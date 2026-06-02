Mashhur multfilmlarda ko‘pchilik payqamagan g‘ayrioddiy xatolar(foto)

·352·Madaniyat
Mashhur multfilmlarda ko‘pchilik payqamagan g‘ayrioddiy xatolar(foto)

Tan olish kerak, katta bo‘lib qolgan bo‘lsak-da, multfilm tomosha qilishga bo‘lgan qiziqishimiz hali ham saqlanib qolgan. Quvonarlisi, zamonaviy animatorlar muntazam ravishda yangi loyihalarni taqdim etib kelmoqda. Ularning aksariyati sifat jihatidan bolaligimizda sevib ko‘rgan multfilmlardan qolishmaydi. Biroq eng mukammal ko‘ringan animatsion asarlarda ham ayrim e’tibordan chetda qolgan xatolar uchrab turadi.

«Masha va ayiq»

Mashhur multfilmlarda ko‘pchilik payqamagan g‘ayrioddiy xatolar(foto)

«Birinchi uchrashuv» qismida Ayiq Mashani uyidan chiqarib yuborganidan keyin yopilgan eshikda og‘ir lo‘kidon va yirik mixlar ko‘rinib turadi. Ammo oradan bir necha soniya o‘tib, eshik ichkari tomon ochilganda uning yuzasi mutlaqo silliq holatga kelib qoladi.

«Uch mushuk»

Mashhur multfilmlarda ko‘pchilik payqamagan g‘ayrioddiy xatolar(foto)

«Musiqiy tabriknoma» epizodida mushuklar oilasi birgalikda do‘konga yo‘l oladi. Ularga Rojdestvo archasi aks etgan otkritka yoqib qoladi va unga yaqin turgan Korjik uni sotib olmoqchi bo‘ladi. Biroq keyingi kadrlarda archadagi bezaklar g‘ayritabiiy tarzda yo‘qolib qoladi, fon rangi esa yashildan yorqin sariq tusga kiradi.

«Shahzoda Ivan va bo‘z bo‘ri»

Mashhur multfilmlarda ko‘pchilik payqamagan g‘ayrioddiy xatolar(foto)

Vasilisa Ivanning oldiga kelgan sahnada qahramonlar orasidagi bo‘shliqda bir tabaqali eshik ko‘rinadi. Keyingi kadrda ular quchoqlashganda esa shu eshik tushuntirib bo‘lmaydigan tarzda ikki tabaqali eshikka aylanib qoladi.

«Uch bahodir dengiz ortida»

Mashhur multfilmlarda ko‘pchilik payqamagan g‘ayrioddiy xatolar(foto)

Knyaz Vladimir va Yuliy suhbati vaqtida orqa fonda kontrfors aniq ko‘rinadi. Bir necha soniyadan keyin Po‘stdumba arava bilan zalga kirganda esa rasmlar orasidagi devor birdan tekis holatga kelib qoladi.

Mashhur multfilmlarda ko‘pchilik payqamagan g‘ayrioddiy xatolar(foto)

Bundan tashqari, Alyosha Popovichning ko‘ylak yoqasidagi naqshlar ham o‘zgarib ketadi. Avvaliga qizil rangda bo‘lgan elementlar keyinroq to‘q sariq tusga kiradi. Tabiiyki, qahramon shu qisqa vaqt ichida kiyimini almashtirib ulgurmagan.

«Quvnoq do‘mboqchalar»

Mashhur multfilmlarda ko‘pchilik payqamagan g‘ayrioddiy xatolar(foto)

Mashhur animatsion serialning turli qismlarida ham ko‘zga tashlanadigan xatolar bor. Masalan, «Skameyka» epizodida Quyonvoy o‘rindiqdan uzoqlashishi bilan undagi «Bo‘yalgan» yozuvi bir zumda yo‘qolib qoladi.

«Murvatchalar: Katta sir»

Mashhur multfilmlarda ko‘pchilik payqamagan g‘ayrioddiy xatolar(foto)

Murvatchalar divanda o‘tirib televizor tomosha qilayotgan paytda Simkaning orqasida joylashgan taxtaga diqqat qilinsa, u katta planda to‘satdan boshqa holatga o‘tib qolganini ko‘rish mumkin. Shuningdek, yorqin pushti element ham taxtaning eng yuqori qismida paydo bo‘ladi.

Ko‘rinib turibdiki, hatto mashhur va katta mehnat bilan yaratilgan zamonaviy multfilmlarda ham mayda xatolar uchrab turadi. Ammo aynan shunday detallar tomoshabinlarni yanada sinchkov bo‘lishga undaydi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manzura nega kech turmush qurganini ma’lum qildiBugun, 13:51Shri Devining katta qizi premyerada qo‘rqinchli vaziyatga tushdi!Bugun, 11:37Sevinch va Kamrondan yangi duet: “Gul” tez kunda!Bugun, 11:12Ulug‘bek Rahmatullayevdan kutilmagan javob: baxt nimada? (video)Bugun, 10:59Xonanda Jasminning qiyofadoshi topildiBugun, 10:23Hande Yener mukofot olayotib sahnada noqulay holatga tushdiBugun, 10:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Yulduz Usmonova 80 yoshida qanday kampir bo‘lishini ochiq aytdi
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Kuyovning Kanizaga qistirgan puli tarmoqlarda muhokama bo‘ldi (video)
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
“Sohiba” obrazi bilan tanilgan Fotima Nazarova Instagram'dan qancha pul topadi?
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
Ra’no Shodiyeva Xitoydagi suv osti olamini ko‘rsatdi (video)