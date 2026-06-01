Yulduz Usmonova eng ko‘p qaysi san’atkorning yutug‘idan xursand bo‘ldi?

·1.8K·Madaniyat
Yulduz Usmonova eng ko‘p qaysi san’atkorning yutug‘idan xursand bo‘ldi?

Xalqaro kongress markazida Prezident Shavkat Mirziyoyev ishtirokida madaniyat va san’at sohasi vakillariga davlat mukofotlarini topshirish marosimi bo‘lib o‘tmoqda.

Tadbir davomida O‘zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova “Darakchi” nashriga bergan intervyusida o‘z fikrlarini bildirib, mukofot olgan ijodkorlarni samimiy tabrikladi.

“Bugun mukofot olgan barcha hamkasblarimni chin dildan tabriklayman. Ularning barchasi bu mukofotga munosib. Faqat shuni ham aytish kerakki, mukofot olib keyin yo‘qolib ketadiganlar ham yo‘q emas”, dedi xonanda.

Jurnalistning “Mukofot olganlar orasida eng ko‘p kimdan xursand bo‘ldingiz?” degan savoliga Usmonova alohida to‘xtalib o‘tdi.

“Erkin Komilovdan juda xursand bo‘ldim. Gaplarini eshitib, hatto yig‘lab yubordim, rostini aytsam. Iloji bo‘lsa, shu odamni videosini topib, joylab qo‘yinglar — bu mening iltimosim. U san’atni chinakam yuragida olib yuradigan inson. ‘San’at san’atkorning badanida bo‘lishi kerak’ degan gap bor-ku. U kimnidir maqtash uchun emas, balki hayot va o‘tmishni juda chiroyli solishtirib, chuqur ma’no bilan gapirdi”, — deya ta’kidladi xonanda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manzura nega kech turmush qurganini ma’lum qildiBugun, 13:51Shri Devining katta qizi premyerada qo‘rqinchli vaziyatga tushdi!Bugun, 11:37Sevinch va Kamrondan yangi duet: “Gul” tez kunda!Bugun, 11:12Ulug‘bek Rahmatullayevdan kutilmagan javob: baxt nimada? (video)Bugun, 10:59Xonanda Jasminning qiyofadoshi topildiBugun, 10:23Hande Yener mukofot olayotib sahnada noqulay holatga tushdiBugun, 10:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Yulduz Usmonova 80 yoshida qanday kampir bo‘lishini ochiq aytdi
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Kuyovning Kanizaga qistirgan puli tarmoqlarda muhokama bo‘ldi (video)
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
“Sohiba” obrazi bilan tanilgan Fotima Nazarova Instagram'dan qancha pul topadi?
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
Ra’no Shodiyeva Xitoydagi suv osti olamini ko‘rsatdi (video)