik nokautga uchratgan va yorqin g‘alabaga erishgandi;

  • Taqdir sinovi: Ketma-ket g‘alabalar bilan muxlislar e’tiborini qozonayotgan bokschining aybdor yoki aybsiz ekani, uning ringga qaytish imkoniyati endi to‘liq 17 noyabrda boshlanadigan sud hay’ati qaroriga bog‘liq bo‘lib turibdi.

AQSH sportida zo‘ravonlik va jismoniy kuch ishlatish bilan bog‘liq holatlarga qonunchilik tomonidan o‘ta qattiq jazo choralari ko‘rilishini inobatga olsak, Berlangani hayotidagi eng og‘ir «raund» kutmoqda.

Edgar Berlangaprofessional boksLeyklendsud jarayoni
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bloger Nekoglay va uning rafiqasi giyohvand moddalar savdosida ayblanib qo‘lga olindiBloger Nekoglay va uning rafiqasi giyohvand moddalar savdosida ayblanib qo‘lga olindi22 sentabr 08:59Rossiyada Yaponiyaning yirik nashri muxbiri josuslikda ayblanib, hibsga olindiRossiyada Yaponiyaning yirik nashri muxbiri josuslikda ayblanib, hibsga olindi14 oktabr 09:2175 yil qamoqda o‘tirgan AQSHlik mahbus 101 yoshida vafot etdi75 yil qamoqda o‘tirgan AQSHlik mahbus 101 yoshida vafot etdi22 avgust 17:50AQSH sudida misli ko‘rilmagan voqea: O‘lim jazosini kutgan erkakning aybsizligi isbotlandiAQSH sudida misli ko‘rilmagan voqea: O‘lim jazosini kutgan erkakning aybsizligi isbotlandi1 oktabr 14:1914 harbiy o‘limi ortidan Qozog‘iston Mudofaa vazirligining 5 nafar amaldori kishanlandi14 harbiy o‘limi ortidan Qozog‘iston Mudofaa vazirligining 5 nafar amaldori kishanlandi26 sentabr 10:11Ota-onasi 25 yil avval yo‘qoldi: farzandlar hali kutmoqdaOta-onasi 25 yil avval yo‘qoldi: farzandlar hali kutmoqda20 sentabr 19:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqda
G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqda