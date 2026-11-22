Tashqi dunyodan uzilgan qabila vakillari kutilmaganda odamlar oldiga chiqdi
Braziliyaning Amazonka o‘rmonlarida tashqi dunyodan uzoqda, yakkalangan holda hayot kechiruvchi ava xalqining qariyb 20 nafar vakili kutilmaganda mahalliy aholi oldiga chiqdi. Ular Braziliya shimoli-sharqidagi Maranyan shtatida joylashgan Arariboya qo‘riqxonasi hududidagi qishloqqa kelib, aholidan oziq-ovqat so‘ragan. Shundan keyin esa yana o‘rmon ichkarisiga qaytib ketgan. Bu haqda Survival International inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti xabar berdi.
Ava xalqi Amazonka o‘rmonlarida an’anaviy hayot tarzini saqlab kelayotgan, asosan ovchilik va terimchilik orqali kun kechiradigan so‘nggi ko‘chmanchi xalqlardan biri hisoblanadi. Ular tashqi dunyo bilan aloqadan qochib, tabiiy muhitda mustaqil hayot kechirishni afzal ko‘radi.
Huquq himoyachilarining fikricha, qabila vakillarining bu safar qishloq aholisi oldiga chiqishiga oziq-ovqat tanqisligi sabab bo‘lgan bo‘lishi mumkin. Global iqlim o‘zgarishi, o‘rmonlarning noqonuniy kesilishi va ovchilik ular yashaydigan hududlarga jiddiy xavf tug‘dirmoqda. Natijada qabila a’zolari o‘zlarining an’anaviy oziq-ovqat manbalaridan mahrum bo‘lib bormoqda.
Mahalliy aholi vakillari bilan bo‘lib o‘tgan uchrashuvni foto va videoga muhrlagan. Ularning aytishicha, o‘rmondan chiqqan erkaklar, ayollar va bolalar ancha holdan toygan hamda ozg‘in ko‘ringan. Bu esa qabila duch kelayotgan oziq-ovqat muammosi bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin.
Ma’lumot uchun, bugungi kunda dunyo bo‘ylab zamonaviy sivilizatsiyadan uzoqda yashaydigan va tashqi dunyo bilan aloqa o‘rnatishdan qochadigan 196 ga yaqin qabila va guruh mavjudligi ma’lum. Ularning 90 foizdan ortig‘i Janubiy Amerikaning Amazonka tropik o‘rmonlarida istiqomat qiladi.
Mutaxassislar bunday xalqlarning an’anaviy hayot tarzini saqlab qolish uchun ular yashaydigan hududlarni himoya qilish, noqonuniy o‘rmon kesilishi va ovchilikka qarshi kurashish muhimligini ta’kidlab keladi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…