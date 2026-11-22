Hindistonda soxta alkogoldan kamida 18 kishi vafot etdi, mingdan ortiq odam shifoxonada
Hindistonning Manipur shtatida soxta alkogoldan kamida 18 kishi halok bo‘ldi va mingdan ortiq fuqaro shifoxonalarga yotqizildi. Bu haqda ANI agentligiga shtat qonunchilik majlisidagi «Hind milliy kongressi» partiyasi fraksiyasi yetakchisi Megxachandra Singx ma’lum qildi.
Singxning so‘zlariga ko‘ra, ichimlik tarkibida metanol mavjud bo‘lib, u jabrlanganlarda jiddiy sog‘liq muammolarini, jumladan, buyrak faoliyati bilan bog‘liq og‘ir asoratlarni keltirib chiqargan.
Gospitalizatsiya dinamikasi va rasmiylar ogohlantirishi
Parlamentariyning qo‘shimcha qilishicha, juma kuni 600 kishi, shanba kuni ertalab esa yana 300 kishi tibbiyot muassasalariga yotqizilgan.
Shtat rasmiylari so‘nggi kunlarda kelib chiqishi shubhali bo‘lgan alkogolli ichimlik iste’mol qilgan yoki zaharlanish alomatlarini sezgan aholini kechiktirmasdan tibbiy yordam so‘rab murojaat qilishga chaqirdi. Shuningdek, o‘zbilarmonlik bilan davolanmaslik va shubhali ichimliklarning idish-qadoqlarini saqlab qo‘yish tavsiya etildi.
Ko‘rsatkich / Hodisa
Ma’lumot va tafsilotlar
Joriy holat (Manipur shtati)
Kamida 18 kishi vafot etdi, 1000 dan ortiq kishi shifoxonaga yotqizildi
Zaharlanish sababi
Spirtli ichimlik tarkibidagi metanol (jumladan, buyrak shikastlanishi)
Gospitalizatsiya sur’ati
Juma kuni — 600 kishi, shanba ertalab — yana 300 kishi
O‘xshash hodisa (Assam, 2019 yil fevral)
140 dan ziyod kishi halok bo‘lgan, qariyb 300 kishi shifoxonalarga tushgan
O‘xshash fojialar tarixi
2019 yil fevral oyida Hindistonning Assam shtatida ham sifatsiz alkogol iste’moli ortidan 140 nafardan ortiq inson vafot etgan, yana 300 ga yaqin kishi shifoxonalarga tushgan edi. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, o‘sha holatda ham ichimliklarda metanol aniqlangan va politsiya noqonuniy alkogol ishlab chiqarishda gumon qilingan 12 nafar shaxsni qo‘lga olgandi.
Sizningcha, soxta va xavfli alkogol mahsulotlarining tarqalishining oldini olishda qanday nazorat va profilaktika choralari eng samarali hisoblanadi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…