Tashqi reklama va qadoqlar yangi alifboga o‘tkaziladi
1 daqiqa o'qish36
O‘zbekistonda tashqi reklama vositalari va mahsulot qadoqlarini yangilangan alifboga bosqichma-bosqich o‘tkazish rejalashtirilmoqda. Bu tartibni nazarda tutuvchi qaror loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo‘yildi.
Loyihaga ko‘ra, tadbirkorlar 2027 yil 22 apreldan 2028 yil 22 aprelgacha bo‘lgan davrda mahsulot qadoqlari dizayni va bosma shakllarini bosqichma-bosqich o‘zgartirishlari mumkin.
2028 yil 22 apreldan boshlab esa yangi buyurtma qilinadigan mahsulot qadoqlari va yorliqlarida yangilangan alifbodan foydalanish majburiy bo‘ladi.
Shu bilan birga, avval tayyorlangan va eski yozuvdagi qadoqlash materiallaridan 2029 yil 22 aprelga qadar foydalanishga ruxsat berilishi belgilangan.
Maqola sizga yoqdimi?
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…