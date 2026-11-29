Sergey Fomin Gretsiyadagi «Chellenjer» turnirida chempionlikni qo‘lga kiritdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonlik tennischi Sergey Fomin Gretsiyaning Xersonissos shahrida o‘tkazilgan «Chellenjer 50» turkumidagi Hersonissos Challenger 4 turnirida juftlik bahslari chempioniga aylandi.
- Fomin ukrainalik sherigi Oleksiy Krutix bilan birgalikda finalda italiyalik Yakopo Vazami va Janluka Kadenasso juftligini 3/6, 6/1, 10/5 hisobida mag‘lub etdi.
- Bir soat bir daqiqa davom etgan hal qiluvchi bahsda o‘zbek-ukrain tandemi katta tay-brekdagi ustunlik evaziga bosh sovringa ega chiqdi.
Gretsiyaning Xersonissos shahrida mukofot jamg‘armasi 56 700 yevroni tashkil etuvchi «Chellenjer 50» turkumidagi nufuzli Hersonissos Challenger 4 tennis turniri bo‘lib o‘tmoqda. E’tiborlisi, musobaqaning juftlik bahslarida O‘zbekistonning birinchi raketkasi Sergey Fomin bosh sovringa ega chiqdi.
Irodali g‘alaba va katta tay-brekdagi ustunlik
Hamyurtimiz ukrainalik Oleksiy Krutix bilan tandem hosil qilgan holda musobaqaning hal qiluvchi final uchrashuvida italiyalik tennischilar — Yakopo Vazami va Janluka Kadenasso juftligiga qarshi kortga chiqdi.
Ilk setda imkoniyatni boy bergan Fomin va Krutix ikkinchi setda o‘yin tizginini to‘liq qo‘lga olib, hisobni tenglashtirishdi. Hal qiluvchi katta tay-brekda esa 10:5 hisobida ustun kelgan o‘zbek-ukrain juftligi turnir chempionligini rasmiylashtirdi. Bor-yo‘g‘i 1 soatu 1 daqiqa davom etgan bellashuvda har ikki tandem ikkitadan eys zarbasini amalga oshirdi.
Final uchrashuvi qaydnomasi va asosiy ko‘rsatkichlar
Ko‘rsatkichlar
Rasmiy ma’lumotlar
Musobaqa va toifa
Hersonissos Challenger 4 («Chellenjer 50» turkumi) — Xersonissos, Gretsiya
Mukofot jamg‘armasi
56 700 yevro
Yo‘nalish va bosqich
Juftlik bahslari, Final
G‘olib juftlik
Sergey Fomin (O‘zbekiston) / Oleksiy Krutix (Ukraina)
Finalchi raqiblar
Yakopo Vazami / Janluka Kadenasso (Italiya)
Uchrashuv hisobi
3/6, 6/1, 10/5 (katta tay-brekda)
O‘yin davomiyligi va eyslar
1 soat 1 daqiqa; har ikki tomonda 2 tadan eys
Sizningcha, Gretsiyadagi ushbu chempionlik O‘zbekistonning birinchi raketkasi Sergey Fominga yaqinlashib kelayotgan xalqaro turnirlarda yakkalik bahslarida ham yuqori natijalar qayd etish uchun qanday ruhiy turtki beradi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek tennisi vakillarining jahon kortlaridagi zafarlarini kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xushxabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…