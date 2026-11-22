Qimmatbaho salon ham, otaning yuzi ham «bezatildi»: bu baxtli lahzalar qaytib kelmaydi
Ijtimoiy tarmoqlarda ikki qizaloq otasining yuzi va qimmatbaho avtomobil salonini yuzlab rang-barang stikerlar hamda bolalarcha chiziqlar bilan «bezatgani» aks etgan videolavha keng tarqalib, ko‘pchilikning mehrini qozondi.
Videolavhada avtomobil ichida o‘tirgan ota qizaloqlarining o‘yiniga zarracha e’tiroz bildirmay, aksincha, xotirjamlik bilan unga imkon berayotganini ko‘rish mumkin. Qizaloqlar esa bor mehri va zavqi bilan otasining peshonasi, yonoqlari va burniga sariq smayliklar hamda yulduzcha shaklidagi stikerlarni yopishtirib chiqqan.
Hashamatli salon — kichkina rassomlarning ijod maydoni
Videoda avtomobil salonining deyarli har bir qismi o‘zgacha «dizayn»ga ega bo‘lgani yaqqol ko‘zga tashlanadi:
Rul va boshqaruv paneli: Mercedes-Benz ruli, raqamli priborlar paneli va markaziy konsol smaylik, yulduzcha hamda multfilm mashinalari tasviri tushirilgan stikerlar bilan qoplangan.
Old va yon oynalar, lyuk: Oynalar bo‘ylab ham o‘nlab turli shakldagi yopishtirgichlar joylashtirilgan.
Jigarrang charm o‘rindiqlar: Old va orqa o‘rindiqlar, tirsak qo‘ygich va bosh suyanchiqlarda stikerlar bilan bir qatorda ruchka va flomasterda chizilgan suratlar ham aks etgan.
Kadrlardagi tafsilot
Ko‘rinishi va mazmuni
Ota va qizaloqlar lahzasi
Qizaloqlar otasining yuziga smaylik va yulduzcha stikerlarni yopishtirmoqda, ota esa sabr bilan yo‘lda davom etmoqda
Avtomobil saloni
Jigarrang charm o‘rindiqlar, rul, oynalar va konsol to‘liq stikerlar hamda bolalar chiziqlari bilan bezatilgan
Asosiy g‘oya
Moddiy tozalash mumkin bo‘lgan narsalardan ko‘ra farzandning beg‘ubor bolalik xotiralari qadrliroq
Tarmoqlardagi munosabat: «Qiz farzandi borlar yaxshi tushunadi»
Ushbu lavhalar ostida foydalanuvchilar tomonidan qoldirilgan «Bularni tozalasa ketadi, lekin bunday baxtli lahzalar qaytib kelmaydi. Buni qiz farzandi borlar yaxshi tushunadi» degan fikr ko‘pchilikning qalbiga yetib bordi. Izohlarda ota-onalar bolalar tez ulg‘ayib qolishini, avtomobil salonini kimyoviy tozalash (ximchistka) orqali avvalgi holiga qaytarish oson ekanini, biroq farzand bilan o‘tgan bunday samimiy va beg‘ubor daqiqalarni hech qanday mablag‘ga sotib olib bo‘lmasligini ta’kidlashmoqda.
Sizningcha, farzandlarning bunday sho‘xliklari va ijodiy «tajribalari»ga ota-onalar qanday munosabatda bo‘lishi kerak — qat’iy cheklov qo‘yish to‘g‘rimi yoki bunday beg‘ubor lahzalarga erkinlik berish ma’qulmi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…