Nega Instagramda hamma baxtli? Ekran ortidagi haqiqat qanday?
Qimmat mashinalar, hashamatli uylar, sayohatlar, baxtli oilalar va doimo kulib yuradigan insonlar... Instagram sahifalarini kuzatgan odamda boshqalarning hayoti mukammal, o‘ziniki esa oddiydek tuyulishi mumkin. Ammo bir haqiqatni unutmaslik kerak: ijtimoiy tarmoqlarda odamlar butun hayotini emas, aynan boshqalarga ko‘rsatishni istagan qismini namoyish etadi.
Bugun millionlab insonlar kundalik hayotining turli lahzalarini Instagramga joylaydi. Kimdir yangi avtomobilini ko‘rsatadi, boshqasi qimmat restorandagi kechki ovqatini, yana kimdir oilasi bilan xorijdagi dam olishini namoyish etadi.
Bunday surat va videolarni ko‘rganimizda, ba’zan o‘z hayotimizni ularniki bilan taqqoslay boshlaymiz. «Nega menda bunday imkoniyat yo‘q?», «Nega boshqalar doimo baxtli, men esa muammolar bilan yashayman?» degan savollar paydo bo‘ladi.
Aslida esa ekranda ko‘rinayotgan manzara inson hayotining to‘liq aksini bermaydi. Kadr ortidagi voqelik ko‘pincha biz tasavvur qilganimizdan ancha farq qiladi.
Instagramda hayotning faqat eng chiroyli lahzalari ko‘rsatiladi
Inson hayoti faqat bayramlar, sayohatlar, quvonchli uchrashuvlar va muvaffaqiyatlardan iborat emas. Har bir kishining tashvishlari, moliyaviy qiyinchiliklari, kelishmovchiliklari, charchoqlari va omadsiz kunlari bo‘ladi.
Biroq ijtimoiy tarmoqlarda bunday holatlar kamdan-kam namoyish etiladi.
Masalan, bir inson xorijdagi sayohatidan o‘nlab suratlar joylashi mumkin. Ammo bu sayohat uchun qancha vaqt pul jamg‘argani, qanday qiyinchiliklarga duch kelgani yoki qaytib kelgach uni qanday muammolar kutayotgani haqida hech narsa aytmasligi mumkin.
Boshqa bir kishi esa yangi avtomobili bilan tushgan suratini e’lon qiladi. Lekin uning bu mashina uchun kredit olgani, oylik to‘lovlardan xavotirda ekani yoki boshqa moliyaviy majburiyatlari borligi kadrda aks etmaydi.
Demak, bir nechta chiroyli surat insonning butun hayoti haqida xulosa chiqarish uchun asos bo‘la olmaydi.
Filtrlar va tahrirlar voqelikni o‘zgartirishi mumkin
Instagramdagi tasvirlarning ko‘pi joylashtirilishidan oldin tahrirlanadi. Yorug‘lik, rang, rakurs, maxsus effektlar va filtrlar oddiy suratni ham jozibali ko‘rinishga keltirishi mumkin.
Ayrim hollarda video va fotosuratlarda tashqi ko‘rinish, tana qomati, yuz xususiyatlari yoki atrof-muhit ham raqamli vositalar yordamida o‘zgartiriladi.
Natijada inson ekrandagi obrazni haqiqiy hayotdagi ko‘rinish bilan adashtirishi mumkin. Ayniqsa, tashqi ko‘rinishiga ishonchi past yoki o‘zini boshqalar bilan ko‘p taqqoslaydigan odamlar bunday tasvirlar ta’siriga tezroq tushishi ehtimoldan xoli emas.
«Mukammal hayot» ba’zan daromad manbai hamdir
Instagramdagi har bir chiroyli tasvir shaxsiy xotira sifatida joylanmaydi. Ko‘plab blogerlar uchun sahifada shakllantirilgan obraz ish faoliyatining bir qismi hisoblanadi.
Hashamatli hayot, qimmat buyumlar, sayohatlar va doimiy xaridlar namoyishi muayyan auditoriyani jalb qilishi mumkin. Bu esa reklama, hamkorlik va turli mahsulotlarni targ‘ib qilish orqali daromad olish imkoniyatini yaratadi.
