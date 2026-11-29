«Palmeyras» finalda «Estudiantes»ni mag‘lub etib, Libertadores kubogini qo‘lga kiritdi
Janubiy Amerikaning klublar o‘rtasidagi eng nufuzli musobaqasi — Libertadores kubogining hal qiluvchi final uchrashuvi bo‘lib o‘tdi. Urugvay poytaxti Montevideo shahridagi afsonaviy «Sentenario» stadionida kechgan bahsda Braziliyaning «Palmeyras» klubi Argentinaning «Estudiantes» jamoasi ustidan 1:0 hisobida g‘alaba qozondi.
Ramon Sosaning yagona goli «Palmeyras»ga chempionlik keltirdi
Keskin va murosasiz kurashlar ostida o‘tgan final taqdirini ikkinchi bo‘lim boshida kiritilgan yagona gol hal qildi. Uchrashuvning 52-daqiqasida Ramon Sosa «Estudiantes» darvozasini ishg‘ol qilib, Braziliya klubiga muhim g‘alabani taqdim etdi.
Shu tariqa, «Palmeyras» 2021 yildan buyon ilk bor Libertadores kubogida zafar quchdi. Mazkur sovrin klub tarixidagi to‘rtinchi chempionlik sifatida qayd etildi (jamoa bunga qadar 1999, 2020 va 2021 yillarda ham ushbu nufuzli kubokni boshi uzra baland ko‘targan edi).
Final uchrashuvi qaydnomasi va asosiy ko‘rsatkichlar
Ko‘rsatkichlar
Rasmiy ma’lumotlar
Musobaqa va bosqich
Libertadores kubogi, Final
O‘tkazilgan joy
«Sentenario» stadioni — Montevideo, Urugvay
Uchrashuv va natija
«Palmeyras» (Braziliya) — «Estudiantes» (Argentina) 1:0
Gol muallifi
Ramon Sosa (52')
«Palmeyras»ning chempionlik yillari
1999, 2020, 2021, 2026 (jami 4 ta titul)
Sizningcha, to‘rtinchi bor Libertadores kubogini qo‘lga kiritgan «Palmeyras» yaqinlashib kelayotgan klublar o‘rtasidagi jahon miqyosidagi musobaqalarda Yevropa grandlariga munosib raqobat tug‘dira oladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Janubiy Amerika futboli hamda jahon klublar futbolidagi eng muhim finallarni kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…