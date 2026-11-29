Yaxshilik qiling: bu dunyoda insondan faqat ezgu ishlari va yaxshi nomigina qoladi
Hayotning eng oliy mazmuni — yaxshilik qilishdir. Inson bu dunyoda to‘plagan mol-dunyosi ham, egallagan mansab va martabalari ham o‘tkinchi bo‘lib, vaqt o‘tishi bilan ularning barchasi qolib ketadi. Odamzoddan esa faqatgina qilgan ezgu amallari, beminnat yordami va ortidan qoldirgan yaxshi nomi abadiy yashaydi.
Yaxshilikning inson va jamiyat hayotidagi beqiyos qiymati
Ezgulik nafaqat boshqalarga naf keltiradi, balki uni amalga oshirgan insonning o‘zini ham ma’nan yuksaltiradi. Bu borada quyidagi uchta hayotiy haqiqatni doimo yodda tutish muhim:
Hayotiy tamoyil
Mohiyati va inson hayotiga ta’siri
1. Abadiy meros
Inson bu dunyoni tark etganidan so‘ng, odamlar uning qancha boylik to‘plaganini emas, balki boshqalarga ko‘rsatgan yordami va mehribonligini eslaydi
2. Qalb xotirjamligi
O‘zgalarga manfaat yetkazish insonning o‘z ruhiyatiga ham yengillik, baxt va chuqur ichki xotirjamlik baxsh etadi
3. Zanjirli ta’sir
Kichkina bo‘lsa ham qilingan bitta ezgu ish atrofdagilarni ham yaxshilik qilishga ilhomlantiradi va jamiyatda mehr-oqibatni kuchaytiradi
Shunday ekan, har bir kunimizni imkon qadar kimgadir ko‘mak berish, shirin so‘z bilan ko‘ngil olish va ezgu ishlar qilish bilan bezashga intilishimiz lozim.
Sizningcha, bugungi shiddatli davrda odamlar orasida mehr-oqibat va yaxshilikni yanada ko‘paytirish uchun har birimiz nimadan boshlashimiz kerak?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va bugungi kunini ezgulik va iliq kayfiyat bilan boshlashini istagan yaqinlaringizga ushbu hikmatli satrlarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…