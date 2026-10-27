Oilada baxt va muhabbat kaliti: Erning o‘z ayoli bilan muomalasidagi 6 ta go‘zal sunnat

·71·Jamiyat
Oilada baxt va muhabbat kaliti: Erning o‘z ayoli bilan muomalasidagi 6 ta go‘zal sunnat
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Islom ta'limotiga ko'ra, erning o'z ayoliga nisbatan 6 ta muhim sunnatga amal qilishi oilaviy rishtalarni mustahkamlash va xonadonga fayz olib kirishda muhim ahamiyatga ega.
  • Bu odoblarga ayoli bilan hazillashish, birgalikda mazmunli vaqt o'tkazish, muhabbatni izhor etib sovg'a ulashish hamda uning dardini diqqat bilan eshitish kiradi.
  • Shuningdek, ayoliga eng yaqin do'st bo'lish va kundalik ro'zg'or ishlarida ko'maklashish Payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v.

Islom ta’limotida oila muqaddas dargoh, er va ayol o‘rtasidagi rishtalar esa mehr, hurmat va rahmat asosiga quriladigan muhabbat payvandi hisoblanadi. Payg‘ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam o‘z hayotlari va go‘zal xulqlari orqali oilada ayol kishiga nisbatan qanday munosabatda bo‘lish kerakligini eng mukammal tarzda ko‘rsatib berganlar.

Kundalik turmushda ko‘pchilik e’tiborsiz qoldiradigan, aslida esa oilani mustahkamlab, er-xotin o‘rtasidagi iliqlikni kuchaytiradigan 6 ta muhim sunnat mavjud. Ushbu odoblarga amal qilish oilaga fayz va haqiqiy baxt olib keladi.

Oilaviy totuvlikni mustahkamlovchi 6 ta sunnat amali

Turmushda mehr-muhabbatni saqlab qolish va ayolning ko‘nglini ko‘tarish quyidagi go‘zal odatlar orqali amalga oshadi:

  • Ayoli bilan hazillashish: Kundalik tashvishlar orasida kayfiyatni ko‘tarish, ochiqchehralik va samimiy hazil-mutoyiba qilish er-xotin o‘rtasidagi masofani qisqartiradi;

  • Birgalikda quvnoq va mazmunli vaqt o‘tkazish: Faqat ro‘zg‘or tashvishlari bilan cheklanmasdan, ayoli uchun maxsus vaqt ajratish, suhbatlashish va sayr qilish qalblarni bir-biriga yaqinlashtiradi;

  • Muhabbatini oshkor etish va sovg‘a berish: Ayoliga uni yaxshi ko‘rishini tilda aytib turish hamda kutilmagan kichik hadyalar taqdim etish qalbdagi mehrni yangilab turadi;

  • Ayolini diqqat bilan eshitish va his-tuyg‘ularini tushunish: Ayol kishining dardini, fikrlarini va ichki kechinmalarini e’tiborsiz qoldirmay, samimiy tinglash uning o‘zini qadrli his etishini ta’minlaydi;

  • Ayolining eng ishonchli do‘stiga aylanish: Hayot sinovlari va qiyinchiliklarida unga suyanch bo‘lish, sirdosh va eng yaqin maslahatgo‘y do‘st darajasida bo‘lish oilaviy poydevorni mustahkamlaydi;

  • Kundalik ro‘zg‘or ishlarida ko‘maklashish: Uy ishlari, farzandlar parvarishi va ro‘zg‘or yumushlarida yordam berish Payg‘ambarimiz (s.a.v.)dan qolgan eng ulug‘ va kamtarona sunnatlardan biridir.

Nega bu sunnatlarga amal qilish muhim?

Mazkur odoblar oilada shunchaki qoida emas, balki ruhiy xotirjamlik omilidir:

  • Ayol qalbidagi xotirjamlik: O‘ziga nisbatan hurmat, tinglovchi quloq va mehr ko‘rgan ayol uyda fayzli muhit, sakinat va mehribon munosabat yaratadi;

  • Farzandlar tarbiyasiga ta’siri: Ota-onasi bir-birini hurmat qilgan, birga hazillashib, mehr ulashgan xonadonda o‘sgan farzandlar ruhiy jihatdan sog‘lom va baxtli bo‘lib voyaga yetadi;

  • Savob va ibodat maqomi: Ahli ayoliga yaxshilik qilish, unga tabassum hadya etish va yordamlashish Islomda ulkan ajr va savob keltiruvchi amallar qatoriga kiradi.

Erning ayoliga munosabatidagi sunnatlar tafsiloti

Sunnat yo‘nalishi

Amaliy ko‘rinishi

Oilaga keltiradigan foydasi

Hazil va tabassum

Ochiq yuz bilan muomala qilish, kayfiyatni ko‘tarish

Stress va uydagi sovuqchilikni yo‘qotadi

Birga vaqt o‘tkazish

Alohida suhbatlar va sayrlar tashkil qilish

Hissiy yaqinlik va bog‘liqlikni oshiradi

So‘z va sovg‘a

«Seni yaxshi ko‘raman» deyish, kichik bo‘lsa-da sovg‘a berish

Muhabbat va ishonchni yangilaydi

Tinglay olish

Dardi va his-tuyg‘ularini bo‘lmasdan eshitish

Ayolga qadr va himoya hissini beradi

Do‘stona rishta

Hayotdagi eng yaqin sirdoshiga aylanish

Oilaviy ittifoqni buzilmas qiladi

Ro‘zg‘orda yordam

Oshxona va uy yumushlarida qo‘l berish

Ayolning charchog‘ini yengillatadi, hurmatni oshiradi

Islom oilasiOilaviy sunnatlarEr va ayol munosabatlariOilaviy baxt
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Eringga g‘azab qilma, ko‘zidagi charchoqqa boq!»: Oila baxtining nozik siri«Eringga g‘azab qilma, ko‘zidagi charchoqqa boq!»: Oila baxtining nozik siri20 sentabr 18:08Erkatoy qizga uylanish kerakmi? Baxtli oilaning kutilmagan siriErkatoy qizga uylanish kerakmi? Baxtli oilaning kutilmagan siri13 oktabr 15:12Samarqandda sunnat amaliyoti fojiali yakunlandi: ikki bola vafot etdiSamarqandda sunnat amaliyoti fojiali yakunlandi: ikki bola vafot etdi7 may 14:21Ozodbek Nazarbekov oilaviy baxt va ulkan muvaffaqiyatning bosh sirini oshkor qildiOzodbek Nazarbekov oilaviy baxt va ulkan muvaffaqiyatning bosh sirini oshkor qildi4 sentabr 07:39To‘ng‘ich farzand aqlliroq bo‘ladimi?: Olimlar kutilmagan sababni isbotladi!To‘ng‘ich farzand aqlliroq bo‘ladimi?: Olimlar kutilmagan sababni isbotladi!20 sentabr 14:13G‘ayrioddiy e’lon: O‘zbekistonda hojatxonaga tushib ketgan iPhone 16 Pro Max sotuvga qo‘yildiG‘ayrioddiy e’lon: O‘zbekistonda hojatxonaga tushib ketgan iPhone 16 Pro Max sotuvga qo‘yildiBugun 14:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi