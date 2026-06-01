Davron Kabulov xonadonida ikki quvonch bir kunda
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Taniqli bloger va boshlovchi Davron Kabulovning xonadonida quvonchli kunlar davom etmoqda. San’atkor yaqinlari bilan birga onasining tavallud ayyomini hamda turmush qurganiga 10 yil to‘lganini nishonladi.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan lavhalarda bayramona muhit, samimiy tabriklar va oila a’zolarining bir joyga jam bo‘lganini ko‘rish mumkin. Ayniqsa, Davron Kabulov uchun bu sana ikki hissa ahamiyatli bo‘lgani muxlislar e’tiborini tortdi.
…