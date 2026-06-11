Munisa Rizayeva o‘g‘li uchun klip suratga olmoqdami? (video)
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Munisa Rizayeva o‘g‘liga bag‘ishlab kuylagan qo‘shig‘i uchun klip ishlayotgani haqida ma’lumot tarqaldi.
Ma’lum bo‘lishicha, xonanda o‘g‘liga atalgan yangi qo‘shiqni tayyorlab, unga videoklip suratga olish jarayonlarini boshlagan bo‘lishi mumkin. Hozircha bu borada rasmiy tasdiq berilmagan bo‘lsa-da, muxlislar orasida ushbu yangilik katta qiziqish uyg‘otmoqda. Muhlislar bu qo‘shiq onalik his-tuyg‘ulariga boy bo‘lishini taxmin qilishmoqda.
Munisa Rizayevaning bu yangi ijodiy ishi tez orada to‘liq taqdim etilishini muhlislar intiqlik bilan kutmoqda.
…