Shu sababli ayrim sahifalardagi «ideal hayot» tasviri shaxsiy voqelikdan ko‘ra ko‘proq marketing strategiyasiga o‘xshaydi. Bloger auditoriyada muayyan taassurot uyg‘otish uchun aynan eng jozibali lahzalarni tanlaydi.
Albatta, bu barcha blogerlar yoki ijtimoiy tarmoqdagi barcha suratlar soxta degani emas. Gap shundaki, ekranda ko‘rinayotgan tasvirni to‘liq haqiqat deb qabul qilish to‘g‘ri emas.
Boshqalarning hayoti bilan taqqoslash insonga qanday ta’sir qiladi?
Ijtimoiy tarmoqlarda o‘zini boshqalar bilan muntazam taqqoslash ayrim insonlarda norozilik, hasad, o‘zini qadrsiz his qilish va ruhiy bosimni kuchaytirishi mumkin.
Buning sababi oddiy: inson o‘z hayotining barcha tomonlarini biladi, ammo boshqalarning faqat ommaga ko‘rsatilgan qismini ko‘radi. Natijada o‘zining muammolarga to‘la kundalik hayotini boshqalarning eng chiroyli lahzalari bilan solishtiradi.
Bunday taqqoslash adolatli emas. Chunki bir tomonda butun voqelik, ikkinchi tomonda esa maxsus tanlangan tasvirlar turibdi.
Ayniqsa, yoshlar tashqi ko‘rinish, moliyaviy imkoniyatlar, sayohatlar va shaxsiy munosabatlar borasida ijtimoiy tarmoqlardagi obrazlarni me’yor sifatida qabul qilib qo‘ymasligi muhim.
Instagramdan foydalanganda nimalarga e’tibor berish kerak?
Ijtimoiy tarmoqlardan butunlay voz kechish shart emas. Ular orqali yangilik olish, bilim o‘rganish, yaqinlar bilan muloqot qilish va yangi imkoniyatlarni kashf etish mumkin. Muhimi, ulardan qanday foydalanishni bilish.
Quyidagi oddiy qoidalar bunga yordam beradi:
O‘z hayotingizni boshqalarniki bilan taqqoslamang. Har bir insonning imkoniyati, sharoiti va hayot yo‘li turlicha.
Ko‘rgan har bir tasviringizga ishonavermang. Surat yoki video voqelikning faqat bir qismini ko‘rsatishi mumkin.
Sizni salbiy hislarga tushiradigan sahifalarni kamroq kuzating. Agar muayyan kontent o‘zingizdan norozi bo‘lishingizga sabab bo‘lsa, uni kuzatishni to‘xtatish mumkin.
Vaqtingizni nazorat qiling. Ijtimoiy tarmoqlarda soatlab vaqt o‘tkazish o‘rniga, uni oila, do‘stlar, sport va shaxsiy rivojlanishga ajrating.
O‘z yutuqlaringizni qadrlang. Boshqalarning hayotidagi katta voqealarga qarab, o‘zingizning kichik muvaffaqiyatlaringizni arzimas deb hisoblamang.
Hayot ekrandagi suratlardan ancha keng
Instagramdagi har bir insonning o‘z tarixi bor. Kimdir baxtli lahzalarini ko‘rsatadi, kimdir erishgan yutuqlari bilan bo‘lishadi, yana kimdir o‘z hayotining faqat ijobiy tomonlarini namoyish etadi.
Ammo hech bir sahifa insonning butun hayotini aks ettira olmaydi. Chunki haqiqiy hayotda suratga tushirilmagan tashvishlar, hech kimga aytilmagan orzular, yengib o‘tilgan qiyinchiliklar va ko‘zga ko‘rinmaydigan mehnat ham bor.
Shuning uchun boshqalarning ekrandagi hayotiga qarab o‘zingizni baxtsiz hisoblamang. Sizning hayotingiz ham kimningdir tasavvurida ideal bo‘lishi mumkin. Eng muhimi, boshqalarga qanday ko‘rinishingiz emas, o‘z hayotingizdan qanchalik mamnun ekaningizdir.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…