Ishxonada sir saqlashni bilmaslik oqibati: Har bir xodim bilishi shart bo‘lgan 3 oltin qoida

·74·Jamiyat
Ishxonada sir saqlashni bilmaslik oqibati: Har bir xodim bilishi shart bo‘lgan 3 oltin qoida
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ish joyida muvaffaqiyatga erishish uchun professional bilimlar bilan bir qatorda muloqot madaniyati va chegaralarni to‘g‘ri belgilash muhim ahamiyatga ega.
  • Mutaxassislar hamkasblarni yaqin do‘st deb bilmaslik, shaxsiy hayot hamda kelgusi rejalarni ommaga yoymaslik va rahbariyat haqidagi noroziliklarni jamoa ichida muhokama qilmaslikni tavsiya etishadi.
  • Ushbu uchta qoidaga amal qilish xodimning karyera istiqbolini va nufuzini salbiy ta’sirlardan himoya qiladi.

Ish joyidagi muvaffaqiyat faqatgina professional bilim va tirishqoqlikka emas, balki muloqot madaniyati hamda to‘g‘ri qo‘yilgan chegaralarga ham bevosita bog‘liq. Korporativ muhitda bildirilgan bitta noo‘rin fikr yoki ortiqcha ochiqko‘ngillik yillar davomida qurilgan obro‘ va karyera istiqbolini bir lahzada yo‘qqa chiqarishi mumkin.

HR-mutaxassislari, karyera bo‘yicha kouchlar va tajribali psixologlar har qanday ish joyida mustahkam xotirjamlik hamda yuqori nufuzni saqlab qolish uchun aslo yo‘l qo‘yib bo‘lmaydigan 3 ta muhim xatoni sanab o‘tishdi.

1. Hamkasblarni qadrdon do‘st deb bilish

Ishxona — bu, avvalo, umumiy vazifalar, raqobat hamda moddiy manfaatlar kesishgan maydon:

  • Iliqlik va masofa uyg‘unligi: Jamoa a’zolari bilan hurmatli, do‘stona va xushmuomala bo‘lish zarur, biroq ularga bolalikdagi yoki oilaviy do‘stdek to‘liq ishonish xatodir;

  • Manfaatlar to‘qnashuvi: Lavozim ko‘tarilishi, mukofot pullari yoki loyiha rahbarligi masalasi o‘rtaga tushganda, eng yaqin ko‘ringan «do‘st» ham kutilmaganda raqibga aylanishi mumkin;

  • Sirlarni oshkor qilmaslik: Shaxsiy zaif jihatlaringiz va sirlaringizni ish muhitida bo‘lishish keyinchalik sizga qarshi qo‘llaniladigan vositaga aylanishi xavfi bor.

2. Shaxsiy hayot va kelgusi rejalarni ommaga yoyish

Shaxsiy hayot qanchalik yopiq va muhofazalangan bo‘lsa, kasbiy faoliyatdagi tinchlik shunchalik barqaror bo‘ladi:

  • Moliya va daromadlar: Qo‘shimcha topgan pullaringiz, oilaviy xarajatlar yoki qarzlar haqidagi suhbatlar jamoada ortiqcha hasad, g‘iybat va noto‘g‘ri xulosalarni keltirib chiqaradi;

  • Yangi loyihalar va biznes g‘oyalar: Kelajakdagi maqsadlaringiz, boshqa ishga o‘tish niyatingiz yoki shaxsiy tadbirkorlik g‘oyalaringizni hamkasblar yoki rahbariyat bilan bo‘lishish sizning hozirgi ishingizga bo‘lgan sadoqatingizni shubha ostiga qo‘yadi;

  • Oilaviy muammolar: Uydagi kelishmovchiliklarni ishga olib kirish xodimning emotsional barqarorligi va professional mas’uliyati bo‘yicha rahbariyatda noto‘g‘ri tasavvur uyg‘otadi.

3. Rahbariyat haqidagi noroziliklarni jamoada muhokama qilish

Ish jarayonida boshliqning qarorlaridan norozi bo‘lish tabiiy hol, ammo uni hamkasblar orasida tanqid qilish eng xavfli qadamlardan biridir:

  • «Ikkiyuzlamachilik» qopqoni: Siz bilan birga rahbarni g‘iybat qilgan odam vaziyat taqozo etganda bu gaplarni boshliqning o‘ziga yetkazib, o‘z mavqeyini mustahkamlashga urinishi hayotda ko‘p uchraydi;

  • Ishonchning yo‘qolishi: Bir marta rahbariyatga yetib borgan salbiy fikr sizni jamoada «norozi va ishonchsiz xodim» tamg‘asi ostida qoldiradi;

  • To‘g‘ri yo‘l: Agar muammo yoki taklif bo‘lsa, uni ortiqcha gap-so‘zsiz, to‘g‘ridan to‘g‘ri yuzma-yuz, konstruktiv tarzda rahbarning o‘zi bilan hal qilish karyera uchun eng foydali yondashuvdir.

Ishxonada professional odob-axloq me’yorlariga rioya qilish va chegaralarni to‘g‘ri belgilash shaxsiy erkinligingizni, asab tizimingizni hamda kelajakdagi karyera cho‘qqilarini himoya qilishning eng ishonchli kafolatidir.

karyerakorporativ madaniyatish joyidagi munosabatlarprofessional odob-axloq
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Yuqori daromad ortida katta mas’uliyat turadi» – Toshkentdan turib Amerika yo‘llarini boshqargan dispetcher Yusufxo‘ja Maxamadxo‘jayev hikoyasi«Yuqori daromad ortida katta mas’uliyat turadi» – Toshkentdan turib Amerika yo‘llarini boshqargan dispetcher Yusufxo‘ja Maxamadxo‘jayev hikoyasiKecha 21:22Sunʼiy intellekt poygasi: boylar va kambagʻallar oʻrtasidagi jarlikSunʼiy intellekt poygasi: boylar va kambagʻallar oʻrtasidagi jarlik17 may 01:28Pensiya yoshiga yetgan xodimni ishdan bo‘shatish mumkinmi: Qonun nima deydi?Pensiya yoshiga yetgan xodimni ishdan bo‘shatish mumkinmi: Qonun nima deydi?3 oktabr 15:59Bolangiz maktabga chiqyaptimi? Unga mana bu 6 ta so‘zni aytishni unutmang!Bolangiz maktabga chiqyaptimi? Unga mana bu 6 ta so‘zni aytishni unutmang!2 sentabr 10:38+43°da ishlayotganlar uchun qo‘shimcha tanaffus beriladimi?+43°da ishlayotganlar uchun qo‘shimcha tanaffus beriladimi?14 iyul 12:10Avtobusda bepul yurishga qarshi yangi tartib kuchga kirdi (video)Avtobusda bepul yurishga qarshi yangi tartib kuchga kirdi (video)9 sentabr 19:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi