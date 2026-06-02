Dili.me javobgarlikka tortildi

·421·Madaniyat
Dili.me javobgarlikka tortildi

Blogerlik faoliyati bilan shug‘ullanuvchi Dili.me yana huquq-tartibot organlari e’tiboriga tushdi.

Ma’lum bo‘lishicha, u 2026 yil 31 may kuni soat 17:00 da shahardagi supermarket oldida chiroyli raqamli avtomobillar yig‘ilishini tashkil etish bo‘yicha o‘zining “Instagram” sahifasida videomurojaat tarqatgan. Ushbu holat tegishli ruxsatnomasiz amalga oshirilgani aniqlangan.

Qo‘qon shahar IIB tomonidan o‘tkazilgan tezkor tadbirlar davomida ushbu chaqiriq jamoat tartibi va harakat xavfsizligiga tahdid solishi mumkinligi qayd etildi.

Shuningdek, tushuntirish ishlari olib borilayotgan vaqtda uning sherigi ichki ishlar xodimlarining qonuniy talablariga bo‘ysunmasdan faol qarshilik ko‘rsatgani ham aniqlangan.

Holat yuzasidan Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksning tegishli moddalari asosida hujjatlar rasmiylashtirilib, sud organiga yuborildi.

Hozirda holat yuzasidan qonuniy choralar ko‘rilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manzura nega kech turmush qurganini ma’lum qildiBugun, 13:51Shri Devining katta qizi premyerada qo‘rqinchli vaziyatga tushdi!Bugun, 11:37Sevinch va Kamrondan yangi duet: “Gul” tez kunda!Bugun, 11:12Ulug‘bek Rahmatullayevdan kutilmagan javob: baxt nimada? (video)Bugun, 10:59Xonanda Jasminning qiyofadoshi topildiBugun, 10:23Hande Yener mukofot olayotib sahnada noqulay holatga tushdiBugun, 10:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Yulduz Usmonova 80 yoshida qanday kampir bo‘lishini ochiq aytdi
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Kuyovning Kanizaga qistirgan puli tarmoqlarda muhokama bo‘ldi (video)
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
“Sohiba” obrazi bilan tanilgan Fotima Nazarova Instagram'dan qancha pul topadi?
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
Ra’no Shodiyeva Xitoydagi suv osti olamini ko‘rsatdi (video)