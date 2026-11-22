Turkiyada ona ayiq va bolasining otib o‘ldirilishi katta norozilikka sabab bo‘ldi
Turkiyaning Anqara viloyati Qiziljahamom tumanidagi So‘g‘uksu milliy bog‘ida «Kar» nomi bilan tanilgan ona qo‘ng‘ir ayiq va uning bolalaridan biri otib o‘ldirildi. Voqea jamoatchilikning keskin noroziligiga sabab bo‘ldi. Bu haqda Aydinlik xabar berdi.
Ma’lum qilinishicha, Kar ismli ona ayiq uchta bolasi bilan birga yashagan. Ular tez-tez aholi yashash hududlariga tushib, chiqindi qutilaridan oziq izlagan. Bu holat odamlar xavfsizligiga tahdid tug‘dirishi mumkinligi bilan izohlangan.
Shundan so‘ng ona ayiq va uning bolalaridan biri o‘qotar qurol bilan otib o‘ldirilgan. Qolgan ikki ayiq bolasi esa qochib qutulgan.
Turkiya OAVlarida tarqalgan xabarlarga ko‘ra, mazkur harakat Tabiatni muhofaza qilish va milliy bog‘lar boshqarmasi roziligi hamda uning mas’ul xodimlari ishtirokida amalga oshirilgani aytilmoqda. Biroq ushbu holat yuzasidan rasmiy idoralarning batafsil izohi hozircha e’lon qilinmagan.
Voqea Turkiya parlamenti kun tartibiga ham olib chiqildi. DEM partiyasi deputati Perixan Ko‘ja mamlakat qishloq xo‘jaligi va o‘rmon xo‘jaligi vaziridan ona ayiq va uning bolasini otishga kim ruxsat bergani, bu qarorning huquqiy asosi nimadan iboratligi hamda mas’ullarga nisbatan tergov boshlangan-boshlanmagani haqida izoh talab qildi.
Shuningdek, deputat onasiz qolgan ikki ayiq bolasining xavfsizligini ta’minlash va ularni himoya qilish uchun qanday choralar ko‘rilayotganiga ham oydinlik kiritishni so‘radi.
Mazkur voqea ortidan «O‘ldirilgan ona ayiq va uning bolasi uchun adolat!» nomli petitsiya ham boshlandi. Hayvonlarni himoya qiluvchi tashkilotlar esa hodisani to‘liq o‘rganish va qonunbuzarlik aniqlangan taqdirda aybdorlarga nisbatan tegishli choralar ko‘rishga chaqirmoqda.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…