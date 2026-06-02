Umidaxon yangi “Hamma jim bo‘lsin” musiqiy klipini ommaga havola qildi
Xonanda Umidaxon 1 iyun kuni o‘z muxlislari uchun navbatdagi yangi musiqiy loyihasini taqdim etdi. San’atkor “Hamma jim bo‘lsin” deb nomlangan yangi tarona hamda unga ishlangan videoklip premyerasini rasmiy ravishda e’lon qildi.
Ushbu qo‘shiq insonni kundalik shovqin-surondan bir lahza uzoqlashishga, ichki xotirjamlik va sukunatni his qilishga chorlaydi. Unda ba’zan hamma ovozlar ortda qolib, faqat yurak sadosini eshitish istagi tasvirlangan. Asar yolg‘izlikda o‘zini anglashga undaydigan, ruhiy sokinlik bag‘ishlaydigan musiqiy ijod sifatida tinglovchilarga taqdim etilgan.
Qo‘shiq matni va musiqasi ijodkor Ibrohim Nurmatov tomonidan yaratilgan bo‘lib, u asarga chuqur mazmun va hissiy ohang bag‘ishlagan.
Umidaxon o‘zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida klip YouTube platformasida tomosha qilish uchun joylanganini ma’lum qildi. Premyera qisqa vaqt ichida katta qiziqish uyg‘otib, ko‘plab tomoshalarni yig‘ishga ulgurdi.
Ijtimoiy tarmoqlarda tinglovchilar yangi tarona va klip haqida iliq fikrlar bildirmoqda. Ko‘pchilik ijroning samimiyligi, qo‘shiqning ohangdorligi hamda videoklipning yuqori sifatini alohida e’tirof etib, ijodiy jamoani ijobiy baholamoqda.
…