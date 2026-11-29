«Lans» hujumchisi Abdalla Sima Fransiya chempionatida penta-trik qayd etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Fransiya Liga 1 musobaqasining 12-turida «Lans» hujumchisi Abdalla Sima «Anje» darvozasiga beshta gol urib, penta-trik qayd etdi.
- 25 yoshli senegallik futbolchi 43, 64, 70, 76 va 81-daqiqalarda raqib darvozasini ishg‘ol qilib, jamoasining 5:2 hisobidagi g‘alabasini ta’minladi.
- Sima so‘nggi 40 yil ichida Fransiya chempionatida bir o‘yinda beshta gol urgan ikkinchi futbolchiga aylandi.
Fransiya Liga 1 musobaqasining 12-turi doirasida «Lans» safarda «Anje» mehmoni bo‘lib, 5:2 hisobida yirik g‘alaba qozondi. Ushbu bahsning bosh qahramoniga aylangan «Lans»ning 25 yoshli senegallik hujumchisi Abdalla Sima raqib darvozasiga beshta gol urib, penta-trik rasmiylashtirdi.
17 daqiqa ichidagi 4 ta gol va 12 yildan so‘ng takrorlangan rekord
Uchrashuvning birinchi bo‘limida Aminning goli evaziga «Anje» hisobni ochgan bo‘lsa-da, 43-daqiqada Abdalla Sima muvozanatni tikladi. Ikkinchi bo‘lim boshida (48-daqiqa) Amin yana mezbonlarni oldinga olib chiqdi, ammo shundan so‘ng maydonda faqat senegallik forvardning benefisi kuzatildi.
Sima 64, 70, 76 va 81-daqiqalarda — atigi 17 daqiqa ichida yana to‘rt bor raqib darvozabonini ojiz qoldirib, «Lans»ning irodali va yirik g‘alabasini ta’minladi. E’tiborlisi, futbolchi chempionatdagi bundan avvalgi oltita o‘yinida atigi bitta gol urgan, o‘tgan mavsum davomida esa bor-yo‘g‘i ikkita gol bilan kifoyalangan edi.
Shu tariqa, Abdalla Sima Fransiya chempionatida so‘nggi 40 yil ichida bir o‘yinda beshta gol urgan ikkinchi futbolchi bo‘ldi. Bunga qadar Liga 1 da so‘nggi penta-trik 2014 yilda qayd etilgan bo‘lib, o‘shanda «Nitssa» hujumchisi Karlos Eduardo «Gengam»ga qarshi uchrashuvda (7:2) beshta to‘p kiritgan edi.
Uchrashuv qaydnomasi va asosiy ko‘rsatkichlar
Ko‘rsatkichlar
Rasmiy ma’lumotlar
Musobaqa va tur
Fransiya Liga 1, 12-tur
Uchrashuv va natija
«Anje» — «Lans» 2:5
Gollar
Amin (20', 48') — Abdalla Sima (43', 64', 70', 76', 81')
Futbolchi ma’lumotlari
Abdalla Sima (25 yosh, Senegal, «Lans» hujumchisi)
Tarixiy natija
Fransiya chempionatida so‘nggi 40 yilda penta-trik qayd etgan ikkinchi futbolchi (2014 yilda «Nitssa» futbolchisi Karlos Eduardodan keyin ilk bor)
Sizningcha, bir o‘yinda 5 ta gol urib tarixga kirgan Abdalla Sima ushbu mavsumda Fransiya Liga 1 to‘purarlar poygasida ham yetakchilik uchun kurasha oladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Fransiya chempionati hamda jahon futbolidagi eng shov-shuvli rekordlarni kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…