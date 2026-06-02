Umidaxon yangi “Hamma jim bo‘lsin” musiqiy klipini ommaga havola qildi

·273·Madaniyat
Umidaxon yangi “Hamma jim bo‘lsin” musiqiy klipini ommaga havola qildi

Xonanda Umidaxon 1 iyun kuni o‘z muxlislari uchun navbatdagi yangi musiqiy loyihasini taqdim etdi. San’atkor “Hamma jim bo‘lsin” deb nomlangan yangi tarona hamda unga ishlangan videoklip premyerasini rasmiy ravishda e’lon qildi.

Ushbu qo‘shiq insonni kundalik shovqin-surondan bir lahza uzoqlashishga, ichki xotirjamlik va sukunatni his qilishga chorlaydi. Unda ba’zan hamma ovozlar ortda qolib, faqat yurak sadosini eshitish istagi tasvirlangan. Asar yolg‘izlikda o‘zini anglashga undaydigan, ruhiy sokinlik bag‘ishlaydigan musiqiy ijod sifatida tinglovchilarga taqdim etilgan.

Qo‘shiq matni va musiqasi ijodkor Ibrohim Nurmatov tomonidan yaratilgan bo‘lib, u asarga chuqur mazmun va hissiy ohang bag‘ishlagan.

Umidaxon o‘zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida klip YouTube platformasida tomosha qilish uchun joylanganini ma’lum qildi. Premyera qisqa vaqt ichida katta qiziqish uyg‘otib, ko‘plab tomoshalarni yig‘ishga ulgurdi.

Ijtimoiy tarmoqlarda tinglovchilar yangi tarona va klip haqida iliq fikrlar bildirmoqda. Ko‘pchilik ijroning samimiyligi, qo‘shiqning ohangdorligi hamda videoklipning yuqori sifatini alohida e’tirof etib, ijodiy jamoani ijobiy baholamoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manzura nega kech turmush qurganini ma’lum qildiBugun, 13:51Shri Devining katta qizi premyerada qo‘rqinchli vaziyatga tushdi!Bugun, 11:37Sevinch va Kamrondan yangi duet: “Gul” tez kunda!Bugun, 11:12Ulug‘bek Rahmatullayevdan kutilmagan javob: baxt nimada? (video)Bugun, 10:59Xonanda Jasminning qiyofadoshi topildiBugun, 10:23Hande Yener mukofot olayotib sahnada noqulay holatga tushdiBugun, 10:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Yulduz Usmonova 80 yoshida qanday kampir bo‘lishini ochiq aytdi
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Kuyovning Kanizaga qistirgan puli tarmoqlarda muhokama bo‘ldi (video)
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
“Sohiba” obrazi bilan tanilgan Fotima Nazarova Instagram'dan qancha pul topadi?
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
Ra’no Shodiyeva Xitoydagi suv osti olamini ko‘rsatdi (video)