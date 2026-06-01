Oybek va Nigoraning qizalog‘i Aliyaxon 2 yoshda

·906·Madaniyat
Oybek va Nigoraning qizalog‘i Aliyaxon 2 yoshda
Oybek va Nigoraning qizalog‘i Aliyaxon 2 yoshda
Foto: Instagram

Xonandalar Oybek va Nigora qizalog‘i Aliyaxonning 2 yoshga to‘lganini Instagram sahifalari orqali ma’lum qildi. Nigora o‘z sahifasida Aliyaxonning 1 yoshida o‘tkazilgan fotosessiya lavhalaridan tayyorlangan videoni joylab, ushbu quvonchli yangilikni kuzatuvchilari bilan bo‘lishdi.

U post ostida quyidagi samimiy so‘zlarni yozib qoldirdi:

“Bugun kenjatoyimiz Aliyaxonning tavallud kuni. Bu qizni Allohdan biz emas, aynan siz — duogo‘y buvijonlarimiz va onajonlarimiz so‘rab bergansiz. Shuning uchun ham ‘duolardan so‘rab olingan qizim’ deb bekorga aytmayman.

Uch nafar farzanddan keyin anchagina toliqqan ona sifatida yana farzand haqida o‘ylamayotgan bir paytimizda, buvijonlarimiz, onajonlarimiz ‘har bir narsaning jufti yaxshi — ikki o‘g‘il bor, endi yana bir qiz ham kerak’ deb qo‘llarini duoga ochib, biz uchun duo qilishgan.

Inshaalloh, qizalog‘im kamida bizga o‘xshagan baxt egasi bo‘lsin, shunday duolar olib yuradigan, go‘zal xulqli, iymonli va insofli qiz bo‘lib voyaga yetsin. Barchaga tabriklar uchun rahmat!”

Izohlarda esa kuzatuvchilar qizaloqni samimiy tabriklab, unga ko‘plab ezgu tilaklar bildirishmoqda.

Ma'lumot uchun, xonandalarning hozirgi kunda 4 nafar farzandi bor. Ikki o'g'il va ikki qiz, Aliyaxon esa 4-kenja farzand hisoblanadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manzura nega kech turmush qurganini ma’lum qildiBugun, 13:51Shri Devining katta qizi premyerada qo‘rqinchli vaziyatga tushdi!Bugun, 11:37Sevinch va Kamrondan yangi duet: “Gul” tez kunda!Bugun, 11:12Ulug‘bek Rahmatullayevdan kutilmagan javob: baxt nimada? (video)Bugun, 10:59Xonanda Jasminning qiyofadoshi topildiBugun, 10:23Hande Yener mukofot olayotib sahnada noqulay holatga tushdiBugun, 10:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Yulduz Usmonova 80 yoshida qanday kampir bo‘lishini ochiq aytdi
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Kuyovning Kanizaga qistirgan puli tarmoqlarda muhokama bo‘ldi (video)
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
“Sohiba” obrazi bilan tanilgan Fotima Nazarova Instagram'dan qancha pul topadi?
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
Ra’no Shodiyeva Xitoydagi suv osti olamini ko‘rsatdi (video)