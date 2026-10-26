Sirdaryoda kundoshini va uning qizini o‘ldirgan ayolga hukm chiqarildi

·39·Jamiyat
Sirdaryoda kundoshini va uning qizini o‘ldirgan ayolga hukm chiqarildi

Sirdaryo viloyatining Shirin shahrida erkakning qonuniy rafiqasi va uning qizlariga hujum qilgan ayol 13 yil 4 oyga ozodlikdan mahrum etildi. Bu haqda «Millar» dasturida ma’lum qilindi.

Ma’lum bo‘lishicha, 29 yoshli ayol olti yil davomida bir erkak bilan shar’iy nikoh asosida yashab kelgan. Biroq erkakning qonuniy oilasi ham bo‘lgani sababli ular o‘rtasida tez-tez nizolar yuzaga kelgan.

Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, janjallarga ayolning farzandli bo‘lish istagi ham sabab bo‘lgan. G‘azablangan sudlanuvchi oshxona pichog‘ini olib, erkakning uyiga borgan va uning qonuniy rafiqasi hamda ikki nafar qiziga hujum qilgan.

Hodisa oqibatida erkakning rafiqasi va 6 yoshli qizi vafot etgan. Ularning 3 yoshli qizi ham og‘ir jarohat olgan va shifoxonaga yotqizilgan.

Jinoyat ishi Shirin shahar sudida ko‘rib chiqildi. Sudlanuvchi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bo‘yicha aybdor deb topildi. Unga bir nechta jinoyat uchun jazo tayinlash qoidalari qo‘llanilib, 13 yil 4 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilandi.

Hukmga ko‘ra, mahkuma jazoni umumiy tartibli koloniyada o‘taydi.

SirdaryoShirin shahar sudiJinoyat ishi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Navoiy viloyatida 2 yoshga to‘lmagan qizini pechda kuydirgan onaga nisbatan sud hukmi o‘qildiNavoiy viloyatida 2 yoshga to‘lmagan qizini pechda kuydirgan onaga nisbatan sud hukmi o‘qildi18 sentabr 12:42Mudhish voqea: Qashqadaryoda ota 400 ming so‘m uchun 15 yoshli qizini urib o‘ldirdiMudhish voqea: Qashqadaryoda ota 400 ming so‘m uchun 15 yoshli qizini urib o‘ldirdi5 sentabr 06:18Sirdaryoda Ekopolitsiya xodimi fojiali halok bo‘ldi — 3 nafar gumonlanuvchi panjara ortidaSirdaryoda Ekopolitsiya xodimi fojiali halok bo‘ldi — 3 nafar gumonlanuvchi panjara ortida12 sentabr 09:54Ukasi mag‘lub bo‘lganidan keyin musobaqada odam o‘ldirgan erkak 18 yilga qamaldiUkasi mag‘lub bo‘lganidan keyin musobaqada odam o‘ldirgan erkak 18 yilga qamaldi13 oktabr 21:07Sirdaryo viloyatida eridan o‘ch olish uchun ikki farzandini bo‘g‘ib o‘ldirgan ayolga qamoq jazosi berildiSirdaryo viloyatida eridan o‘ch olish uchun ikki farzandini bo‘g‘ib o‘ldirgan ayolga qamoq jazosi berildi18 avgust 15:56Namanganda erini o‘ldirmoqchi bo‘lgan ayol va uning jazmani panjara ortiga ravona bo‘ldiNamanganda erini o‘ldirmoqchi bo‘lgan ayol va uning jazmani panjara ortiga ravona bo‘ldi18 sentabr 23:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi