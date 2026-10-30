Bugun dunyo nimani nishonlamoqda? 30 oktyabr kuni ro‘y bergan eng muhim tarixiy voqealar

·64·Dunyo
Bugun dunyo nimani nishonlamoqda? 30 oktyabr kuni ro‘y bergan eng muhim tarixiy voqealar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 30 oktyabr sanasi jahon tarixida muhim ilmiy kashfiyotlar, geosiyosiy o'zgarishlar hamda taniqli shaxslarning tavallud kunlari bilan ahamiyatlidir.
  • Ushbu kunda Xalqaro ortopedik hamshiralar kuni va Indoneziyada Milliy valyuta kuni nishonlanib, 1888 yilda Jon Laud sharikli ruchkani patentlagan, 1961 yilda esa SSSR eng kuchli vodorod bombasini sinovdan o'tkazgan.

Taqvimdagi har bir kun insoniyat tamaddunida o‘chmas iz qoldirgan muhim siyosiy, ilmiy va madaniy voqeliklar bilan ahamiyatlidir. 30 oktyabr sanasi ham tarix sahifalarida buyuk shaxslarning dunyoga kelishi, geosiyosiy o‘zgarishlar hamda yer yuzini larzaga solgan hodisalar bilan muhrlanib qolgan.

Bugun jahonda nishonlanadigan xalqaro sanalar va ushbu kunda sodir bo‘lgan eng yorqin tarixiy voqealar xronikasi bilan tanishing.

Xalqaro va milliy bayramlar

30 oktyabr kuni jahon miqyosida qator kasbiy va milliy bayramlar nishonlanadi:

  • Xalqaro ortopedik hamshiralar kuni: Tibbiyot sohasida bemorlarning harakatchanligini qayta tiklash va ortopedik muolajalarda fidoyilik ko‘rsatuvchi hamshiralarning mashaqqatli mehnatiga bag‘ishlangan xalqaro kun;

  • Indoneziyada Milliy valyuta kuni: Mamlakat milliy valyutasi — Indoneziya rupiyasi muomalaga chiqarilgan kun sifatida davlat miqyosida keng nishonlanadi.

Tarixni o‘zgartirgan kashfiyot va burilish nuqtalari

Ushbu sanada insoniyat turmush tarzini yengillashtirgan ixtiro va yirik geosiyosiy hodisalar yuz bergan:

  • 1888 yil — Sharikli ruchkaning kashf etilishi: Ixtirochi Jon Laud yozuv qurollari sanoatida inqilob yasagan dastlabki sharikli ruchkani rasman patentladi;

  • 1918 yil — Birinchi jahon urushidagi chekinish: Usmonlilar imperiyasi Mudros sulhini imzolab, Birinchi jahon urushidagi harbiy harakatlariga yakun yasadi va urushdan rasman chiqdi;

  • 1961 yil — Tarixdagi eng dahshatli sinov («Sar-bomba»): SSSR Novaya Zemlya orolidagi harbiy poligonda 58 megatonna quvvatga ega dunyodagi eng kuchli vodorod bombasini sinovdan o‘tkazdi;

  • 1974 yil — Buyuk komediant xotiralari: Buyuk Britaniya poytaxti Londonda kino olami afsonasi Charli Chaplinning avtobiografik «Kinodagi hayotim» asari ilk bor chop etildi.

Futbol afsonasining tavallud kuni

Bugun butun dunyo futbol ishqibozlari sport tarixining eng yorqin namoyandalaridan birini xotirlamoqda:

  • 1960 yil — Diyego Maradona tug‘ilgan kun: Argentina futbolining betakror ramzi, 1986 yilgi Jahon chempioni, millionlar qalbini zabt etgan buyuk hujumchi Diyego Armando Maradona (1960–2020) dunyoga kelgan. Uning nomi nafaqat Argentina, balki butun jahon sporti tarixiga oltin harflar bilan bitilgan.

30 oktyabr ilmiy kashfiyotlardan tortib sport va san’at cho‘qqilarigacha bo‘lgan ulkan tarixiy merosni o‘zida jamlagan kun sifatida muhim ahamiyat kasb etadi.

Diyego MaradonaSar-bombaMudros sulhi30 oktyabr
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

12 oktyabr tarixda qanday iz qoldirgan? Sodir bo‘lgan burilish yasagan voqealar12 oktyabr tarixda qanday iz qoldirgan? Sodir bo‘lgan burilish yasagan voqealar12 oktabr 08:118 oktyabr - Dunyo taqvimini o‘zgartirgan muhim voqealar, bayramlar va tarixiy sanalar8 oktyabr - Dunyo taqvimini o‘zgartirgan muhim voqealar, bayramlar va tarixiy sanalar8 oktabr 09:419 oktyabr: bugun Pochta kuni, tarixda esa muhim voqealar yuz bergan9 oktyabr: bugun Pochta kuni, tarixda esa muhim voqealar yuz bergan9 oktabr 10:2215 oktyabr kuni tarixda qanday muhim voqealar yuz bergan?15 oktyabr kuni tarixda qanday muhim voqealar yuz bergan?15 oktabr 10:248 sentyabr: bugun tarixda qanday muhim voqealar yuz bergan?8 sentyabr: bugun tarixda qanday muhim voqealar yuz bergan?8 sentabr 09:1911 sentyabr: tarixda qolgan sana — bu kunda dunyoda qanday voqealar yuz bergan?11 sentyabr: tarixda qolgan sana — bu kunda dunyoda qanday voqealar yuz bergan?11 sentabr 10:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqda
G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqda