Bugun dunyo nimani nishonlamoqda? 30 oktyabr kuni ro‘y bergan eng muhim tarixiy voqealar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 30 oktyabr sanasi jahon tarixida muhim ilmiy kashfiyotlar, geosiyosiy o'zgarishlar hamda taniqli shaxslarning tavallud kunlari bilan ahamiyatlidir.
- Ushbu kunda Xalqaro ortopedik hamshiralar kuni va Indoneziyada Milliy valyuta kuni nishonlanib, 1888 yilda Jon Laud sharikli ruchkani patentlagan, 1961 yilda esa SSSR eng kuchli vodorod bombasini sinovdan o'tkazgan.
Taqvimdagi har bir kun insoniyat tamaddunida o‘chmas iz qoldirgan muhim siyosiy, ilmiy va madaniy voqeliklar bilan ahamiyatlidir. 30 oktyabr sanasi ham tarix sahifalarida buyuk shaxslarning dunyoga kelishi, geosiyosiy o‘zgarishlar hamda yer yuzini larzaga solgan hodisalar bilan muhrlanib qolgan.
Bugun jahonda nishonlanadigan xalqaro sanalar va ushbu kunda sodir bo‘lgan eng yorqin tarixiy voqealar xronikasi bilan tanishing.
Xalqaro va milliy bayramlar
30 oktyabr kuni jahon miqyosida qator kasbiy va milliy bayramlar nishonlanadi:
Xalqaro ortopedik hamshiralar kuni: Tibbiyot sohasida bemorlarning harakatchanligini qayta tiklash va ortopedik muolajalarda fidoyilik ko‘rsatuvchi hamshiralarning mashaqqatli mehnatiga bag‘ishlangan xalqaro kun;
Indoneziyada Milliy valyuta kuni: Mamlakat milliy valyutasi — Indoneziya rupiyasi muomalaga chiqarilgan kun sifatida davlat miqyosida keng nishonlanadi.
Tarixni o‘zgartirgan kashfiyot va burilish nuqtalari
Ushbu sanada insoniyat turmush tarzini yengillashtirgan ixtiro va yirik geosiyosiy hodisalar yuz bergan:
1888 yil — Sharikli ruchkaning kashf etilishi: Ixtirochi Jon Laud yozuv qurollari sanoatida inqilob yasagan dastlabki sharikli ruchkani rasman patentladi;
1918 yil — Birinchi jahon urushidagi chekinish: Usmonlilar imperiyasi Mudros sulhini imzolab, Birinchi jahon urushidagi harbiy harakatlariga yakun yasadi va urushdan rasman chiqdi;
1961 yil — Tarixdagi eng dahshatli sinov («Sar-bomba»): SSSR Novaya Zemlya orolidagi harbiy poligonda 58 megatonna quvvatga ega dunyodagi eng kuchli vodorod bombasini sinovdan o‘tkazdi;
1974 yil — Buyuk komediant xotiralari: Buyuk Britaniya poytaxti Londonda kino olami afsonasi Charli Chaplinning avtobiografik «Kinodagi hayotim» asari ilk bor chop etildi.
Futbol afsonasining tavallud kuni
Bugun butun dunyo futbol ishqibozlari sport tarixining eng yorqin namoyandalaridan birini xotirlamoqda:
1960 yil — Diyego Maradona tug‘ilgan kun: Argentina futbolining betakror ramzi, 1986 yilgi Jahon chempioni, millionlar qalbini zabt etgan buyuk hujumchi Diyego Armando Maradona (1960–2020) dunyoga kelgan. Uning nomi nafaqat Argentina, balki butun jahon sporti tarixiga oltin harflar bilan bitilgan.
30 oktyabr ilmiy kashfiyotlardan tortib sport va san’at cho‘qqilarigacha bo‘lgan ulkan tarixiy merosni o‘zida jamlagan kun sifatida muhim ahamiyat kasb etadi.
Izohlar 0
…